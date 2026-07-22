Nhận được thông báo này trên Zalo, bạn phải cập nhật ngay trong 14 ngày nếu không muốn tài khoản bị chiếm quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa

Một số người dùng Zalo thời gian gần đây nhận được thông báo "Bạn cần cập nhật số điện thoại". Đây không phải lỗi hệ thống hay tin nhắn lừa đảo mà là thông báo chính thức từ Zalo nhằm giúp người dùng bảo vệ tài khoản.



Nếu bất ngờ nhận được thông báo "Bạn cần cập nhật số điện thoại" khi sử dụng Zalo, người dùng không nên quá lo lắng. Theo Zalo, đây là thông báo được gửi đến những tài khoản có số điện thoại thuộc diện bị nhà mạng thu hồi, nhằm hỗ trợ người dùng cập nhật sang số điện thoại mới hợp lệ trước khi số cũ được cấp lại cho người khác.

Nhằm tuân thủ quy định của Luật Viễn thông và các văn bản hướng dẫn về cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet (OTT), các tài khoản Zalo bắt buộc phải sử dụng thông tin số điện thoại hợp pháp. Dựa trên thông tin những số điện thoại bị thu hồi từ nhà mạng, Zalo gửi thông báo này hỗ trợ bạn cập nhật sang số điện thoại mới hợp lệ, đảm bảo việc sử dụng dịch vụ được thông suốt và tuân thủ quy định pháp luật. Người dùng có 14 ngày kể từ thời điểm nhận thông báo để hoàn tất việc thay đổi.

Không cập nhật số điện thoại, điều gì có thể xảy ra?

Zalo cho biết nếu người dùng không thực hiện cập nhật đúng thời hạn, tài khoản có thể gặp nhiều rủi ro.

Trước hết, tài khoản có thể bị vô hiệu hóa theo quy định của pháp luật nếu vẫn tiếp tục sử dụng số điện thoại đã bị thu hồi mà không chuyển sang số mới.

Bên cạnh đó, khi số điện thoại cũ được nhà mạng cấp lại cho người khác, chủ sở hữu mới của số thuê bao có thể chiếm quyền điều khiển tài khoản Zalo nếu bạn không được cập nhật kịp thời. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bị mạo danh để thực hiện các hành vi lừa đảo hoặc gây mất an toàn thông tin.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể mất quyền truy cập tài khoản, bởi việc khôi phục mật khẩu hoặc xác minh danh tính sẽ không thể thực hiện nếu không còn sở hữu số điện thoại đã đăng ký trước đó.

Đổi số điện thoại có làm mất tài khoản Zalo?

Đây là thắc mắc của nhiều người dùng khi nhận được thông báo cập nhật số điện thoại.

Theo Zalo, việc thay đổi số điện thoại đăng nhập không làm mất tài khoản cũng như toàn bộ dữ liệu đang có trên thiết bị. Người dùng chỉ cần thực hiện đúng quy trình đổi số để tiếp tục sử dụng dịch vụ bình thường.

Để đảm bảo việc sử dụng Zalo không bị gián đoạn, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Bắt đầu: Nhấn [Cập nhật số mới] trên thông báo hoặc vào Cài đặt > Tài khoản và bảo mật > Số điện thoại > Bắt đầu đổi số điện thoại.

Bước 2: Nhập số mới: Nhập số điện thoại chính chủ bạn đang sử dụng.

Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu, số điện thoại mới phải là số chưa được sử dụng cho bất kỳ tài khoản Zalo nào khác.

Bước 3: Xác thực: Soạn tin nhắn (SMS) theo cú pháp hướng dẫn trên màn hình để lấy mã xác thực.

Bước 4: Hoàn tất: Nhập mã xác thực (OTP) vừa nhận được vào Zalo để hoàn tất thay đổi.

Zalo khuyến cáo người dùng nên thực hiện cập nhật ngay khi nhận được thông báo để đảm bảo tài khoản luôn được bảo vệ, tránh các nguy cơ mất quyền truy cập hoặc bị kẻ xấu lợi dụng khi số điện thoại cũ được cấp lại cho người dùng khác.