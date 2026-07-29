Nhà 4 người ăn hết 7 triệu, tháng nào cũng dư hơn 60 triệu: Bảng chi tiêu ai cũng phải khen

Đã giỏi kiếm tiền rồi mà còn khéo chi tiêu nữa, không chê vào đâu được.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, bức ảnh chi tiêu hàng tháng của 1 gia đình 4 người khiến ai cũng phải dành lời khen. Vấn đề không chỉ là khoản tiền 60.5 triệu đồng dư ra hàng tháng, mà còn là cách phân bổ, theo dõi chi tiêu đâu ra đấy, nhìn cái là hiểu ngay.

Bức ảnh người này đăng tải cùng câu hỏi: Nên làm sao cho tối ưu nhất với khoản tiền 60.5 triệu/tháng?

Có thể thấy thu nhập trung bình hàng tháng của gia đình này là 92 triệu đồng, trong đó 15 triệu là tiền lãi gửi ngân hàng, 77 triệu là thu nhập từ lương. Chi phí cố định bao gồm tiền ăn uống, sinh hoạt, di chuyển, học tập của 2 con và tiền biếu bố mẹ 2 bên là 22 triệu đồng. 9.5 triệu đồng là tổng chi cho các khoản không cố định, bao gồm thuốc men, tiêu vặt, hiếu hỷ,...

Với gia đình 4 người, cùng mức thu nhập như hiện tại, đa số đều đồng tình tổng chi 31.5 triệu/tháng là “vừa đẹp”. Còn với khoản 60.5 triệu dư ra hàng tháng, mỗi người lại có một quan điểm khác nhau.

“Đầu tư gì với 60 triệu rưỡi 1 tháng thì còn tùy vào mục tiêu, kiến thức ấy. An toàn nhất thì chia ra 1 nửa gửi tiết kiệm, 1 nửa mua vàng, bao giờ hòm hòm thì bán vàng, rút tiết kiệm mua BĐS” - Một người chia sẻ.

“Mình lại thấy với tình hình thế này thì gia đình nên đầu tư hơn cho chất lượng sống và chất lượng giáo dục của con. Quan điểm cá nhân thôi. Tại thấy gia đình không có khoản du lịch, học phí 2 bé cũng rẻ, không thấy có học thêm kỹ năng mềm, bố mẹ cũng không đầu tư thể dục thể thao gì” - Một người góp ý.

“Nhà bác này chi tiêu khoản ăn uống đỉnh thật. Ngày 3 bữa, nhà 4 người mà hết có 7 triệu cả tháng, thêm 2 triệu ăn ngoài nữa thì vẫn là ít. Nhà em cũng 4 người, nghỉ hè con ở nhà, sáng 3 mẹ con ăn nhẹ nhàng nhất cũng hết 100k, còn không thì phải hơn, hoa quả sữa các thứ nữa. Nhà em riêng tiền ăn thôi đã tầm 20 triệu, không tháng nào thấp hơn, thế mới nan giải” - Một người bộc bạch.

“Lương 2 vợ chồng tốt thật, lại có thêm khoản lãi ngân hàng nữa. Thu nhập ổn mà chi tiêu còn không thừa chỗ nào, phải thế thì mới có 2 tỷ gửi tiết kiệm, chứ cứ hưởng thụ quá thì đâu được như bây giờ mà nhiều người cứ khuyên tiêu thêm. Đi làm công ăn lương, nuôi 2 đứa con mà có 2 tỷ để dành thì không đơn giản đâu mọi người, cả 1 quá trình dài luôn ấy chứ” - Một người bày tỏ.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm hàng tháng?

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1. Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1-2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2. Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3. Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.