Em gái Trấn Thành nói về cảnh nhạy cảm với Thuận Nguyễn: "Tôi chỉ có đứng im thôi"

Bộ phim Chị ngã em nâng vừa chính thức ra rạp, quy tụ dàn diễn viên gồm Thuận Nguyễn, Uyển Ân, Quốc Trường, Phương Lan, Lâm Bảo Châu và hai ngôi sao khách mời từ Thái Lan là Mos và Bank.

Tại buổi ra mắt phim, Uyển Ân – em gái nghệ sĩ Trấn Thành – gây chú ý khi chia sẻ về "cảnh nóng" với Thuận Nguyễn trong phim. Nữ diễn viên cho biết đây là một thử thách không nhỏ vì cả hai chưa từng quen biết hay làm việc chung trước đó:

"Cũng hơi khó vì tôi với anh Thuận ở ngoài mới gặp nhau lần đầu tiên. Hai anh em trước đó chưa có sự tương tác gì với nhau hết mà diễn yêu say đắm, cuồng nhiệt như thế này cũng rất khó luôn. Với một người xa lạ để mà thân thiết thì con trai có thể sẽ dễ hơn, còn đối với một người con gái như tôi thì khá là khó", Uyển Ân nói.

Uyển Ân và Thuận Nguyễn có "cảnh nóng" cháy bỏng trong phim Chị ngã em nâng.

Để vượt qua sự ngượng ngùng, Uyển Ân tiết lộ cả hai đã có cách riêng để "xóa tan khoảng cách": "Chắc chắn cái gì khó cũng sẽ có hướng giải quyết. Chúng ta có những công cụ để nhờ vả chẳng hạn như là… một chút chất kích thích (cười). Trước cảnh quay, hai anh em có uống rượu cùng nhau một chút. Môi trường xung quanh cũng tạo xúc tác như màn đêm mờ ảo, cảnh thành phố thơ mộng, trời nóng… nên hai anh em dễ nhập vai hơn".

Uyển Ân cũng dành lời khen cho bạn diễn: "Tôi thấy quay cảnh này cũng nhẹ nhàng tại vì bạn diễn của tôi quá giỏi, quá là 'play boy'. Tôi chỉ có đứng im thôi, hai lần là xong".

Trong Chị ngã em nâng, Uyển Ân đảm nhận vai Hải Âu, một nhân vật có chiều sâu tâm lý và nhiều cảnh đòi hỏi cảm xúc mạnh. Nữ diễn viên cho biết bản thân học hỏi được nhiều điều qua dự án này và hy vọng khán giả sẽ đón nhận bộ phim bằng cái nhìn cởi mở, công tâm.

Uyển Ân sinh năm 1999, là diễn viên trẻ và em gái của nghệ sĩ Trấn Thành. Cô từng gây chú ý khi tham gia các bộ phim như Nhà bà Nữ, Bố già... Uyển Ân tốt nghiệp ngành Truyền thông và từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều sitcom, MV ca nhạc. Với lối diễn tự nhiên, cô được xem là một trong những gương mặt tiềm năng của màn ảnh Việt thế hệ mới.