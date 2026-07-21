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Nhận nhiều cuộc gọi từ đầu số +8477, người đàn ông SN 1985 vội đến Agribank giao dịch 120 triệu đồng: Công an lập tức có mặt tại ngân hàng

Nam An
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Nhận nhiều cuộc gọi từ các đối tượng giả danh Công an sử dụng đầu số +8477, người đàn ông SN 1985 suýt chuyển 120 triệu đồng vào "tài khoản an toàn" nhưng được Công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn.

Ngày 21/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an phường Thục Phán phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cao Bằng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo giả danh cán bộ Công an, giúp một người dân bảo toàn khoảng 120 triệu đồng.

Ngăn chặn lừa đảo Qua điện thọai tại Agribank: Cảnh giác với đầu số + 8477 - Ảnh 1.

Ông C.V.C (áo xanh, ngồi giữa) được cán bộ Công an phường Thục Phán và Agribank hỗ trợ. Nguồn ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng

Theo đó, ông C.V.C. (SN 1985, trú tại phường Thục Phán) nhận nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại có đầu số +8477. Các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, bịa đặt việc ông liên quan đến một vụ án ma túy, yêu cầu giữ bí mật và chuyển khoảng 120 triệu đồng vào "tài khoản an toàn" để phục vụ điều tra.

Khi ông C. đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Cao Bằng thực hiện giao dịch, phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã kịp thời thông báo cho Công an phường Thục Phán. Ngay sau đó, lực lượng Công an có mặt, giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo, ngăn chặn việc chuyển tiền, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là cán bộ Công an hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền. Cơ quan Công an không điều tra qua điện thoại và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ "tài khoản an toàn" nào.

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Tags

ngân hàng

Công an tỉnh Cao Bằng

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