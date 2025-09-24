Tùng Dương nói về Sơn Tùng M-TP, nhắc tên cả nhạc sĩ Huy Tuấn

Trong một buổi trò chuyện mới đây, Tùng Dương hài hước nói bản thân là "một ca sĩ rất thông minh" và biết lắng nghe. Anh cũng thừa nhận ngày xưa hát khó nghe: "Chắc ngày xưa tôi hát khó nghe cho nên nếu hát về mẹ mà kiểu ru con trìu mến thì không hợp. Tôi chỉ có thể hợp những bài hát về cha thương cho roi cho vọt (cười)".

Tùng Dương còn nhớ lại quãng thời gian ca khúc của anh thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng "Bài hát yêu thích". Thời điểm ấy, bốn ca khúc liên tục hoán đổi vị trí đầu bảng gồm: Chiếc khăn Piêu (Tùng Dương), Người hát tình ca (Uyên Linh), Nhật ký của mẹ (Hiền Thục – Nguyễn Văn Chung) và Cơn mưa ngang qua (Sơn Tùng M-TP).

"4 bài cứ tranh nhau vị trí thứ nhất hàng tuần. Đứa kia lên lo lắm "thôi chết rồi Nhật ký của mẹ nó lên nhanh quá". Tuần sau lại "thôi chết rồi Người hát tình ca lên phải huy động thôi". Rồi "thằng Cơn mưa ngang qua là thằng nào ấy nhỉ sao nó chềnh ềnh top 4 thế này"... Hồi đấy vui, hồn nhiên thôi và giờ trở thành ký ức rất đẹp", Tùng Dương nói.

Sơn Tùng và Tùng Dương.

Nam ca sĩ cũng nhắc lại lần đầu tiên gặp Sơn Tùng M-TP: "Sơn Tùng hồi đấy mới đi hát theo sự giới thiệu của nhạc sĩ Huy Tuấn trong chương trình Bài hát yêu thích.

Tôi ngồi cạnh, Tùng chào rất rõ: "Em chào anh. Anh có biết em không ạ> Em là cái thằng Cơn mưa ngang qua đây anh". Tôi cười bảo "đối thủ của nhau đây, anh biết rồi. Anh là thằng Chiếc khăn Piêu". Sau này, Sơn Tùng quá nổi tiếng rồi".

Tùng Dương sinh năm 1983, được xem là một trong những giọng ca hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam, nổi bật với chất giọng kỹ thuật, phong cách độc đáo và nhiều lần giành giải Cống hiến. Anh ghi dấu ấn qua những ca khúc như Chiếc khăn Piêu, Người hát tình ca, Tái sinh…

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994, là ca sĩ – nhạc sĩ được đông đảo giới trẻ yêu thích. Anh khởi đầu sự nghiệp với Cơn mưa ngang qua, sau đó liên tiếp tạo hit như Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Hãy trao cho anh, trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất Việt Nam đương đại.