Nhạc sĩ Đức Trí: "Kéo dài nhiều năm, tôi không chịu nổi. Đây là tự trọng của một nhạc sĩ"

"Quá trình kéo dài nhiều năm, đến một lúc, tôi không chịu nổi những âm thanh giả lập như thế và thấy khó chịu vì chính bản thân mình" – Đức Trí nói.

Mới đây, tại chương trình Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí đã chia sẻ về danh ca Hương Lan. Anh nói: "Cô Hương Lan ngoài là một đàn chị thì còn là người rất thân thiết với tôi, như một người trong gia đình. Tôi có may mắn được làm việc với cô Hương Lan qua nhiều album khác nhau.

Hương Lan

Và Musique de Salon lần này là dự án đầu tiên trong một chuỗi dự án tôi và cô Hương Lan kết hợp cùng nhau. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm nhiều dự án".

Danh ca Hương Lan cũng chia sẻ: "Lần trở lại chương trình Musiue de Salon này tôi rất vui. Với tôi, đây là một chương trình rất lớn, từ âm nhạc tới dàn dựng đều kỹ lưỡng. Tôi rất thích.

Cảm xúc của tôi là được đem hết những gì mình có ra để phô trương cho mọi người thấy và tôi được hát, hát một cách sung sướng.

Tôi và Đức Trí từng làm việc với nhau và thân thiết với nhau suốt mấy chục năm qua. Từ những ngày đầu tiên tôi mới về nước, còn chưa biết gì nhiều, chưa được đi hát ở nhiều nơi, nhưng cũng đi từ Nam ra Bắc, ra cả Hà Nội hát. Và chỉ có hai cô cháu tôi đi với nhau.

Đức Trí có thể vừa chơi được tân nhạc, vừa chơi được cổ nhạc cho tôi ca, nên đi theo tôi suốt. Chỉ có hai cô cháu tôi đi show cùng nhau, nên rất nhiều kỷ niệm với nhau.

Lần này, dự án âm nhạc của cô cháu tôi làm về nhạc của một nhạc sĩ đứng đầu tân nhạc Việt Nam là nhạc sĩ Phạm Duy. Dự án này ấp ủ lâu quá vì Đức Trí quá kỹ lưỡng.

Đức Trí là người kỹ lưỡng đến từng chi tiết một. Mỗi lần tôi về nước, tôi phải là người ca để Đức Trí hòa âm từ giai đoạn đầu, thu âm với cả một dàn âm thanh. Vì thế, chương trình này mới kéo dài lâu như vậy".

Đức Trí tiết lộ: "Dự án này mất 10 năm để hoàn thành. Đó là lỗi của nhà sản xuất là tôi đây. Mỗi lần thu trong phòng thu không có dàn nhạc, chỉ có một ông nhạc sĩ là tôi làm tất tần tật trên máy tính và mọi âm thanh đều giả lập từ máy tính hết, từ piano tới violin, kèn…

Quá trình kéo dài nhiều năm, đến một lúc, tôi không chịu nổi những âm thanh giả lập như thế và thấy khó chịu vì chính bản thân mình, quyết phải làm lại. Chính điều đó khiến dự án kéo dài. Đây là tự trọng của một nhạc sĩ".