Công Vinh xin lỗi sau khi nhập viện cấp cứu

Ngay sau đêm bán kết Mister Global 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tối 4/10, rạng sáng ngày 5/10, đại diện Việt Nam – Công Vinh – đã phải nhập viện cấp cứu vì nôn mửa, đau bụng, lạnh toàn thân... Theo kết luận của bác sĩ, Công Vinh bị ngộ độc thức ăn.

Dù được các bác sĩ chăm sóc tận tình, tuy nhiên Công Vinh vẫn không thể tham gia đêm chung kết diễn ra vào tối 5/10. Phía ban tổ chức cũng đã có thông báo về việc đại diện Việt Nam vắng mặt.

"Tuyên bố chính thức từ tổ chức Mister Global 2025: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đại diện đến từ Việt Nam sẽ không thể tham gia đêm chung kết do tình huống liên quan đến sức khỏe. Tổ chức Mister Global gửi lời quan tâm chân thành và chúc anh sớm hồi phục hoàn toàn. Ban tổ chức vô cùng đánh giá cao sự cống hiến và đóng góp của anh trong suốt hành trình dự thi," thông tin từ ban tổ chức nêu rõ.

Công Vinh phải nhập viện cấp cứu trước đêm chung kết.

Status mới nhất của Công Vinh.

Mới đây, Công Vinh chính thức lên tiếng về việc không thể tham gia đêm chung kết. Anh gửi lời xin lỗi vì lý do bất khả kháng.

"Vinh xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả anh chị em, bạn bè trong và ngoài nước — những người đã luôn ở bên, đồng hành, yêu thương và ủng hộ Vinh trong suốt hành trình này.

Mỗi lời động viên, mỗi hành động đầy tình cảm của mọi người đều là nguồn sức mạnh to lớn, giúp mình vượt qua giới hạn của bản thân, không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.

Đặc biệt, Công Vinh xin chân thành cảm ơn ban tổ chức Mister Global đã dành cho mình sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc tận tình khi Vinh gặp vấn đề về sức khỏe. Sự chu đáo và ấm áp ấy là điều mình sẽ mãi ghi nhớ trong tim.

Được góp mặt tại cuộc thi quốc tế Mister International và ngay sau đó là Mister Global là món quà tuyệt vời mà Vinh luôn xem như "món quà của Thượng đế" — một hành trình rực rỡ và kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là chặng đường giúp mình trưởng thành và thấu hiểu hơn về giá trị của nỗ lực, của tình người và của lòng biết ơn.

Vinh chân thành xin lỗi vì đã không thể có mặt trong đêm chung kết như mọi người mong đợi — nhưng xin hãy tin rằng, Vinh đã cố gắng hết mình với tất cả tâm huyết và niềm đam mê".

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe tới Công Vinh.

Công Vinh tên đầy đủ là Đoàn Công Vinh, sinh năm 1999, quê Tây Ninh. Anh hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam, cao 1m82, nặng 77kg, với số đo hình thể 98-76-98.

Trước đó, tại cuộc thi Man of the World 2024, Công Vinh vào Top 10 và giành các giải thưởng như Nam vương Truyền thông, Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Giải đồng Thời trang thế giới.

Tại Mister International 2025, diễn ra tối 25/9 vừa qua, anh tiếp tục lọt Top 10 và nhận thêm các giải phụ Nam vương ảnh và Gương mặt đại diện thương hiệu mỹ phẩm.