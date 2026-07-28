Nhật Bản gây ngạc nhiên khi đã bắt tay chế tạo tiêm kích thế hệ sáu GCAP

Nhật Bản đã lựa chọn khu vực sản xuất tiêm kích thế hệ sáu GCAP, công việc sẽ diễn ra trong tương lai gần.

Nhật Bản đã xác định được một địa điểm sản xuất sẽ trở thành trung tâm lắp ráp quốc gia dành cho tiêm kích thế hệ tiếp theo thuộc Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Dây chuyền lắp ráp tiêm kích thế hệ sáu GCAP được đặt tại nhà máy Komaki South của Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ở tỉnh Aichi, trong khi đó nhà máy Toyoyama được xem là địa điểm sản xuất chính tại Nhật Bản.

Việc phân chia công việc cuối cùng giữa 3 quốc gia tham gia Dự án GCAP vẫn chưa được thống nhất, vì vậy một số công đoạn lắp ráp cũng có thể được thực hiện bởi các trung tâm sản xuất ở Anh và Ý.

Nhà máy Komaki South có kinh nghiệm dày dặn trong sản xuất máy bay chiến đấu. Cơ sở trên đã hoàn thành việc lắp ráp cuối cùng các tiêm kích F-35A, hiện đang được đưa vào phục vụ trong Không quân Nhật Bản.

Cơ sở sản xuất hiện có, đi kèm đội ngũ nhân viên trình độ cao đã trở thành những lập luận quan trọng ủng hộ dự án. Các kỹ sư người Anh hiện đang làm việc tại công ty Nhật Bản, cùng với những chuyên gia của MHI đang tham gia vào việc thiết kế bộ phận riêng lẻ của GCAP.

Theo khuôn khổ Dự án GCAP, mỗi quốc gia thành viên đang thiết lập trung tâm phát triển riêng của mình. Nhật Bản dự kiến sẽ ra mắt cơ sở này vào cuối năm nay, trong khi trung tâm của Anh hoạt động tại Wharton và trung tâm của Ý đặt tại Turin.

BAE Systems của Anh thông báo đã hoàn thành khoảng một nửa tiêm kích Tempest (biến thể GCAP của họ). Đội ngũ kỹ sư đã thiết kế hơn 11.500 chi tiết, chiếm 90% khối lượng máy bay. Các công ty Anh trong chuỗi cung ứng quốc gia sản xuất một phần đáng kể linh kiện.

Ngoài bản thân máy bay, các quốc gia còn phải đối mặt với vấn đề phát triển những bộ phận riêng lẻ, đặc biệt là động cơ.

Hiện BAE Systems dự định trang bị cho máy bay trình diễn động cơ phản lực Orpheus, được các kỹ sư chế tạo dựa trên loại EJ200 - hiện đang được lắp đặt trên máy bay chiến đấu Typhoon.

Công tác lắp ráp mô hình trình diễn không chiến (Combat Air Demonstrator) để thử nghiệm các công nghệ sẽ được sử dụng trong máy bay chiến đấu GCAP.

Tại Nhật Bản, các chuyên gia cũng đang tiến hành nghiên cứu về một loại động cơ đầy triển vọng cho máy bay GCAP, sử dụng động cơ XF-9 của IHI để đánh giá hiệu suất và khả năng ứng dụng trên loại tiêm kích thế hệ mới này.

Nhật Bản đang đóng vai trò hàng đầu trong chương trình GCAP. Vào cuối tháng 12/2024, nước này đã đảm nhận trách nhiệm thiết kế khung máy bay, áp dụng các công nghệ tiên tiến của mình.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, nước này sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu composite, giúp giảm trọng lượng cấu trúc và cải thiện khả năng tàng hình trước radar.

Trong khi đó Anh chịu trách nhiệm phát triển hệ thống điện tử hàng không, còn Ý tập trung vào hệ thống điều khiển bay, Nhật Bản cũng tham gia vào các lĩnh vực này.

Chương trình GCAP hướng đến việc tạo ra một máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu được thiết kế để hoạt động cùng với các tiêm kích như F-35. Nó sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến về khả năng tự hành, trí tuệ nhân tạo, hệ thống không người lái và cảm biến thế hệ mới.

Dự án phát triển mới nhất của công ty liên chính phủ Edgewing được lên kế hoạch thay thế cho máy bay Eurofighter Typhoon đang phục vụ trong Không quân Anh và Ý, cũng như tiêm kích Mitsubishi F-2 của Nhật Bản.

Ngày 3/7/2026, số tiền 4,6 tỷ bảng (khoảng 6,1 tỷ USD) đã được phân bổ cho Dự án GCAP như một phần của hợp đồng kéo dài 18 tháng, nhằm sớm đưa chiếc tiêm kích từ bản vẽ ra hiện thực.