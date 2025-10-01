Nữ nghệ sĩ sang Úc lấy chồng 2, làm nail, ly hôn về Việt Nam thành "bà hoàng", các con cấm lấy chồng nữa

Ít nghệ sĩ nào của showbiz Việt trải qua nhiều thăng trầm như Lê Giang. Từng rời ánh đèn sân khấu sang Úc định cư, mưu sinh bằng nghề nail, ly hôn, một mình gánh con. Nhưng sau ngày trở về, chị bất ngờ trở thành gương mặt ăn khách của làng hài và điện ảnh. Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang vẫn miệt mài cống hiến dù đường tình duyên chưa trọn vẹn.

Lê Giang ở tuổi 53.

Từ đào cải lương đến cuộc sống mưu sinh nơi xứ người

Sinh năm 1972, Lê Giang sớm bén duyên cải lương, từng giành Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 khi mới 18 tuổi. Chị kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương năm 1992, có hai con chung là Lê Lộc và Duy Phước. Năm 1999, cặp đôi ly hôn.

Sau này, Lê Giang tái hôn với một Việt kiều và sang Úc định cư. Ở nơi xứ người, Lê Giang làm nail để mưu sinh. Cuộc hôn nhân thứ hai cũng tan vỡ, chị một mình nuôi con và đưa các con trở về Việt Nam.

Theo Lê Giang chia sẻ, từ khi ly hôn chồng chưa từng liên lạc lại với chị hay hỏi thăm con: "Đã rất lâu anh không gọi điện hỏi thăm tôi và con, coi như là bặt tin luôn. Tôi đang tự thân nuôi con, về tài chính lẫn tinh thần. Dù vậy, cuộc sống của tôi hiện tại rất thoải mái, không vướng bận, áp lực điều gì", Lê Giang chia sẻ trên tờ Vnexpress.

Nữ nghệ sĩ vẫn trẻ đẹp ở đời thường.

Thành “bà hoàng phòng vé” và nỗi sợ hôn nhân

Cuối năm 2015, Lê Giang quay lại Việt Nam. Sau nhiều năm vắng bóng, chị nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các gameshow, sân khấu hài. Với lối diễn hài hước, duyên dáng, Lê Giang còn thành công trên màn ảnh rộng.

Chị góp mặt trong loạt phim ăn khách như Cua lại vợ bầu, Hồn Papa da con gái, Nhà có năm nàng tiên, Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ… với doanh thu hàng trăm tỷ. Chính vì vậy, nữ nghệ sĩ được báo chí gọi, người hâm mộ gọi là “bà hoàng phòng vé”.

Trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ, Lê Giang từng tâm sự, chị không còn mặn mà với hôn nhân. Nhiều người thích chị nhưng lại không yêu thương con riêng của bạn gái nên nữ nghệ sĩ chọn dừng lại.

"Chứng kiến những cuộc hôn nhân xung quanh đổ vỡ, tôi vốn mang tâm thế “chim sợ cành cong” nên càng nép mình lại. Dù không ít đàn ông theo đuổi, tôi chủ động từ chối vì sợ chuyện buồn lặp lại", Lê Giang nói trên tờ Vietnamnet.

Trong một cuộc trò chuyện, Lê Giang cũng hài hước nói: “Con tôi cấm đoán 100% tôi không được lấy chồng”.

Ở tuổi ngoài 50, Lê Giang vẫn bận rộn với phim ảnh, sân khấu và cả kinh doanh. Chị đã mua được ba căn nhà cho ba con, tạo dựng cuộc sống ổn định.