Nghi phạm bắn chết cựu cầu thủ Malaysia ở Thái Lan ra đầu thú: Hé lộ động cơ vụ nổ súng

Nghi phạm 31 tuổi đã đầu thú với chính quyền quận Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat, Thái Lan) giáp biên giới với bang Kelantan (Malaysia) vào ngày 2/11, hãng thông tấn Bernama (Malaysia) đưa tin hôm 3/11 nhưng không tiết lộ danh tính đầy đủ của nghi phạm, chỉ dẫn thông tin từ cảnh sát Thái Lan chia sẻ với các đối tác Malaysia.

Bernama dẫn lời Cảnh sát trưởng bang Kelantan Mohd Yusoff Mamat cho biết: "Chúng tôi vẫn đang chờ thông báo chính thức từ chính quyền Thái Lan về vụ bắt giữ nghi phạm đó."

Ngôi nhà của Mohd Faud Fahmie Ghazali - cựu cầu thủ bóng đá người Malaysia - bị một tay súng Thái Lan bắn chết ở quận Sungai Kolok (tỉnh Narathiwat, Thái Lan) vào ngày 1/11. Ảnh: Abdullah Benjakat

Nạn nhân, Mohd Faud Fahmie Ghazali, 33 tuổi, bị bắn bên ngoài nhà riêng ở Sungai Kolok vào tối 1/11. Faud được đưa đến Bệnh viện Sungai Kolok, nhưng sau đó đã được các bác sĩ tuyên bố là đã tử vong. Theo Cảnh sát Thái Lan, hiện vẫn chưa rõ Faud tử vong trên đường đi hay sau khi đến bệnh viện.

Theo tờ Harian Metro (Malaysia), người phát ngôn của Cảnh sát Thái Lan cho biết nghi phạm đã bỏ lại khẩu súng lục 9mm được sử dụng trong vụ nổ súng và sống ở khu vực đó.

Các nhân chứng đã báo cáo rằng nghi phạm đã cãi nhau với nạn nhân, được cho là do tranh chấp về số tiền nợ, nhưng tình tiết vẫn chưa rõ ràng.

Các nhà điều tra tin rằng tranh chấp tài chính có thể là động cơ của vụ nổ súng.

Theo tờ Bangkok Post, vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận tại Kelantan, vì nạn nhân là cựu cầu thủ của Kelantan FC. Faud và vợ người Malaysia sở hữu một căn nhà ở Sungai Kolok và đã nhập cảnh Thái Lan vào sáng 1/11 để về đó sống trong thời gian chuẩn bị đón đứa con đầu lòng.

Cảnh sát trưởng Kelantan cũng cho biết vào ngày 2/11 rằng nạn nhân đã có bốn tiền án liên quan đến ma túy ở Malaysia tính từ năm 2020.