Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm máy bay tác chiến điện tử 'xấu nhất thế giới'

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm đối với máy bay tác chiến điện tử (EW) XEC-2 của Tập đoàn Kawasaki (KHI).

Tạp chí Jane's Defence Weekly dẫn lời Bộ Tư lệnh Phát triển và Thử nghiệm Không quân (ADTC) Nhật Bản cho biết, giai đoạn thử nghiệm của máy bay XEC-2 bắt đầu vào ngày 15/7.

ADTC đã công bố một video ghi lại cảnh máy bay cất cánh từ Căn cứ Không quân Gifu ở Nagoya.

Theo dữ liệu Giám sát Phụ thuộc Tự động Phát sóng (ADS-B), chiếc XEC-2 cất cánh từ Căn cứ Không quân Gifu lúc 3h35 chiều giờ địa phương và hạ cánh lúc 4h48 chiều 15/7.

Một máy bay chiến đấu F-2 đã hộ tống nó trong suốt chuyến bay. Trong chuyến bay, chiếc XEC-2 đạt độ cao tối đa 7.163m.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, việc phát triển XEC-2 bắt đầu từ năm tài chính 2020. Các cuộc thử nghiệm bay toàn diện của chiếc phi cơ bắt đầu 4 tháng sau lần cất cánh đầu tiên vào tháng 3/2026.

Chiếc máy bay mang số hiệu 68-1203 đã được bàn giao cho đơn vị thử nghiệm vào tháng 6.

Chương trình kiểm tra dự kiến ​​sẽ bao gồm đánh giá đặc tính bay của XEC-2 và khả năng của các thiết bị được lắp đặt, độ tin cậy của hệ thống điện tử hàng không...

Nếu quá trình thử nghiệm thành công, Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản có thể mua tối đa 4 chiếc EC-2 (tên gọi của máy bay khi sản xuất hàng loạt).

Chúng sẽ thay thế EC-1 cũng do KHI phát triển, đã được đưa vào phục vụ từ năm 1986.

Máy bay tác chiến điện tử XEC-2 của Nhật Bản.

XEC-2 được phát triển dựa trên máy bay vận tải C-2 của Kawasaki Heavy Industries. EC-2 là biến thể chuyên dụng thứ hai của C-2, sau máy bay tình báo tín hiệu RC-2, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào năm 2018.

Về ngoại hình, XEC-2 có phần mũi được làm phẳng, cũng như các tấm che ở phần thân sau và thân trên. Bố cục này cho phép ăng ten phủ sóng trên nhiều khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, máy bay này được thiết kế để phát hiện và thu thập dữ liệu về thiết bị điện tử của đối phương, đồng thời gây nhiễu thông tin liên lạc, truyền dữ liệu, radar và các hệ thống khác.

Dự kiến EC-2 sẽ hỗ trợ hoạt động tác chiến của tiêm kích F-35A, F-15J và F-2 thuộc Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, khiến đối phương khó phát hiện và tấn công chúng.