Nhà hát duy nhất xây trên đảo giữa biển ở Trung Quốc: Kiến trúc gây choáng ngợp, nhưng không phải ai cũng hài lòng

Công trình được xem là một trong những biểu tượng kiến trúc hiện đại của thành phố, song trải nghiệm của du khách cho thấy bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng vẫn còn không ít điểm cần cân nhắc.

Nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố Chu Hải (Quảng Đông, Trung Quốc), Nhà hát lớn Chu Hải nổi bật với thiết kế mô phỏng hai chiếc vỏ sò khổng lồ.

Kiến trúc gây choáng ngợp

Giữa vùng biển phía nam Trung Quốc, Nhà hát lớn Chu Hải (Zhuhai Opera House) là công trình nghệ thuật hiếm hoi được xây dựng hoàn toàn trên một hòn đảo ngoài khơi. Tọa lạc trên đảo Dã Li (Yeli Island), nhà hát gây ấn tượng ngay từ xa với hai khối kiến trúc trắng muốt tựa hai chiếc vỏ sò khổng lồ nổi lên giữa mặt nước.

Thiết kế này lấy cảm hứng từ loài sò điệp bản địa "Nhật Nguyệt Bối" cùng hình tượng trong bức tranh kinh điển The Birth of Venus. Hai "vỏ sò" tượng trưng cho Mặt Trời và Mặt Trăng, đồng thời gợi sự giao hòa giữa biển và bầu trời.

Khối lớn cao khoảng 90 m là khán phòng chính với sức chứa khoảng 1.550 chỗ dành cho opera, ballet và hòa nhạc giao hưởng. Bên cạnh là khối nhỏ cao khoảng 60 m, bố trí không gian biểu diễn đa năng khoảng 550 chỗ ngồi.

Một trong những hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội là góc nhìn kết hợp giữa hai khối kiến trúc hiện đại phía sau với một lầu vọng cảnh mang phong cách truyền thống Trung Hoa ở phía trước, tạo nên sự đối lập giữa kiến trúc cổ điển và đương đại.

Ngoài hình dáng khác biệt, nhiều chi tiết kỹ thuật bên trong công trình cũng thu hút sự chú ý.

Lớp vỏ bên ngoài được thiết kế bán trong suốt với khả năng thay đổi hiệu ứng theo ánh sáng tự nhiên. Ban ngày, ánh nắng xuyên qua lớp vật liệu tạo cảm giác nhẹ và mềm mại. Khi đêm xuống, toàn bộ bề mặt trở thành "màn hình" ánh sáng với hệ thống LED đổi màu liên tục, khiến công trình nổi bật trên nền biển.

Bên trong khán phòng lớn, không gian được xây dựng theo mô hình nhà hát hình móng ngựa thường thấy ở châu Âu. Trần uốn lượn mô phỏng gợn sóng nước, trong khi các mảng tường có cấu trúc đặc biệt nhằm khuếch tán âm thanh tự nhiên, phục vụ các chương trình biểu diễn không cần phụ thuộc nhiều vào hệ thống khuếch đại.

Ngoài hai khán phòng chính, khuôn viên còn có sân khấu ngoài trời khoảng 350 chỗ ngồi dành cho các chương trình quy mô nhỏ và hoạt động văn hóa cộng đồng.

Theo đánh giá trên các nền tảng du lịch, Nhà hát lớn Chu Hải thường đạt mức điểm trung bình khoảng 4,4-4,5/5.

Phần lớn du khách dành lời khen cho kiến trúc độc đáo khi công trình nổi bật giữa mặt biển và có thể quan sát từ nhiều hướng. Một số ý kiến cho rằng đây là một trong những biểu tượng kiến trúc hiện đại đáng chú ý của miền nam Trung Quốc, thậm chí gợi nhớ đến Nhà hát Opera Sydney nhờ vị trí sát biển và hình khối đặc trưng.

Khung cảnh buổi tối cũng được nhắc đến nhiều khi hệ thống chiếu sáng khiến hai "vỏ sò" đổi màu liên tục, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên hiệu ứng thị giác bắt mắt.

Bên cạnh đó, đảo Dã Li được quy hoạch thành không gian công cộng ven biển với lối đi bộ, đường dành cho xe đạp và nhiều điểm ngắm cảnh, phù hợp cho hoạt động dạo chơi hoặc chụp ảnh, đặc biệt vào thời điểm hoàng hôn.

Nhưng không phải trải nghiệm nào cũng trọn vẹn

Dù nhận nhiều phản hồi tích cực, công trình vẫn có những hạn chế được khách tham quan nhắc đến.

Điều được đề cập nhiều nhất là việc phần lớn du khách chỉ có thể tham quan khuôn viên bên ngoài nếu không mua vé xem biểu diễn. Không ít người cho biết họ kỳ vọng được khám phá không gian nội thất của nhà hát nhưng chỉ được tiếp cận ở phạm vi khá hạn chế.

Do nằm hoàn toàn trên đảo ngoài biển, khu vực này thường có gió mạnh, đặc biệt vào chiều tối hoặc ban đêm. Nhiều du khách khuyến nghị nên chuẩn bị áo khoác mỏng nếu có kế hoạch ở lại đến lúc nhà hát lên đèn.

Một số ý kiến cũng lưu ý rằng thời điểm đẹp nhất để tham quan là khoảng một giờ trước hoàng hôn. Khi đó, du khách có thể quan sát sự thay đổi của công trình từ ánh sáng ban ngày sang hệ thống đèn ban đêm chỉ trong một lần ghé thăm.

Với thiết kế khác biệt cùng vị trí hiếm có, Nhà hát lớn Chu Hải đã trở thành một trong những công trình kiến trúc được nhận diện nhiều nhất của thành phố này. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy nơi đây phù hợp hơn với những người yêu thích kiến trúc, cảnh quan và nhiếp ảnh, trong khi những ai kỳ vọng được khám phá sâu không gian bên trong có thể cần cân nhắc việc đặt vé các chương trình biểu diễn trước chuyến đi.

Nguồn: Zhuhai Opera House, China Daily