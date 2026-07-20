Nhà phát triển tên lửa Angara A5 bị bắt vì tội phản quốc

Một tòa án ở Moskva đã bắt giữ thêm một nhà khoa học người Nga với cáo buộc phạm tội phản quốc.

Nhân vật vừa bị bắt giữ là Maksym Kravchuk, 35 tuổi, nhân viên của Viện Nghiên cứu Cơ khí Trung ương (TSNIIMash). Trong hồ sơ vụ án trên trang web của Tòa án Thành phố Moskva bị cáo được ghi là “Kravchuk M. O.”, bị buộc tội theo Điều 275 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Tội phản quốc).

Kravchuk bị bắt giữ hôm 24/6, đúng ngày sinh nhật của ông. Vụ án hình sự được xếp vào loại mật, do đó nội dung cáo buộc và hoàn cảnh của tội danh phản quốc vẫn chưa được biết.

Hoạt động khoa học của Kravchuk chủ yếu tập trung vào mô hình hóa số học các quá trình khí động lực học trong quá trình phóng tên lửa đẩy vũ trụ.

Nghiên cứu của ông tập trung vào ảnh hưởng của luồng khí siêu thanh từ động cơ tên lửa lên cấu trúc phóng, quá trình sóng xung kích và việc sử dụng mô hình siêu máy tính trong thiết kế các tổ hợp tên lửa.

Đặc biệt, Kravchuk đã tham gia nghiên cứu về các quá trình khí động lực học trong quá trình phóng tên lửa Angara A5.

Tên lửa vũ trụ hạng nặng Angara A5 của Nga.

Năm 2015, ông là một trong những tác giả của bài báo chuyên về phương pháp tính toán và thực nghiệm để nghiên cứu vụ phóng Angara. Tài liệu này đã giành giải nhì tại hội nghị các nhà khoa học trẻ trong ngành công nghiệp tên lửa và vũ trụ.

Trong một nghiên cứu khác, Kravchuk và các đồng tác giả đã mô phỏng sự tương tác của những luồng khí siêu âm chứa sản phẩm cháy với nhiều vật cản khác nhau.

Những tính toán như vậy cho phép ước tính tải trọng tác động lên các bộ phận của tổ hợp phóng sau khi động cơ được khởi động và trong thời gian tên lửa rời khỏi bệ phóng.

Một bài báo khoa học riêng biệt của Kravchuk tập trung vào việc lựa chọn các mô hình nhiễu loạn để mô phỏng luồng khí siêu âm nhiệt độ cao.

Maksym Kravchuk trở thành người thứ tư được biết đến là nhân viên của TSNIIMash bị chính quyền Nga buộc tội phản quốc. Trước đó, các ông Volodymyr Lapygin, Viktor Kudryavtsev và Roman Kovalev đã bị kết án hoặc truy tố theo cùng điều khoản này.

Cáo buộc đối với họ thường liên quan đến một loạt vụ truy tố hình sự nhằm vào các nhà khoa học Nga, được gọi là "vụ án siêu thanh".

Hiện chưa có xác nhận nào cho thấy vụ án của Kravchuk có liên quan trực tiếp đến nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ siêu thanh hoặc thủ tục tố tụng hình sự trước đây đối với các nhà khoa học khác của tổ chức này.