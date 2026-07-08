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Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân

Gia Linh
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Nguyễn Ngọc Hân cho biết danh hiệu Á hậu 3 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là động lực để cô tiếp tục phát triển bản thân và thực hiện những dự định trong thời gian tới.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân - Ảnh 1.

Sau thời gian học tập tại nước ngoài, Nguyễn Ngọc Hân trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Mới đây, cô gây chú ý khi giành danh hiệu Á hậu 3 tại Miss Environment Vietnam - Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2026.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân - Ảnh 2.

Nhan sắc Nguyễn Ngọc Hân tại cuộc thi.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Nguyễn Ngọc Hân nhận giải Á hậu 3.

Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, Ngọc Hân còn đầu tư kinh doanh bất động sản tại quê nhà Bắc Giang. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những cột mốc trong công việc cũng như các giao dịch bất động sản.

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân - Ảnh 4.

Chia sẻ về quyết định trở về Việt Nam sau thời gian du học, Nguyễn Ngọc Hân cho biết: "Sau thời gian du học, tôi cũng từng suy nghĩ xem việc tiếp tục làm việc tại nước ngoài hay quay về Việt Nam để cống hiến cho quê hương. Vì tình yêu dành cho Việt Nam cùng nỗi nhớ gia đình tôi đã về nước và phát triển công việc kinh doanh. Tôi mong muốn bản thân sẽ thành công hơn nữa để có thể giúp đỡ cộng đồng".

Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Môi trường Việt Nam 2026 Nguyễn Ngọc Hân - Ảnh 5.

Nàng hậu sở hữu vóc dáng gợi cảm, gương mặt khả ái.

Nói về công việc hiện tại, người đẹp chia sẻ: "May mắn tôi có duyên về mảng bất động sản nên cùng gia đình đầu tư bán lại. Trộm vía công việc thuận lợi giúp tôi ổn định cuộc sống".

Hiện nay, Ngọc Hân thường xuyên di chuyển giữa Hà Nội và quê nhà Bắc Giang để thuận tiện cho công việc. Người đẹp cho biết danh hiệu Á hậu 3 là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là động lực để cô tiếp tục phát triển bản thân và thực hiện những dự định trong thời gian tới.

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Tags

Á hậu

Hoa hậu Môi trường Việt Nam

Miss Environment Vietnam

Nguyễn Ngọc Hân

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