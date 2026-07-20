Nhà miền Tây thế mà lại hay: Đi 1 vòng đủ thở hồng hộc, calo bay khỏi cần đến phòng gym

Người lạ vào nhà miền Tây không khéo lạc đường như chơi!

Những ngôi nhà ở miền Tây từ lâu đã khiến nhiều người ấn tượng bởi sự rộng rãi, thoáng đãng, thường gắn với những khoảng sân lớn và không gian sinh hoạt rộng mở. Thế nhưng, căn nhà đang được chia sẻ trên TikTok mới đây vẫn khiến không ít người phải bất ngờ vì quy mô vượt xa tưởng tượng. Chỉ theo chân chủ nhà đi tham quan từng khu vực, dân mạng đã liên tục để lại bình luận hài hước, bởi đi mãi mà vẫn chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của căn nhà.

Đáng chú ý, chính chủ cũng không ngần ngại tự trêu rằng "đi gãy giò là có thật" sau mỗi lần quay video giới thiệu không gian sống của mình. Từ phòng khách, khu bếp, sân vườn cho đến các khu vực phía sau đều có diện tích rộng rãi, nối tiếp nhau khiến nhiều người ví von căn nhà chẳng khác nào một "mê cung". Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đồng thời khơi lên nhiều cuộc bàn luận về những căn nhà rộng đặc trưng của miền Tây.

Căn nhà miền Tây đang viral trên TikTok. Nguồn: TikTok @hanhtinhnho.ig

Có hai điểm ở căn nhà này khiến netizen trầm trồ: thứ nhất là kích thước nhà và thứ hai là cách decor. Đầu video, chủ nhà đã giới thiệu khoảng sân rộng lớn đủ để soạn khoảng chừng 6-8 mâm cỗ. Từ vỉa hè đến sân nhà đều được lát gạch hoa sạch sẽ, đặt 2 chiếc lục bình to tướng để trang trí. Còn nhà thì được sơn màu xanh lá cây rất bắt mắt.

Bên trong ngôi nhà miền Tây này được bắt đầu với phòng khách. Dù không để quá nhiều nội thất nhưng lại màu sắc nổi bật - cũng màu xanh lá và nhấn nhá thêm sắc cam hồng. Giữa phòng khách còn đặt một chiếc cầu thang để dẫn lên tầng. Nối tiếp từ phòng khách sẽ dẫn đến gian gian bếp cũng rộng ngang ngửa, mà để đi tới đây thì cần phải qua một hành lang hẹp nối liền hai căn phòng khác.

Ấy vậy mà từ phòng bếp này quay ngược lại có một cánh cửa dẫn ra phần sân khác trong nhà, ai không quen có lẽ sẽ bị "lú" luôn mất. Không gian này như để làm kho để đồ, nhưng vì quá rộng mà gia chủ kê thêm một bộ bàn ghế để ngồi ăn hoặc uống nước ngay bên ngoài trời (có mái hiên), rất thoáng. Từ đây dẫn ra một khoảng sân khác - nơi chủ nhà trồng cây cảnh "chill chill".

Tầng hai nhìn chung cũng có bố cục giống tầng 1. Đi lên cầu thang là một không gian rộng rãi nhưng trống trơn, không biết để làm gì. Cũng có một hành lang đi qua 2 phòng ngủ khác, trước khi đến một không gian sinh hoạt chung khác ở cuối dãy.

Dẫn lên tầng 3 là một chiếc cầu thang kiểu thoát hiểm được đặt ngoài trời. Đến đây, netizen cũng không còn bất ngờ gì khi thấy một hành lang rộng sáng, sáng sủa ở bên ngoài. Có lẽ vào những ngày trời mát mẻ thì đây là tụ điểm để gia chủ mời bạn bè về tụ tập ăn uống hay rủ nhau chơi board game cũng rất hợp lý. Và ở tầng 3 vẫn còn một chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên cùng - nơi không đặt bất cứ đồ đạc gì mà chỉ đơn thuần lát gạch siêu rộng rãi, thoáng gió. Chỗ này dùng để phơi quần áo cũng rất hợp lý.

Với quy mô ngôi nhà như vậy, có thể nói là nếu không quen thì đi vào sẽ rất dễ bị... lạc. Thông thường những căn nhà miền Tây khác chỉ có một tầng đã đủ "ngợp", ngôi nhà này lại còn tận 4 tầng càng gây choáng hơn, giới thiệu mãi không hết. Nhưng nhìn chung, đây đúng là "trung bình nhà miền Tây" bởi đặc điểm là không cần thiết kế cầu kỳ, nhà nổi bật theo "vibe" rất phóng khoáng, và siêu rộng để nhà luôn thoáng gió, không bị ngột ngạt luôn là điều cần ưu tiên.