Nhân vật hãm hơn cả bản gốc

Chuyến tàu lượn cảm xúc

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Tô Dũng đảm nhận vai Toàn - chồng Trúc Lam. Toàn là người đàn ông gia trưởng, căn cơ và chi li từng đồng. Anh cũng thuộc tuýp lèm bèm, hay cằn nhằn vợ dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Toàn bực bội khi Trúc Lam dành hơn một triệu đồng để đưa thú cưng đi spa. Hay khi cô mua món quà tân gia đắt tiền cho bạn thân, mua thẻ tập thể dục bị chồng trách móc đua đòi, không phù hợp với hoàn cảnh.

Nguyên nhân khiến Toàn bị ném đá dữ dội nhất là phản ứng của anh khi biết vợ mang bầu. Niềm vui được làm cha chỉ thoảng qua, Toàn liền lấy gánh nặng cơm áo gạo tiền để trốn tránh, cho rằng mình chưa sẵn sàng. Một mặt anh thể hiện khó chịu nhưng cũng không đồng ý để Lam phá thai.

Tô Dũng thành công khi làm ra nhân vật khiến khán giả ghét tận cùng và thương tận cùng trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Sau những bất đồng, tranh cãi và sự can thiệp của hai bên gia đình, Toàn mới chấp nhận việc có con. Khán giả dần có sự thấu hiểu khi tình tiết phim lý giải những trăn trở của Toàn vì ám ảnh quá khứ.

Tuổi thơ nghèo khó từng khiến Toàn mất cha và em trai. Toàn không muốn đi vào vết xe đổ, có con khi điều kiện vật chất thiếu thốn.

Về sau, biến cố mất con khiến Trúc Lam rơi vào trạng thái tuyệt vọng và đổ lỗi cho chồng. Cô trách ngược và đề nghị ly hôn, cho rằng Toàn mải kiếm tiền, không ở bên cạnh lúc đau khổ nhất. Trúc Lam không hề biết Toàn cũng đau đớn khi mất con nhưng cố gồng để xử lý công việc vì tập thể.

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Tô Dũng cho biết vai Toàn giống như chuyến tàu lượn cảm xúc với anh và khán giả. Ban đầu, khán giả ghét cay ghét đắng Toàn nhưng bằng cách nào đó, người xem lại đồng cảm.

Tô Dũng nói khi đọc kịch bản Việt, đồng thời nắm được đường dây tâm lý của phiên bản gốc, anh muốn nhân vật Toàn có sự khác biệt. Nhìn vào thực tế, nam diễn viên cho rằng cơm áo gạo tiền thường là vấn đề lớn nhất của cuộc sống hôn nhân.

“Để làm ra một nhân vật khô khan, ít nói, lầm lì thì dễ nhưng tôi muốn bên cạnh sự khô khan ấy là tâm lý lo toan, cơm áo gạo tiền, đôi khi có phần tiêu cực vì ám ảnh quá khứ. Toàn khi lên sóng sẽ bị chỉ trích nhưng lúc hiểu ra vấn đề, khán giả cảm thông cho nhân vật này. Tôi nghĩ mình đã làm được điều đó”, Tô Dũng nói.

Tôi xin đạo diễn cho nhân vật hãm hơn bản gốc

Tô Dũng khẳng định việc nhân vật bị ném đá dữ dội hoàn toàn nằm trong tính toán của anh và ê-kíp.

“Ở trường quay, tôi chửi thầm nhân vật của mình nhiều lần. Thậm chí, tôi phải kêu trời, sao Toàn hãm thế, sao buông lời thoại như thế. Vì vậy, việc khán giả ghét Toàn chẳng có gì phải bàn cãi”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Tô Dũng, biên kịch có phần nhẹ tay khi xây dựng nhân vật Toàn, nhưng anh không muốn vì bản gốc đã chọn cách diễn đó rồi.

“Tôi tư duy thế này, nhân vật ở bản gốc không phải số một và duy nhất cho nét tính cách đó, mỗi cá thể sẽ có cách xử lý sự việc, tình huống khác nhau. Tôi chọn cho Toàn đặc trưng là anh ta hay lèm bèm, tạo ra sự ức chế với đối phương và cả khán giả. Đặc biệt khi Toàn chưa sẵn sàng làm bố, việc anh ta viện lý do để trốn tránh, thoái thác chắc chắn khiến khán giả bùng nổ, ném đá dữ dội. Đó là điều tôi mong muốn, phải làm cho khán giả ghét đến cùng”, anh nói.

Trong phim, phân đoạn Toàn thể hiện nỗi đau mất con chiếm trọn cảm tình của khán giả. Thậm chí, diễn xuất của Tô Dũng khiến nhân vật đậm đặc và rõ nét hơn nhiều so với bản gốc.

Khi chỉ có một mình, Toàn bật khóc, anh ôm lấy ngực, nức nở trước nỗi đau và mất mát quá lớn. Toàn âm thầm ở bên cạnh Trúc Lam nhưng không dám đối diện vì sợ nhìn vợ đau đớn.

Trường đoạn tâm lý khiến Tô Dũng nhận cơn mưa lời khen của khán giả.

Khán giả cho rằng nhân vật của Tô Dũng là điểm sáng của Gió ngang khoảng trời xanh . Thậm chí, nam diễn viên có biểu cảm và diễn xuất tốt nhất trong dàn cast, đặc biệt trong những trường đoạn nặng về tâm lý.

“Không biết tôi có làm tốt hay không nhưng tôi nghĩ đàn ông dù có gia trưởng, khô khan hay chưa sẵn sàng thì mất con cũng là cú sốc rất lớn. Tôi xin đạo diễn được thoải mái thể hiện cảm xúc ở trường đoạn này. Như khán giả đã thấy, Toàn bật khóc nhưng vừa đủ để diễn tả nỗi đau dồn nén”, Tô Dũng chia sẻ.

Tô Dũng cho biết Toàn không phải vai chính nhưng là bước tiến mới trong sự nghiệp của anh. Ở Toàn có diễn biến tâm lý phức tạp và nặng ký, mang đến cho anh những trải nghiệm mới, bài học về hôn nhân, cách chia sẻ với nhau trong cuộc sống.

Nam diễn viên tiết lộ cặp đôi Toàn - Trúc Lam sẽ có cái kết văn minh. “Nếu xem bản gốc, khán giả sẽ đoán được diễn biến tiếp theo của Lam - Toàn. Dù chưa cầm kịch bản tập cuối nhưng tôi tin ở bản Việt, cặp đôi này có cái kết văn minh và sự khác biệt”, anh nói.