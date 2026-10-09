Không cần chạy nhanh hay có sức bền vượt trội, người tham gia cuộc thi tại Nhật Bản chỉ cần ngủ ngon trong 90 phút để cạnh tranh giải thưởng lên tới 2,22 triệu yên.

Ngày 5/10, Tokyo (Nhật Bản) gây chú ý khi tổ chức một cuộc thi đặc biệt mang tên “Matt Race”, nơi các thí sinh cạnh tranh bằng chính giấc ngủ của mình.

Sự kiện do Koala Mattress, công ty sản xuất chăn ga gối đệm, tổ chức với giải thưởng cao nhất trị giá 2,22 triệu yên (gần 364 triệu đồng). Người về nhì cũng có cơ hội nhận 220.000 yên (hơn 36 triệu đồng).

Các thí sinh nằm trên giường, cạnh tranh giải thưởng hàng trăm triệu đồng tại cuộc thi ngủ ở Nhật Bản (Ảnh: Timesofindia)

Điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở chỗ người ngủ lâu nhất chưa chắc đã giành chiến thắng. Trong vòng 90 phút, ban tổ chức sử dụng thiết bị theo dõi sóng não đeo trên đầu để đánh giá ba yếu tố gồm chất lượng và độ sâu của giấc ngủ, thời gian đi vào giấc ngủ và mức độ ổn định trong suốt quá trình nghỉ ngơi. Các chỉ số được tổng hợp thành một thang điểm riêng, và người có tổng điểm cao nhất sẽ giành giải.

Tên gọi “Matt Race” gắn với ý tưởng biến giấc ngủ thành một cuộc đua. Ban tổ chức lấy cảm hứng trao giải từ cách viết “Zzz” quen thuộc để mô phỏng trạng thái ngủ, trong đó chữ Z được liên tưởng với số 2. Điều này lý giải vì sao giải thưởng cao nhất có giá trị 2,22 triệu yên.

Theo ban tổ chức, cuộc thi có khoảng 75 người tham gia, chia thành ba lượt, mỗi lượt khoảng 25 người. Các thí sinh ở độ tuổi từ 20 đến 50, gồm cả nam và nữ. Nhu cầu đăng ký được cho là rất cao, với tỷ lệ đăng ký so với số người được chọn vượt quá 800 người.

Tại địa điểm thi đấu, các giường ngủ được xếp thành hàng. Sau khi đèn tắt và tín hiệu bắt đầu vang lên, các thí sinh phải cố gắng chìm vào giấc ngủ để thiết bị ghi nhận dữ liệu.

Tuy nhiên, thử thách không đơn giản như nhiều người tưởng. Một số thí sinh nhanh chóng ngủ thiếp đi, trong khi những người khác gặp khó khăn vì môi trường xa lạ, máy quay và các hoạt động xung quanh.

Ban tổ chức cũng yêu cầu người tham gia không cố tình thiếu ngủ trước cuộc thi để tạo lợi thế. Các thí sinh được kỳ vọng có sức khỏe tương đối tốt và nghỉ ngơi đầy đủ, dù việc tuân thủ chủ yếu dựa trên thông tin tự khai báo.

Bên cạnh khoản tiền thưởng, lý do tham gia của các thí sinh cũng khá đa dạng. Một số người cho biết họ muốn giành tiền thưởng, trong khi một người khác bị thu hút bởi những con số hai trong cơ cấu giải thưởng vì ngày sinh nhật của mình là 22/2.

Đằng sau hình thức thi đấu có phần khác thường, Koala Mattress muốn đưa vấn đề giấc ngủ đến gần công chúng hơn. Theo đại diện công ty đến từ Australia, tại Nhật Bản, nhiều người thường hy sinh thời gian nghỉ ngơi vì lịch làm việc kéo dài và trách nhiệm gia đình.

Cuộc thi vì vậy không chỉ nhằm tìm ra người có giấc ngủ đạt điểm cao nhất mà còn khuyến khích mọi người quan tâm hơn đến chất lượng nghỉ ngơi. Trong xã hội hiện đại, khi công việc và các nghĩa vụ cá nhân dễ chiếm phần lớn thời gian trong ngày, một cuộc thi trao thưởng hàng trăm triệu đồng cho việc ngủ ngon đã biến chủ đề tưởng chừng bình thường thành sự kiện thu hút sự chú ý.