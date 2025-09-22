Ca khúc cứu vớt cuộc đời nữ ca sĩ xinh đẹp quê Bắc Ninh, năm 2018 tuyên bố rời showbiz nếu không có 1 thứ

Năm 2018, tại buổi ra mắt MV Thế là Tết cùng đàn em Đức Phúc, Hòa Minzy bất ngờ tuyên bố sẽ rời showbiz nếu không thể có một ca khúc hit.

“Tôi không hề đặt nặng chuyện phải có hit, nhưng mới đây tôi đọc được những bình luận nói rằng ‘thương Hòa Minzy chỉ vì không có hit nên người ta chế giễu’. Điều đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn bị mọi người chê, tôi muốn năm nay bài hát của tôi phải đứng trên bảng xếp hạng, phải đình đám.

Còn nếu năm 2018 mà tôi không đạt được những gì mình đặt ra thì sẽ dừng lại, không hoạt động nữa để tìm ra một con đường mới cho mình”, Hòa Minzy chia sẻ.

Hòa Minzy.

Sau tuyên bố mạnh miệng cùng với sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, Hòa Minzy đã có được bước ngoặt sự nghiệp nhờ ca khúc Rời bỏ. Bài hát nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi cô và có thể nói đã “cứu vớt” cả sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh.

“Rời bỏ” là bản ballad buồn, khai thác nỗi đau của một cô gái trong tình yêu đơn phương, khi người mình thương vốn dĩ đã thuộc về người khác. Ca khúc không có cao trào phô diễn kỹ thuật quá mức mà chạm vào cảm xúc người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng, da diết cùng ca từ mộc mạc nhưng đầy ám ảnh.

Lời hát như một lời tự sự, thấm đẫm nỗi buồn cam chịu - nhân vật nữ biết rõ mình chỉ là kẻ “thoáng qua như mây cuối trời”, không đủ tư cách để níu giữ trái tim đã có chủ. Chính sự day dứt, chấp nhận “yêu là cho và chấp nhận mất hết” đã khiến người nghe đồng cảm sâu sắc, bởi ai cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác yêu mà không được hồi đáp.

Năm 2025 Hòa Minzy có Bắc Bling khuấy đảo thị trường âm nhạc.

Đặc biệt, Rời bỏ không chỉ kể về nỗi đau chia ly mà còn phản ánh sự trưởng thành trong tình yêu - thay vì trách móc, nhân vật chọn buông tay để người kia trở về bên người mình thực sự yêu. Chính thái độ bao dung này tạo nên sức nặng tinh thần cho ca khúc, khiến thông điệp “yêu là cho đi” được lan tỏa mạnh mẽ.

Giai điệu trầm lắng, tiết tấu chậm rãi cùng giọng hát giàu nội lực của Hòa Minzy đã đưa Rời bỏ trở thành một bản hit gây nghiện. Bài hát không ồn ào, không chiêu trò nhưng lại đánh thẳng vào trái tim khán giả, nhất là những người từng trải qua tình yêu đơn phương hoặc một cuộc tình dang dở.

Có thể nói nếu không có Rời bỏ, con đường ca hát của Hòa Minzy khó lòng tiếp tục rực rỡ như hiện tại. Bản hit này không chỉ giúp cô khẳng định vị trí trong showbiz mà còn là minh chứng cho sức mạnh của âm nhạc – khi một ca khúc đúng thời điểm có thể thay đổi cả sự nghiệp một nghệ sĩ.