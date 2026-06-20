Nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam báo tin vui đến cả thế giới

Kuwait vừa ra thông báo tích cực sau thời gian xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran.

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Theo Oilprice, Kuwait đang chuẩn bị tăng mạnh sản lượng dầu thô sau khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz được khôi phục, trong bối cảnh thỏa thuận hợp tác giữa Mỹ và Iran mang lại hy vọng ổn định cho thị trường năng lượng khu vực.

Theo hãng thông tấn Kuwait (KUNA), Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), cho biết sản lượng dầu của nước này có thể đạt khoảng 2 triệu thùng/ngày trong vòng một tuần. Mức này tăng đáng kể so với sản lượng trung bình khoảng 573.000 thùng/ngày ghi nhận trong tháng 5.

Ông Al-Sabah nhận định sản lượng trước thời điểm xung đột có thể được khôi phục trong vòng vài tuần sau khi hoạt động vận tải thương mại quốc tế tới các cảng của Kuwait trở lại bình thường.

Trong những tháng gần đây, Kuwait là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ việc đóng cửa eo biển Hormuz. Không giống như Saudi Arabia hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait không sở hữu các tuyến đường ống xuất khẩu thay thế để tránh phụ thuộc vào tuyến hàng hải chiến lược này. Điều đó buộc quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phải cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác.

Sản lượng dầu của Kuwait đã giảm xuống dưới 600.000 thùng/ngày trong giai đoạn eo biển Hormuz bị gián đoạn, phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của nước này vào tuyến vận tải năng lượng quan trọng nối Vịnh Ba Tư với các thị trường quốc tế.

Việc Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ hợp tác, cùng với quyết định mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đang tạo điều kiện để các nhà sản xuất dầu khí Trung Đông khôi phục hoạt động. Theo các ước tính, khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày đã bị ảnh hưởng bởi các gián đoạn liên quan đến xung đột và việc đóng cửa tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, khả năng phục hồi hoàn toàn vẫn phụ thuộc vào việc thỏa thuận giữa Mỹ và Iran được duy trì cũng như lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục ổn định trong thời gian tới.

Ngay cả trước khi đạt được thỏa thuận Mỹ-Iran, Kuwait đã bắt đầu chào bán dầu thô trở lại cho các khách hàng châu Á, đánh dấu nỗ lực tái kết nối với thị trường xuất khẩu sau nhiều tháng gián đoạn.

Dù vậy, vẫn tồn tại những đánh giá khác nhau về tốc độ phục hồi sản lượng. Một quan chức KPC từng cho biết hồi đầu tháng rằng Kuwait có thể cần tới 12 tuần kể từ khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại để khôi phục hoàn toàn sản lượng dầu đã bị cắt giảm kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2.

Diễn biến tại Kuwait được giới quan sát theo dõi chặt chẽ bởi nước này là một trong những nhà sản xuất dầu quan trọng của OPEC. Việc sản lượng được khôi phục sẽ góp phần tăng nguồn cung cho thị trường toàn cầu, đồng thời phản ánh mức độ ổn định của tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông.