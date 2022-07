Nhà báo - cascadeur Lữ Đắc Long vượt qua "cửa tử" để trả ơn cuộc đời

Lữ Đắc Long, 56 tuổi, là một phóng viên ảnh và cascadeur (diễn viên đóng thế) nổi tiếng. Anh được nhiều đồng nghiệp và nghệ sĩ yêu mến vì sự tốt tính, hào sảng, thái độ làm việc nghiêm túc.

Ngoài vai trò là một cascadeur có tiếng, Lữ Đắc Long còn được biết đến là một phóng viên, nhiếp ảnh gia.

Trước đây, Lữ Đắc Long đã nhiều lần "vào sinh ra tử" với sức khoẻ của một võ sư. Chính anh là người đã dám nhào lộn từ ngọn núi Hòn Bà (Nha Trang) xuống nước với độ cao 20 mét và đã 4 lần tự đốt cháy người toàn thân trong các bộ phim Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc chiến với COVID-19 , Lữ Đắc Long đã nhiều lần có ý định "bỏ cuộc". Với sự tấn công của virus SARS-CoV-2 cộng với bệnh nền tiểu đường, tăng huyết áp và chưa tiêm vaccine , anh Long đã bị quật ngã, chỉ đi 6 bước chân là anh bị xỉu do thiếu oxy. Nếu không có sự trợ giúp của các "thiên thần áo trắng" (cụm từ anh Long luôn nhấn mạnh), chắc chắn anh đã không chiến thắng nổi cơn bạo bệnh.

Tròn 1 năm TP.HCM thực hiện giãn cách toàn thành phố và cũng là dấu mốc 1 năm cả gia đình Lữ Đắc Long vượt qua COVID-19, chúng tôi có dịp ngồi lại cùng anh. Một lần nữa, Lữ Đắc Long ôn nhớ về những tháng ngày đau thương, ám ảnh, giành giật sự sống và hồi phục một cách diệu kỳ.

Anh Lữ Đắc Long trải qua 6 lần "thập tử nhất sinh" bất tỉnh vì COVID-19.

"Nếu không có bác sĩ, tôi đã không vượt qua được"

Đầu tháng 7/2021, diễn viên Lữ Đắc Long khiến nhiều người lo lắng sau khi xác nhận cả gia đình 4 người đều mắc COVID-19.

Lữ Đắc Long cho hay, anh vốn là người có bản lĩnh vững vàng. Thời kỳ đóng phim, đứng trước những cảnh quay nguy hiểm bậc nhất Việt Nam như đốt cháy toàn thân, lộn nhào từ trên núi xuống nước, tông cửa kính, cho xe chèn qua người... anh không mấy lo sợ, thường tự nhủ "trong tử có sinh". Và hầu hết các cảnh quay đó của anh đều thành công .

Vậy nhưng với căn bệnh COVID-19, Lữ Đắc Long gặp rất nhiều khó khăn và nhiều khi muốn "đầu hàng" buông xuôi: "Tôi không ngờ tôi lại "bánh bèo", vô dụng và yếu đuối như vậy", anh nói.

"Cả gia đình 4 người đều là F0, thật sự đó là nỗi kinh hoàng. Khi vợ và con trai đầu của tôi dương tính phải đưa đi điều trị trên Củ Chi, tôi hoàn toàn suy sụp. Lúc nhận được điện từ phường thông báo cậu con trai thứ hai của tôi cũng mắc COVID-19, tôi chạy từ trên nhà xuống dọn đồ cho con và bị ngã bất tỉnh trong nhà tắm. Tôi được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhà. Tại đây tôi mới biết mình chính thức bị F0. Hoang mang, rệu rã từ tinh thần đến thể xác và may mắn sau đó tôi được nghệ sĩ Quyền Linh đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy có chuyên khoa COVID-19", anh Long hồi tưởng lại.

Trước những cảnh quay nguy hiểm bậc nhất Việt Nam như đốt cháy toàn thân, lộn nhào từ trên núi xuống nước... Lữ Đắc Long không lo sợ và hầu hết thành công. Vậy nhưng với căn bệnh COVID-19, anh gặp rất nhiều khó khăn và nhiều khi muốn "đầu hàng" buông xuôi: “Tôi không ngờ tôi lại “bánh bèo, vô dụng và yếu đuối" đến vậy.

Kể về những ngày còn nằm trên giường bệnh chiến đấu với COVID-19, sau nhiều lần bất tỉnh, cựu cascadeur Lữ Đắc Long cho biết, đã có lúc anh mất niềm tin, tưởng chừng không vượt qua được.

Hơi thở của anh luôn bị hụt hơi, miệng cứng, lưỡi tê, cảm giác "vận công" gần như không thể. Rồi những cơn ho liên hồi làm cho cổ họng anh bị đau rát như ai đang xé nát, bụng cứ run lên từng nhịp. Tiếp đó, anh có dấu hiệu đông máu, rối loạn nhịp tim, viêm phổi nặng và bất tỉnh 6 lần vì suy hô hấp cấp.

Anh Long trong quá trình điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo anh Lữ Đắc Long, việc tập thở và vận động dù nhẹ nhàng nhưng với bệnh nhân COVID-19 nặng rất khó khăn. Anh nhớ lại khoảng thời gian liên tục phải thở oxy, bản thân anh cũng cố gắng tự thở để không phụ thuộc vào máy. Tuy nhiên, hơi thở khi đó ngắt quãng, cơ thể mệt mỏi, đau đớn. Chỉ cần đi 6 bước có thể xỉu vì không đủ sức, nhấc chân lên cũng cảm thấy rất khó khăn.

Trong khoảng thời gian nằm viện, anh Long đặc biệt ấn tượng với nữ bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ – Phó trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây chính là "bà tiên" cứu mạng cho anh: "Lúc nằm trong viện, do quạt lạnh, tôi với tay lên tắt công tắc điện. Bình thường việc đó quá đơn giản vậy mà tôi bị choáng ngã do ngộp oxy, dây thở rời khỏi mũi. Tôi càng chụp dây thở càng rối và gần như tắt thở thì may mắn có một nữ bác sĩ kịp thời gắn ống thở oxy đó để lại lên mũi tôi một cách "điệu nghệ". Sau đấy, bác sĩ đó sơ cứu và nhẹ nhàng nói với tôi: "Chú khó thở lắm đúng không? Chú cố gắng nhé. Bên cạnh chú, nhiều người khó thở hơn, thậm chí bên ngoài phòng của chú có nhiều người tắt thở, không thở luôn được đó. Chú ráng nghe, ráng lên chú. Mãi sau này tôi biết người giúp tôi và động viên tôi đó là bác sĩ Thơ. Tôi mang ơn cô ấy", anh Long cho hay, chính nhờ lời nói của bác sĩ Thơ mà đã kéo anh từ "vực thẳm" vươn lên "phải sống".

Lữ Đắc Long chụp ảnh kỷ niệm cùng bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ - người đã kéo anh từ "vực thẳm" vươn lên "phải sổng".

Lữ Đắc Long cũng cho biết, phòng bệnh của anh toàn ca nặng, mê man, bất tỉnh. Những ngày trong viện, chứng kiến bệnh nhân cùng phòng hấp hối, tử vong cùng nỗi lo cho bệnh tình của vợ và hai con trai cũng bị F0, anh Long mất ăn mất ngủ.

Hai tuần đầu nằm viện, anh sút 11 kg (từ 68 kg chỉ còn 57 kg), suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Vậy nhưng rồi, chứng kiến các bác sĩ và điều dưỡng làm việc tất bật, họ đi như chạy để theo dõi tình hình các bệnh nhân, chuyện bác sĩ nam không nề hà thay tã, vệ sinh cho bệnh nhân nữ… Các bác sĩ không phân biệt bệnh nhân giàu – nghèo, vô danh – nổi tiếng để giành giật sự sống… khiến anh Long cảm kích và thay đổi. Anh chịu khó ăn uống, nghe theo lời y lệnh của bác sĩ nằm nghiêng, nằm sấp, thử mọi cách để tập hít thở.

Và đặc biệt, khi biết tin vợ và hai con đã khỏi bệnh, hết cách ly và được về nhà, cựu cascadeur tinh thần phấn chấn, anh như được tiếp thêm sức mạnh, sức khỏe nam diễn viên dần hồi phục. Anh cai dần xuống oxy liều thấp, rồi có thể đi lại, thậm chí tập võ, trồng cây chuối ngược. Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Long được xuất viện.

"Sau hơn 40 ngày nằm viện, khi cầm trên tay tờ giấy xuất viện tôi mới thấy mình như được tái sinh lần thứ hai. Không biết diễn tả cảm xúc vui mừng như thế nào. Đây là một kỳ tích và phép màu từ đội ngũ y - bác sĩ. Họ đã giành giật cho tôi từng phút, từng giây, từng hơi thở. Họ đã cứu mạng tôi…", anh Long nói.

Làm phim, triển lãm ảnh và viết hồi ký để tri ân

Trở về nhà sau hơn 40 ngày điều trị tại bệnh viện, Lữ Đắc Long cho biết, anh vui mừng tột cùng. "Cảm giác của tôi là sung sướng, nó đã lắm. Tôi muốn reo lên: Tôi đã sống, đã trở về nhà rồi, tôi sẽ làm thật nhiều điều để đền ơn mọi người, cuộc đời này". Vậy nhưng, ngay lúc đó sức khỏe của anh Long vẫn còn yếu, nguyên đêm anh không thở được, hết nằm sấp phải xoay ra nằm nghiêng.

Khi cầm trên tay tờ giấy xuất viện tôi mới thấy mình như được tái sinh lần thứ hai. Không biết diễn tả cảm xúc vui mừng như thế nào. Đây là một kỳ tích và phép màu từ đội ngũ y - bác sĩ. Họ đã giành giật cho tôi từng phút, từng giây, từng hơi thở. Họ đã cứu mạng tôi. Nhà báo, cascadeur Lữ Đắc Long

Nhớ về những ngày nằm viện, hơn bao giờ hết anh Long thấm thía được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người khi ở trong lằn ranh sinh tử. Anh nhận được yêu thương, hỗ trợ vật chất và tinh thần từ MC Quyền Linh, mẹ con diễn viên Lý Hùng, Lý Hương, Hữu Châu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Quốc Thuận… và rất nhiều đồng nghiệp, người thân sơ khác.

Anh nói, anh không bao giờ quên và rất xúc động khi mới mắc COVID-19 và nhập viện, MC Quyền Linh gọi điện: "Anh yên tâm điều trị nghe, hết bao nhiêu tiền Linh cũng lo cho anh được" cùng đó là lời nhắn của một nữ nghệ sĩ khác: "Lúc biết tin anh bị bệnh nặng, em đã cầu nguyện và hứa rằng nếu anh khỏi bệnh, em sẽ ăn chay 2 tháng liên tục"...

Anh tự nhủ mình phải làm gì đó ý nghĩa để trả ơn sự quan tâm, chia sẻ hết lòng của họ.

MC Quyền Linh là người em thân thiết với Lữ Đắc Long. Trước, trong và sau COVID-19, Quyền Linh đã hỗ trợ anh Long rất nhiều.

Sau khi khỏi COVID-19, bằng kinh nghiệm điều trị của mình, anh Long tham gia tư vấn cho những F0 mắc COVID-19 cách ly tại nhà. Anh cũng đăng ký làm tình nguyện viên F0 tại bệnh viện nhưng không được chấp nhận do đã hơn 50 tuổi và mắc bệnh nền.

Hàng ngày, nam diễn viên kiên trì chịu khó tập luyện thể dục, sinh hoạt điều độ và suy nghĩ tích cực, lạc quan về cuộc sống. Mọi vấn đề về cuộc sống được anh nhìn nhẹ nhàng, đơn giản. Anh quay trở lại với công việc, thực hiện các chuyến đi du lịch từ Nam ra Bắc, nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất với những người thân quen và cả những người chỉ biết trên mạng xã hội.

Lữ Đắc Long đã cùng một đoàn làm phim vào Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm hồi sức COVID-19 thực hiện phóng sự "Những ngày giông bão". Bộ phim dài 42 phút ghi lại sự hy sinh và cuộc chiến khốc liệt của các y bác sĩ với COVID-19 trong nỗ lực giành giật sự sống cho từng người bệnh. Anh Long xem đó là sự tri ân nhỏ bé với những người đã "chìa bàn tay" cứu mình của ranh giới mong manh "sinh -tử"

Lữ Đắc Long chinh phục đỉnh Fansipan sau khi vượt qua cửa tử.

Cùng đó, cựu cascadeur đã dùng hết số tiền gần 140 triệu đồng được bạn bè đồng nghiệp, nghệ sĩ ủng hộ vào tài khoản cá nhân để dành tặng lại cho những người khó khăn, bệnh tật và túng thiếu.

"Tôi nghĩ, quan trọng mình đã được cứu sống. Số tiền này thật sự lớn so với tôi nhưng tôi không thể giữ cho riêng mình. Nó là tình nghĩa của những người hết lòng yêu thương và giúp đỡ tôi, tôi cần sẻ chia cho những người khó khăn khác".

Chia sẻ với PV Sức khỏe và Đời sống, Lữ Đắc Long cho biết, trở về sau "cuộc chiến" COVID-19, gia đình anh hạnh phúc và yêu thương nhau nhiều hơn. Anh đang trong quá trình hoàn thành cuốn hồi ký "Đi qua lằn sinh tử" để hồi tưởng về những ngày tháng giành giật sự sống không thể quên trong cuộc đời.

Gia đình hạnh phúc của anh Lữ Đắc Long. Cả nhà đã hồi phục sức khỏe sau khi mắc COVID-19.

Bên cạnh đó, cào tháng 11/2022 tới đây, Lữ Đắc Long sẽ thực hiện triển lãm các bức ảnh 3D với chủ đề "Nghĩa tình nghệ sĩ" cùng những nhiếp ảnh gia nổi tiếng: Giản Thanh Sơn, Thái Ngọc Sơn, Trần Hữu Trí, Đỗ Duy Ngọc, Thái Nhàn…

Đây không phải lần đầu Lữ Đắc Long cùng bạn bè làm triển lãm ảnh với mục đích từ thiện. Trước đây, anh đã thực hiện triển lãm với nghệ sĩ Thái Ngọc Sơn và thu được hơn 200 triệu làm từ thiện. Tuy nhiên, triển lãm ảnh 3D tới đây sẽ là dự án đầu tiên ông ấp ủ để "trả ơn đời" sau khi hồi sinh từ cửa tử.

Lữ Đắc Long cho biết, anh đã lên ý tưởng về triển lãm này ngay khi mới xuất viện (tháng 8/2021) nhưng bị các di chứng nặng nề hậu COVID-19 nên vài tháng gần đây anh mới bắt tay thực hiện. Theo đó, anh đóng góp khoảng 20 tác phẩm. Toàn bộ số tiền thu về từ triển lãm sẽ tặng cho người nghèo.

Cũng theo tiết lộ của anh Long, sau khi hồi sinh, anh thường xuyên tặng mọi người các món quà. Nó có thể là chiếc mắt kiếng, cái đồng hồ, là khoản tiền nhỏ… "Tặng được mọi người tôi vui lắm. Họ vui 1, tôi vui những 3. Tôi sẽ cùng mọi người âm thầm ráng làm những việc lớn hơn, ý nghĩa hơn cho những hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy tôi mới trả ơn được cuộc đời. Bởi lẽ tôi đã được thương quá nhiều rồi…".