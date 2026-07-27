HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác "Thắp lên Việt Nam" sau cuộc gặp với các thương binh, bệnh binh

Ảnh NVCC
|

Chứng kiến cuộc gặp của các thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh đã xúc động sáng tác ca khúc Thắp lên Việt Nam như một lời tri ân gửi tới những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cuối tháng 7/2026, trong lần tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại TP.HCM, nhạc sĩ Lê Tự Minh không giấu được sự xúc động khi gặp những người lính đã để lại một phần thân thể nơi chiến trường.

Ngay tại hội trường, chứng kiến những thương binh, bệnh binh với những mất mát không gì bù đắp được, ông lặng lẽ ghi lại những câu thơ đầu tiên trên điện thoại.

"Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt/ Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường/ Muốn chạy đến bên người bạn thân thương/ Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội/ Sờ gương mặt đoán theo giọng nói/ Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi…".

Nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác "Thắp lên Việt Nam" sau cuộc gặp với các thương binh, bệnh binh - Ảnh 1.

Cuộc gặp gỡ với những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Tự Minh viết nên ca khúc “Thắp lên Việt Nam”

Những vần thơ ấy trở thành cảm xúc khởi nguồn để ngay trong đêm, ca khúc "Thắp lên Việt Nam" được hoàn thành.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sĩ Lê Tự Minh cho biết ông muốn khắc họa hình ảnh những người lính đã chấp nhận hy sinh một phần máu thịt để đổi lấy hòa bình cho dân tộc. Dù tay chân hay đôi mắt đã mãi mãi ở lại chiến trường, họ vẫn giữ nụ cười bình dị, lạc quan và phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.

"Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Việt Nam thiêng liêng, thắp lên một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào", nhạc sĩ bày tỏ.

Theo tác giả, cuộc gặp với những người thương binh đã trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt để ông viết nên ca khúc như một lời tri ân dành cho những con người đã cống hiến tuổi xuân, sức khỏe, thậm chí cả một phần cơ thể vì Tổ quốc.

Nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác "Thắp lên Việt Nam" sau cuộc gặp với các thương binh, bệnh binh - Ảnh 2.
Nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác "Thắp lên Việt Nam" sau cuộc gặp với các thương binh, bệnh binh - Ảnh 3.

Hình ảnh trong MV “Thắp lên Việt Nam”: Những người lính nhận về mình hy sinh mà nụ cười sáng trong bình dị giữa tháng năm.

Sau khi ra mắt, "Thắp lên Việt Nam" đã được nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi và Thái Bảo thể hiện, góp phần lan tỏa thông điệp biết ơn và lòng tự hào dân tộc.

Không kể về chiến tranh bằng những chiến công hay những trận đánh hào hùng, "Thắp lên Việt Nam" gợi nhắc người nghe về những mất mát còn ở lại sau chiến tranh. Qua âm nhạc, ca khúc khơi dậy sự trân trọng đối với hòa bình và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của đất nước.

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, "Thắp lên Việt Nam" là lời tri ân bằng âm nhạc, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", luôn khắc ghi công lao của những người con ưu tú đã làm nên hòa bình cho dân tộc.

Nữ nghệ sĩ U50 có chồng là đại gia đình đám tuyên bố: "Giờ chồng đi đâu mình cứ bám càng đi theo"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

nhạc sĩ Lê Tự Minh

Thắp lên Việt Nam

ngày thương binh liệt sĩ

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại