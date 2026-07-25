Nhan sắc nàng "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" khiến thiếu gia hào môn say đắm

Được khen là "Đát Kỷ đẹp nhất thập kỷ", mỹ nhân 29 tuổi rộ tin sắp bước chân vào gia tộc hào môn.

Sau khi gây sốt với vai Đát Kỷ trong bom tấn Phong Thần (2023), nữ diễn viên lai Na Nhiên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin sắp kết hôn với doanh nhân Hoắc Khải Sơn - thiếu gia của gia tộc họ Hoắc nổi tiếng Hong Kong.

Na Nhiên năm nay 29 tuổi và được nhiều khán giả lẫn giới chuyên môn ca ngợi là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh trong suốt 10 năm qua". Không chỉ sở hữu nhan sắc lai cuốn hút, cô còn mang đến một hình tượng Đát Kỷ hoàn toàn mới so với các phiên bản trước.

Trong Phong Thần, Na Nhiên không xây dựng Đát Kỷ như một mỹ nhân đầy tham vọng hay một người phụ nữ quyến rũ đơn thuần. Thay vào đó, cô hóa thân thành một hồ ly thực sự khoác lên mình hình hài con người, vừa ngây thơ, mong manh, vừa ẩn chứa vẻ ma mị đầy nguy hiểm. Chính ánh mắt biến hóa liên tục cùng thần thái lạnh lùng nhưng mê hoặc đã giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ, được đánh giá là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

Nét đẹp mang hai dòng máu Nga và Mông Cổ cũng góp phần tạo nên sức hút rất riêng của Na Nhiên. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu tại Hong Kong từ năm 18 tuổi trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Trước khi nổi tiếng với Phong Thần, người đẹp từng xuất hiện trong MV Love Confession của Châu Kiệt Luân, sản phẩm hiện đã thu hút hơn 245 triệu lượt xem trên YouTube.

Nhờ vai diễn hồ ly nổi tiếng, Na Nhiên nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón của làng giải trí Hoa ngữ. Khán giả nhận xét cô không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn sở hữu khả năng diễn xuất đủ sức truyền tải những nhân vật nhiều tầng cảm xúc.

Mới đây, cái tên Na Nhiên tiếp tục phủ sóng mạng xã hội sau khi loạt ảnh cô sánh đôi cùng doanh nhân Hoắc Khải Sơn trên đường phố New York được chia sẻ rộng rãi. Theo truyền thông Hong Kong, cặp đôi cùng theo dõi trận chung kết World Cup rồi tiếp tục tận hưởng chuyến du lịch tại nhiều thành phố ở Mỹ.

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho ngoại hình xứng đôi của cả hai, gọi đây là "cặp đôi trai tài gái sắc chuẩn hào môn".

Theo một số nguồn tin, Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận thông tin này.

Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò hơn hai năm. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau du lịch tại châu Âu nhưng luôn giữ kín chuyện tình cảm. Hiện nữ diễn viên sinh sống chủ yếu tại Hong Kong và còn tích cực học tiếng Quảng Đông để hòa nhập với cuộc sống mới.

Hoắc Khải Sơn năm nay 43 tuổi, là con trai của doanh nhân Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong 1977 Chu Linh Linh. Anh đồng thời là cháu nội của cố tỷ phú Hoắc Anh Đông, một trong những gia tộc giàu có và có sức ảnh hưởng bậc nhất Hong Kong.

Hiện Hoắc Khải Sơn giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn Hoắc Thị, phụ trách chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế. Trước đây, anh từng có mối tình đình đám với minh tinh Chương Tử Di trước khi cả hai chia tay vào năm 2006.