Nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Việt Nam cùng loạt ông lớn báo tin vui đến cả thế giới

Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Iran và Kuwait đồng loạt báo tin vui.

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Xuất khẩu dầu thô và condensate từ khu vực Vịnh Ba Tư đã phục hồi về mức trước khi xung đột bùng phát trong nửa đầu tháng 7, nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh từ các quốc gia chủ chốt trong khu vực.

Theo dữ liệu từ Kpler và Vortexa được Reuters dẫn lại, lượng dầu thô và condensate xuất khẩu từ Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Iran và Kuwait trong hai tuần đầu tháng 7 đã tăng khoảng 16% so với tháng 6.

Kpler ước tính tổng lượng xuất khẩu đạt trung bình khoảng 12 triệu thùng/ngày, trong khi Vortexa đưa ra mức dự báo cao hơn, khoảng 13,6 triệu thùng/ngày.

Theo Kpler, Iran, Iraq và Saudi Arabia là ba quốc gia ghi nhận mức tăng xuất khẩu theo tháng lớn nhất. Trong khi đó, Vortexa đánh giá Iraq là nước dẫn đầu về tốc độ phục hồi với mức tăng mạnh nhất trong khu vực.

Tuy nhiên, các công ty phân tích cho biết xu hướng phục hồi này đang có dấu hiệu chững lại khi số lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz giảm đáng kể trong những ngày gần đây.

Ông Johannes Rauball, nhà phân tích của Kpler, nhận định với Reuters rằng hoạt động vận chuyển đang chậm lại, đồng nghĩa với việc các quốc gia xuất khẩu có thể buộc phải cắt giảm sản lượng, từ đó kéo theo lượng dầu thô xuất khẩu giảm.

Trong khi đó, Oilprice đưa tin một tàu chở dầu dường như đã phải dừng hoạt động tại eo biển Hormuz sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực.

Theo giới phân tích, diễn biến trong những ngày và tuần tới sẽ quyết định liệu xuất khẩu dầu từ khu vực Vịnh Ba Tư có thể duy trì ở mức hiện tại hay không, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế mới đang được cả Mỹ và Iran áp dụng.

Ông Amarpreet Singh, nhà phân tích của Barclays, cho rằng những tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn mức độ bền vững của hoạt động xuất khẩu dầu trong khu vực khi các "lệnh phong tỏa kép" được tái áp đặt. Hiện Mỹ tập trung vào các tàu của Iran hoặc có liên hệ với Iran, trong khi phía Iran nhắm mục tiêu vào các tàu của các quốc gia đồng minh của Mỹ.

Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu – đã tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent đã tăng trở lại lên trên ngưỡng 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI được giao dịch ở mức khoảng 84,25 USD/thùng tại thời điểm Reuters tổng hợp thông tin.