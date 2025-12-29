Nhiều người lầm tưởng rằng nhà không có người ở thì sẽ “giữ được mới”, không hao mòn như nhà có người sinh hoạt thường xuyên. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều căn nhà bỏ trống vài tháng đến vài năm khi quay lại sử dụng đã xuất hiện hàng loạt vấn đề: Tường mốc, sàn bong tróc, mùi ẩm mốc nồng nặc, côn trùng sinh sôi, hệ thống điện nước hư hỏng.

Vậy nhà không có người ở lâu ngày cần làm gì để đỡ xuống cấp? Dưới đây là những kinh nghiệm thực tế, đơn giản nhưng rất hiệu quả, giúp ngôi nhà của bạn bền hơn theo thời gian.

Vì sao nhà lâu ngày không có người ở nhanh xuống cấp?

Nhà bỏ trống trong thời gian dài nhanh hỏng vì:

- Không có sự lưu thông không khí: Nhà đóng kín lâu ngày khiến hơi ẩm tích tụ, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

- Độ ẩm tăng cao: Đặc biệt ở khí hậu nóng ẩm như Việt Nam, hơi nước trong không khí dễ ngưng tụ trên tường, trần, sàn.

Nếu nhà không có người ở lâu ngày, bạn cần biêt cách ngăn nhà xuống cấp. (Ảnh: Estatesitting)

- Côn trùng, chuột bọ sinh sôi: Nhà vắng người là môi trường lý tưởng cho gián, chuột, mối.

- Hệ thống điện nước không được vận hành: Dễ xảy ra rò rỉ, oxy hóa, nghẹt ống, chập điện.

- Không có người phát hiện hư hỏng kịp thời: Một vết thấm nhỏ có thể trở thành mảng tường bong tróc lớn chỉ sau vài tháng.

Cách giữ nhà không có người ở lâu ngày ít xuống cấp

Nếu để trống nhà lâu ngày, bạn nên áp dụng các biện pháp sau để giữ nhà không hỏng.

Mở cửa định kỳ để nhà “thở”

Một trong những việc quan trọng nhất khi nhà không có người ở lâu ngày là tạo sự lưu thông không khí. Nếu có thể, hãy nhờ người thân hoặc hàng xóm mở cửa 1–2 lần mỗi tuần. Mỗi lần mở cửa nên để ít nhất 30–60 phút. Ưu tiên mở cửa sổ, cửa ban công để đón gió tự nhiên. Cách này có những tác dụng sau:

- Giảm độ ẩm trong nhà

- Hạn chế mùi ẩm mốc

- Ngăn nấm mốc phát triển trên tường và trần

Không nên khóa kín tuyệt đối mọi không gianNhiều gia đình khi đi xa thường khóa chặt tất cả cửa, kể cả cửa phòng, cửa tủ. Đây là sai lầm phổ biến.

Nên để cửa các phòng mở hé

Tủ quần áo, tủ bếp nên mở cánh hoặc đặt túi hút ẩm, tránh để nhà trong tình trạng “kín như hộp”. Không gian kín lâu ngày là điều kiện lý tưởng cho mốc, mùi hôi và côn trùng.

Ngắt điện nước nhưng không “bỏ mặc”

Với hệ thống điện, nên ngắt aptomat tổng để tránh chập cháy. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ mặc quá lâu; vài tuần hoặc vài tháng nên bật điện kiểm tra một lần. Kiểm tra ổ cắm, dây điện xem có dấu hiệu oxy hóa, ẩm mốc không.

Với hệ thống nước, cần khóa van nước chính; định kỳ xả nước các vòi, bồn cầu để tránh khô gioăng, nghẹt ống. Kiểm tra xem có rò rỉ âm trong tường hay không.

Chủ động chống ẩm cho nhà bỏ trống

Ẩm là “kẻ thù số một” của nhà không có người ở. Bạn nên đặt hộp hút ẩm, than hoạt tính ở các góc nhà; rải vôi bột ở khu vực dễ ẩm (nhà vệ sinh, gầm cầu thang).

Nếu có điều kiện, nên lắp máy hút ẩm hẹn giờ. Đặc biệt vào mùa nồm ẩm miền Bắc, việc chống ẩm càng quan trọng.

Vệ sinh nhà cửa trước khi bỏ trống

Trước khi rời nhà dài ngày, hãy lau dọn sạch sẽ, đổ rác, làm khô sàn nhà; làm sạch cống rãnh, bồn cầu, không để thức ăn thừa trong bếp.

Một căn nhà sạch sẽ từ đầu sẽ chậm xuống cấp hơn rất nhiều so với nhà để bừa bộn.

Phòng chống chuột, mối, côn trùng

Nhà bỏ trống rất dễ trở thành “lãnh địa” của sinh vật gây hại. Bạn nên:

- Bịt kín các khe hở, lỗ thoát sàn.

- Đặt bẫy chuột hoặc thuốc diệt côn trùng an toàn.

- Kiểm tra gỗ, trần, chân tường để phát hiện mối sớ.

Nếu khu vực bạn ở nhiều mối, nên xử lý mối định kỳ dù nhà không có người ở.

Nhờ người trông coi hoặc kiểm tra định kỳ

Nếu có thể, hãy nhờ người quen ghé thăm nhà mỗi 1–2 tuần; kiểm tra nhanh về mùi nhà, tường, trần, điện nước. Việc phát hiện sớm các vấn đề giúp chi phí sửa chữa thấp hơn rất nhiều.

Đây là cách hiệu quả nhất để tránh tình trạng “đến khi quay lại thì nhà đã hỏng nặng”.

Không nên bỏ trống nhà quá lâu nếu không cần thiết

Về lâu dài, nếu không có nhu cầu sử dụng, bạn có thể cho thuê, cho người thân ở nhờ hoặc ít nhất là có người sinh hoạt định kỳ. Nhà có người ở luôn bền hơn nhà bỏ trống, đó là thực tế được rất nhiều người trải nghiệm.

Nhà không có người ở lâu ngày không hề an toàn như nhiều người nghĩ. Ngược lại, nếu không chăm sóc đúng cách, ngôi nhà sẽ nhanh chóng xuống cấp, tốn kém chi phí sửa chữa khi quay lại sử dụng. Chỉ cần vài thói quen đơn giản như mở cửa định kỳ, chống ẩm, kiểm tra điện nước, vệ sinh sạch sẽ, bạn hoàn toàn có thể giữ cho ngôi nhà của mình bền đẹp, ít hư hỏng dù để trống trong thời gian dài.