Đoàn Công Vinh giành loạt giải thưởng phụ, sẵn sàng cho đêm chung kết Mr International 2025

Tối 25/9, chung kết Mr International 2025 (Nam vương Quốc tế 2025) sẽ chính thức diễn ra tại Thái Lan. Đại diện Việt Nam, Đoàn Công Vinh cho biết anh rất hồi hộp, có chút lo lắng nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng bước vào đêm thi với năng lượng tích cực và quyết tâm cao nhất.

Trước đó, Đoàn Công Vinh đã giành nhiều giải thưởng phụ, giúp anh tự tin hơn. Anh là thí sinh đầu tiên được vào thẳng top 20 nhờ chiến thắng phần thi bình chọn "Nam vương Ảnh", đồng thời nhận giải "Gương mặt đại diện" cho thương hiệu mỹ phẩm tài trợ.

Đoàn Công Vinh nhận được nhiều giải thưởng phụ.

Những ngày qua, Đoàn Công Vinh cùng các thí sinh tập luyện cao độ để chuẩn bị cho đêm chung kết, đồng thời tham gia lịch trình hoạt động bên lề dày đặc. Theo anh, cuộc thi vừa có sự cạnh tranh gay gắt, vừa tạo môi trường thân thiện, hòa đồng. Anh học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu từ các đại diện và kết thân với nhiều bạn bè quốc tế, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các thí sinh khác.

"Chúng tôi đã có 2 tuần tập luyện, giao lưu nhờ các hoạt động gắn kết của cuộc thi. Đây là quãng thời gian rất ý nghĩa đối với tôi. Tất cả chúng tôi đều đã sẵn sàng cho đêm chung kết với sự chuẩn bị tốt nhất. Hiện tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho đêm thi, hy vọng may mắn sẽ đến với tôi" – Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đại diện Việt Nam là một trong những gương mặt nổi bật cuộc thi.

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, hiện là Trưởng phòng Kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m82, cân nặng 77kg, số đo hình thể 98-76-98, anh gây ấn tượng với hình thể săn chắc, gương mặt nam tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái lịch lãm. Anh từng vào top 10, giành giải "Nam vương Truyền thông", "Giải bạc Thí sinh có hình thể đẹp nhất", "Giải đồng Thời trang thế giới"… tại cuộc thi Man Of The World 2024 (Nam vương Thế giới). Vinh cho biết anh tham dự Mr International 2025 với "phiên bản tốt hơn của chính mình".

Vẻ quyến rũ nam tính của Đoàn Công Vinh.

Trước giờ chung kết, Đoàn Công Vinh cũng tung ra bộ ảnh mới khoe cơ bụng 6 múi sau chiếc vest đen cá tính. Hình thể đẹp là lợi thế của anh, kết quả của quá trình tập luyện kiên trì biến một chàng trai gầy yếu, dễ mệt mỏi trở nên mạnh mẽ, giàu năng lượng. Anh bày tỏ hy vọng nhận được sự cổ vũ của công chúng quê nhà cho đêm thi chung kết lúc 20h (giờ địa phương) tối nay.



