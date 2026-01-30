Nhân viên quên vali “không ai dám bê một mình” trên tàu cao tốc: Thứ bên trong có giá trị gần 75 tỷ đồng

Chiếc vali "nặng bất thường" khiến trưởng tàu lập tức cảnh giác

Theo Sohu, sáng ngày 26/1, tàu cao tốc D914 xuất phát từ Huệ Châu Bắc, Quảng Đông và kết thúc hành trình tại ga Thượng Hải. Sau khi hành khách đã xuống tàu, trưởng tàu Ngô Gia Văn tiến hành kiểm tra các khoang như thường lệ.

Tại khoang số 6, dưới gầm giường sát vách, bà phát hiện một chiếc vali màu đen bị bỏ quên. Ngay khi thử di chuyển, nữ trưởng tàu lập tức nhận thấy điều bất thường là chiếc vali quá nặng, vượt xa trọng lượng thông thường của hành lý cá nhân.

Dưới gầm ghế toa tàu, một chiếc vali tưởng như vô chủ đã khiến cả ê-kíp phục vụ phải xử lý theo quy trình đặc biệt, bởi giá trị bên trong vượt xa mọi tình huống thất lạc thông thường. (Ảnh: Sohu)

Bà phải gọi thêm một nhân viên phục vụ để cùng khiêng chiếc vali lên toa ăn, đồng thời báo cho cảnh sát đường sắt đi cùng tàu.

Dưới sự chứng kiến của lực lượng chức năng và bằng camera ghi hình theo quy trình, chiếc vali được mở ra. Bên trong là hơn 10 túi lớn chứa trang sức vàng, mỗi túi nặng khoảng 1kg.

Tổng cộng, số vàng lên tới 12kg. Theo giá vàng trang sức tại thời điểm đó, tổng giá trị ước tính gần 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 75 tỷ đồng Việt Nam.

Trưởng tàu Ngô Gia Văn cho biết, trong hơn 20 năm làm việc, đây là tài sản có giá trị lớn nhất mà bà từng tiếp nhận trong tình huống hành lý thất lạc.

Ngay khi chuẩn bị làm thủ tục báo cáo theo quy định, thiết bị nghiệp vụ của trưởng tàu bất ngờ nhận được thông báo là một hành khách đang tìm kiếm chiếc vali màu đen có đặc điểm trùng khớp.

Liên hệ qua điện thoại, người này cho biết họ thuộc một công ty trang sức, mang theo 7 vali vàng ra Thượng Hải để tham gia triển lãm. Trong lúc xuống tàu, một nhân viên mới đã sơ suất bỏ quên chiếc vali quan trọng nhất.

Nghe tin, các đồng nghiệp lập tức quay lại ga để nhận lại tài sản.

Trưởng tàu xử lý theo cách ít ai ngờ

Dù hiểu sự sốt ruột của phía công ty bởi việc chậm trễ có thể ảnh hưởng tới công tác trưng bày nhưng trưởng tàu Ngô Gia Văn vẫn kiên quyết không giao tài sản tùy tiện.

Bà đề xuất phương án gặp trực tiếp tại sân ga, tiến hành đối chiếu và xác nhận đầy đủ qua video với người phụ trách công ty.

Một giờ sau, đại diện công ty có mặt tại ga Thượng Hải. Trưởng tàu gọi video cho lãnh đạo doanh nghiệp, lần lượt mở từng túi vàng trước ống kính để đối chiếu. Sau khi xác nhận đầy đủ, hai bên hoàn tất thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Đại diện công ty trang sức không giấu được sự xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn tới nữ trưởng tàu: "Chị xử lý rất chuyên nghiệp, vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp chúng tôi không bị lỡ kế hoạch triển lãm."

Trưởng tàu gọi video cho lãnh đạo doanh nghiệp, lần lượt mở từng túi vàng trước ống kính để đối chiếu. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được hàng loạt lời khen ngợi về sự tỉnh táo và trách nhiệm của nhân viên đường sắt.

Khuyến cáo từ ngành đường sắt

Cơ quan đường sắt khuyến cáo, khi di chuyển bằng tàu hỏa, đặc biệt là các tuyến tàu cao tốc, hành khách cần chủ động kiểm tra kỹ hành lý trước thời điểm xuống tàu, nhất là những vật dụng đặt dưới gầm giường hoặc ở vị trí khuất sâu trên giá để đồ. Với các tài sản có giá trị lớn, nên mang theo bên mình thay vì để rời chỗ ngồi. Trong trường hợp phát hiện thất lạc hành lý, hành khách cần nhanh chóng liên hệ nhân viên trên tàu, nhà ga hoặc đăng ký hỗ trợ qua ứng dụng để được xử lý kịp thời. Chỉ một phút lơ là có thể gây ra thiệt hại rất lớn, nhưng sự cẩn trọng và cách xử lý chuyên nghiệp sẽ giúp hạn chế rủi ro và giữ trọn niềm tin trong mỗi hành trình.

Theo Sohu, Sina, 163