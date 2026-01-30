Gia súc liên tục mất tích, dân làng hoang mang kéo đi tìm con lươn 800 năm tuổi

Những ngày cuối tháng 1/2026, một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Thái Lan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi câu chuyện về con lươn khổng lồ 800 năm tuổi lan truyền chóng mặt.

Hang đá bí ẩn dưới gốc me cổ thụ

Theo ghi nhận của trang Khaosod, ngày 29/1/2026, người dân tại làng Ban Non Pradu, Moo 2, thuộc xã Sri Khiri Mat, huyện Khiri Mat (tỉnh Sukhothai, Thái Lan) đã trực tiếp dẫn phóng viên tới một khu đồi nhỏ nằm tách biệt với khu dân cư. Mục đích của chuyến đi là kiểm chứng sự tồn tại của hang lươn – nơi được cho là chỗ trú ngụ của một con lươn khổng lồ được cho là đã tồn tại hơn 800 năm.

Một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc Thái Lan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi câu chuyện về con lươn khổng lồ 800 năm tuổi lan truyền chóng mặt. (Ảnh: Khaosod)

Tại hiện trường, hang lươn được xác định là một hang đá tự nhiên nằm khuất sâu dưới tán của một cây me cổ thụ lâu năm. Lối vào hang khá hẹp, thấp, đã được người dân dựng ván gỗ chắn ngang để hạn chế người lạ tiến vào. Theo mô tả, bên trong hang tối đặc, độ ẩm cao, nền đá trơn trượt, nhiều dơi cư trú. Địa hình dốc và không gian chật hẹp khiến việc thám hiểm sâu hơn bị đánh giá là tiềm ẩn nguy hiểm.

Một số người dân cho biết, trước đây từng có người liều lĩnh vào sâu bên trong nhưng nhanh chóng quay ra vì không khí ngột ngạt và cảm giác bất an. Chính sự khó tiếp cận này càng khiến hang đá trở nên bí ẩn, nuôi dưỡng những câu chuyện truyền miệng kéo dài suốt nhiều thế hệ.

Truyền thuyết về con lươn 800 năm tuổi tồn tại suốt nhiều thế kỷ

Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, hang động này có tên gọi là Hang Lươn của Phra Ruang. Truyền thuyết cho rằng, hàng trăm năm trước, Phra Ruang là một nhân vật được tôn kính trong lịch sử và tín ngưỡng địa phương từng bắt gặp một con lươn non đang quẫy đạp trong vũng bùn lầy. Động lòng trắc ẩn, ông đã đưa con lươn vào hang đá, thả xuống dòng nước ngầm bên trong và niệm chú cầu bình an.

Người dân tin rằng con lươn ấy tiếp tục sinh sống trong hang, lớn dần theo năm tháng và cuối cùng trở thành một sinh vật khổng lồ, có kích thước được mô tả lớn ngang thân cây. (Ảnh: Khaosod)

Từ đó, người dân tin rằng con lươn ấy tiếp tục sinh sống trong hang, lớn dần theo năm tháng và cuối cùng trở thành một sinh vật khổng lồ, có kích thước được mô tả lớn ngang thân cây. Truyền thuyết này được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần ký ức tập thể của làng Ban Non Pradu.

Gia súc biến mất và nỗi sợ hãi lan rộng

Niềm tin vào con lươn khổng lồ càng được củng cố khi trong nhiều năm qua, không ít con bê, trâu non của người dân chăn thả quanh khu vực đồi bất ngờ biến mất không để lại dấu vết. Một số người cho rằng đã nhìn thấy những vệt kéo lạ dẫn về phía hang đá, từ đó hình thành suy đoán rằng chính lươn Phra Ruang đã bò ra khỏi hang, kéo gia súc vào bên trong làm thức ăn.

Dù chưa có bằng chứng khoa học nào xác nhận giả thuyết này, nỗi sợ vẫn âm ỉ tồn tại trong cộng đồng. Nhiều hộ dân hạn chế chăn thả gia súc gần khu vực hang, đặc biệt vào ban đêm, để tránh những rủi ro không lường trước.

Chia sẻ với phóng viên, bà Sanong (86 tuổi) và ông Tim (75 tuổi) cho biết hang lươn còn được người dân gọi bằng cái tên đầy kính cẩn là Giếng Nước Thánh. Trong quá khứ, người từ các vùng lân cận từng tìm đến đây để lấy nước với niềm tin có thể chữa bệnh. Có người uống nước, có người dùng để tắm nhằm trị các bệnh ngoài da, giảm đau nhức xương khớp, thậm chí sử dụng trong các nghi lễ tâm linh.

Đến nay, sự tồn tại của con lươn khổng lồ 800 năm tuổi vẫn chỉ dừng lại ở mức truyền thuyết. (Ảnh: Khaosod)

Không chỉ nước, đất lấy từ khu vực quanh hang cũng được xem là vật linh, thường được mang theo như bùa hộ mệnh. Trong quan niệm dân gian, hang động này là nơi trú ngụ của một linh thể canh giữ, vì vậy người dân luôn giữ thái độ tôn kính tuyệt đối.

Giữa truyền thuyết và thực tế

Đến nay, sự tồn tại của con lươn khổng lồ 800 năm tuổi vẫn chỉ dừng lại ở mức truyền thuyết. Tuy nhiên, việc người dân và phóng viên trực tiếp tới kiểm chứng hang động đã cho thấy sức sống bền bỉ của niềm tin dân gian tại nhiều vùng quê ở Thái Lan.

Với người dân Ban Non Pradu, hang lươn không chỉ là một địa điểm bí ẩn, mà còn là không gian linh thiêng gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng và nỗi sợ hãi truyền đời. Câu chuyện về con lươn khổng lồ, dù chưa được khoa học xác nhận, vẫn tiếp tục được nhắc đến như một lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa truyền thuyết và đời sống thực tại.

