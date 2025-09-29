Mối quan hệ của ‘bà hoàng phòng vé Việt’ với con dâu hơn con trai 8 tuổi, 1 lần đò, có 2 con riêng

Duy Phước là con trai chung của nghệ sĩ Lê Giang và danh hài Duy Phương. Ngay từ nhỏ, anh đã theo đuổi con đường nghệ thuật, được khán giả biết đến với biệt danh "thần đồng tấu hài". Trưởng thành, Duy Phước vẫn theo đuổi nghệ thuật nhưng vài năm trở lại đây anh chuyển thêm sang hướng sang ca hát và thường xuyên đăng tải ca khúc mới, hình ảnh hậu trường và những show diễn mình tham gia trên mạng xã hội.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của Duy Phước với Trân Châu – người hơn anh tám tuổi, từng lỡ một lần đò và có hai con riêng – cũng nhận được nhiều sự chú ý. Bất chấp lời đồn thổi, xì xào khi công khai yêu, cả hai vẫn kiên định bên nhau và kết hôn vào năm 2011.

Lê Giang bên con trai và con dâu.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, họ xây dựng được mái ấm bền vững, trở thành minh chứng cho tình yêu vượt qua định kiến. Nhưng điều nhận được sự quan tâm không kém chuyện tình của họ là mối quan hệ giữa Trân Châu và mẹ chồng nổi tiếng Lê Giang.

Trên mạng xã hội, Trân Châu từng không giấu được xúc động khi viết: "Con thực sự hạnh phúc vì có một người mẹ chồng quá tâm lý như vậy. Cảm ơn mẹ đã thương con như con gái ruột, cảm ơn mẹ về tất cả và tình yêu thương mẹ đã dành cho con, cảm ơn mẹ đã sinh cho con một người chồng tốt. Hai món quà mẹ tặng con đẹp quá, cảm ơn mẹ yêu".

Về phía mình, Lê Giang cũng thể hiện sự yêu thương bằng những hành động cụ thể. Bà không tiếc tiền mua quà đắt đỏ như điện thoại, kim cương tặng con dâu trong dịp sinh nhật; thậm chí còn gửi cả thuốc bổ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe để con dâu yên tâm hơn trong cuộc sống.

Trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi, Lê Giang bày tỏ: "Con dâu tôi thương tôi lắm. Hai mẹ con rất vui vẻ với nhau" - theo Ngôi Sao. Hiện tại, trên Facebook, cả hai vẫn thường xuyên tương tác, chia sẻ khoảnh khắc đời thường, cho thấy sự thân thiết và gần gũi như mẹ con ruột, xoá nhòa hình ảnh "mẹ chồng – con dâu" vốn dễ gợi căng thẳng trong mắt nhiều người.

Lê Giang được mệnh danh là "bà hoàng phòng vé" vì tham gia nhiều phim có doanh thu trăm tỷ.

Lê Giang (tên thật Lê Thị Hồng Giang, sinh năm 1972 tại An Giang) là nghệ sĩ cải lương – hài kịch nổi tiếng. Bà từng giành Huy chương vàng "Nghệ sĩ Tài năng Trẻ Toàn quốc" năm 1990 và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu. Nhờ duyên hài, khả năng diễn xuất đa dạng và sức hút khán giả, Lê Giang được mệnh danh "bà hoàng phòng vé" của màn ảnh Việt.

Không chỉ "đắt show" sân khấu, nữ nghệ sĩ còn liên tiếp góp mặt trong loạt phim điện ảnh ăn khách. Những tác phẩm như Cua lại vợ bầu (2020), Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Bộ tứ báo thủ (2025) – nơi bà đảm nhận vai quan trọng – đều đạt doanh thu trăm tỷ. Trước đó, Lê Giang cũng xuất hiện trong Vu quy đại náo, Chị chị em em 2, Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma hay Cô dâu hào môn… Mỗi dự án đều chứng kiến sức hút đặc biệt của bà với khán giả, củng cố danh xưng "bà hoàng phòng vé".