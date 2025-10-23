Nhà thiết kế gốc Việt ở Mỹ: "Tôi bị kì thị"

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, nhà thiết kế thời trang Thái Nguyễn đã chia sẻ về quá trình lập nghiệp của mình tại Mỹ và mong muốn tiến thân vào Hollywood.

Nhà thiết kế Thái Nguyễn

Anh nói: "Bây giờ tôi không làm đồ cho ca sĩ nữa, chỉ làm cho cô dâu, áo dài và những đồ văn hóa Việt Nam để khẳng định vị trí trong nghề, đưa văn hóa Việt Nam vào thị trường Hollywood chứ không phải trong cộng đồng người Việt ở Mỹ nữa. Tôi muốn khẳng định vị trí của mình ở thị trường Hollywood.

Tôi muốn đem văn hóa Việt Nam, những trang phục truyền thống Việt Nam vào vòng chính, đi xa hơn nữa chứ không chỉ giới hạn trong cộng đồng người Việt.

Trong thời gian tôi thực hiện các trang phục Tây phương và xây dựng thương hiệu tại nước ngoài, dù sao đi nữa tôi vẫn thuộc người thiểu số nên phải trải qua nhiều khó khăn. Tôi bị kì thị, bị coi thường.

Nhiều người muốn tôi phải lấy một tên thương hiệu nước ngoài, tên Mỹ cho dễ gọi, dễ bán hàng. Họ bảo rằng, nếu tôi để tên thương hiệu Việt Nam thì rất khó bán.

Chưa kể, những khách hàng người Mỹ nhìn thấy một thương hiệu Việt Nam thì trong đầu cũng xem thường.

Nhưng khi tôi làm được việc, tôi lại tự hào về nguồn gốc, cái tên Việt Nam của mình.

Trước đây, tôi cũng từng lung lay, nghĩ tới việc đổi tên thương hiệu của mình sang tên nước ngoài cho dễ tiếp cận. Nhưng tôi hỏi các bạn bè của mình thì mọi người khuyên không nên. Bạn bè bảo chỉ biết thương hiệu của tôi qua tên tôi, không biết qua một tên nào khác. Tôi phải công nhận mình cũng lì.

Vì thế nên chặng đường của tôi chậm hơn, dài hơn. Nhưng tôi may mắn là khi ra mắt bộ sưu tập của mình tại Mỹ là được các diễn viên, tài tử của Hollywood hưởng ứng.

Họ mặc đồ của tôi nhưng không biết tên tôi, phải đọc tựa đề bên dưới mới biết đây là đồ của Thái Nguyễn".

Thái Nguyễn là một nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Việt nổi tiếng. Anh sinh năm 1980 tại Thành phố Mỹ Tho, sau đó sang Mỹ và theo đuổi đam mê thời trang.

Thái Nguyễn được biết đến với phong cách thiết kế tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, đặc biệt là trong các thiết kế áo dài và váy cưới. Áo dài của Thái Nguyễn thường mang tính ứng dụng cao, giúp tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trên các sàn diễn quốc tế.

Năm 2008, anh thành lập thương hiệu riêng, tập trung vào áo dài cho các dịp đặc biệt và trang phục cưới couture. Thiết kế của anh đã được nhiều ngôi sao và người nổi tiếng trong giới showbiz lựa chọn.

Đặc biệt, Thái Nguyễn còn được biết đến rộng rãi với vai trò là chuyên gia thời trang trong loạt chương trình truyền hình thực tế "Say I Do" trên Netflix. Anh cùng hai chuyên gia khác đã giúp các cặp đôi thực hiện đám cưới trong mơ của họ. Ngoài ra, anh còn tích cực quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Mỹ qua các dự án như búp bê áo dài. Thái Nguyễn hiện là một trong số ít nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghiệp thời trang quốc tế.