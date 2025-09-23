Cuộc sống của nữ diễn viên lấy chồng 3 năm, ly hôn 10 năm vừa nói thẳng "tôi không có ý định kết hôn thêm"

Diệp Bảo Ngọc, nữ diễn viên sinh năm 1993, từng được khán giả biết đến với vẻ đẹp trong sáng và sự nghiệp nghệ thuật nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, ngoài công việc, chuyện đời tư của cô cũng nhận nhiều quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài 3 năm với nam diễn viên Thành Đạt.

Hôn nhân sớm và tan vỡ khi còn rất trẻ

Năm 2012, ở tuổi 19, Diệp Bảo Ngọc bất ngờ kết hôn với diễn viên Thành Đạt – người hơn cô nhiều tuổi và đã có chỗ đứng nhất định trong showbiz. Sau đám cưới, cô nhanh chóng sinh con trai đầu lòng, quyết định lui về hậu trường, tạm gác sự nghiệp để chăm lo cho gia đình.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm này không trọn vẹn như kỳ vọng. Sau 3 năm gắn bó, năm 2015, cả hai xác nhận ly hôn trong êm thấm, cùng thống nhất giữ mối quan hệ văn minh để chăm sóc con chung. Thời điểm đó, Diệp Bảo Ngọc mới ngoài 20 tuổi nhưng đã trải qua biến cố lớn trong đời sống cá nhân.

Diệp Bảo Ngọc kết hôn năm 19 tuổi.

Một mình nuôi con, tập trung sự nghiệp

Sau ly hôn, Diệp Bảo Ngọc gần như làm lại từ đầu. Cô một mình nuôi dạy con trai, đồng thời quay lại với nghệ thuật qua phim truyền hình, gameshow và cả lĩnh vực kinh doanh. Nữ diễn viên chia sẻ, những khó khăn khi làm mẹ đơn thân giúp cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và biết cân bằng giữa công việc cùng trách nhiệm gia đình.

Khác với nhiều nghệ sĩ thường ồn ào sau đổ vỡ, Diệp Bảo Ngọc giữ thái độ kín đáo, không nói nhiều về người cũ. Thỉnh thoảng, cô chỉ nhắc đến chồng cũ với sự tôn trọng, nhấn mạnh rằng cả hai vẫn cùng phối hợp để mang lại điều tốt nhất cho con.

Không có ý định kết hôn thêm

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Diệp Bảo Ngọc gây chú ý khi thẳng thắn nói về quan điểm tình yêu – hôn nhân hiện tại. Cô cho biết sau những trải nghiệm, bản thân không còn mặn mà chuyện tái hôn: "Cuộc sống của tôi hiện tại rất vui và ổn định. Tôi không có ý định kết hôn thêm. Nếu sau này có điều gì mới, tôi sẽ chia sẻ với khán giả, còn hiện giờ thì chưa"

Chia sẻ này phản ánh rõ sự lựa chọn của nữ diễn viên: sống độc lập, không đặt áp lực tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ, cho rằng sau khi đã nếm trải những mất mát, việc Diệp Bảo Ngọc ưu tiên sự bình yên là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Diệp Bảo Ngọc gần đây đắt show phim ảnh.

Hiện tại: Xinh đẹp, tự chủ và bình thản

Sau hơn 10 năm bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngắn ngủi, Diệp Bảo Ngọc giờ đây được khen ngày càng mặn mà, cuốn hút. Cô chăm chỉ làm việc, kinh tế vững vàng, đồng thời dành nhiều thời gian cho con trai – chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Hình ảnh người phụ nữ độc lập, xinh đẹp, không phụ thuộc vào hôn nhân giúp cô trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ.

Hôn nhân 3 năm của Diệp Bảo Ngọc có thể đã khép lại từ lâu, nhưng dấu ấn để lại khiến nữ diễn viên trưởng thành hơn, hiểu rõ giá trị của bản thân hơn. Và ở hiện tại, khi dám nói thẳng “không có ý định kết hôn thêm”, cô cho thấy sự mạnh mẽ của một người phụ nữ đã chọn cho mình một con đường riêng: sống an yên, tự chủ và hạnh phúc theo cách của chính mình.