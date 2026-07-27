Nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác "Thắp lên Việt Nam" sau cuộc gặp với các thương binh, bệnh binh

Chứng kiến cuộc gặp của các thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động sáng tác ca khúc Thắp lên Việt Nam như một lời tri ân gửi tới những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cuối tháng 7/2026, trong lần tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh không giấu được sự xúc động khi gặp những người lính đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường.

Ngay tại hội trường, chứng kiến những thương binh, bệnh binh với những mất mát không gì bù đắp được, ông lặng lẽ ghi lại những câu thơ đầu tiên trên điện thoại.

"Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt/ Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường/ Muốn chạy đến bên người bạn thân thương/ Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội/ Sờ gương mặt đoán theo giọng nói/ Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi…".

Cuộc gặp gỡ với những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh viết nên ca khúc “Thắp lên Việt Nam”

Những vần thơ ấy trở thành cảm xúc khởi nguồn để ngay trong đêm, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" được hoàn thành.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông muốn khắc họa hình ảnh những người lính đã chấp nhận hy sinh một phần máu thịt để đổi lấy hòa bình cho dân tộc. Dù tay chân hay đôi mắt đã mãi mãi ở lại chiến trường, họ vẫn giữ nụ cười bình dị, lạc quan và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.

"Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào", nhạc sĩ bày tỏ.

Theo tác giả, cuộc gặp với những người thương binh đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt để ông viết nên ca khúc như một lời tri ân dành cho những con người đã cống hiến tuổi xuân, sức khỏe, thậm chí cả một phần cơ thể vì Tổ quốc.

Hình ảnh trong MV “Thắp lên Việt Nam”: Những người lính nhận về mình hy sinh mà nụ cười sáng trong bình dị giữa tháng năm.

Sau khi ra mắt, "Thắp lên Việt Nam" đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi và Thái Bảo thể hiện, góp phần lan tỏa thông điệp biết ơn và lòng tự hào dân tộc.

Không kể về chiến tranh bằng những chiến công hay những trận đánh hào hùng, "Thắp lên Việt Nam" gợi nhắc người nghe về những mất mát còn ở lại sau chiến tranh. Qua âm nhạc, ca khúc khơi dậy sự trân trọng đối với hòa bình và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của đất nước.

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, "Thắp lên Việt Nam" là lời tri ân bằng âm nhạc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", luôn khắc ghi công lao của những người con ưu tú đã làm nên hòa bình cho dân tộc.