Mới đây, chương trình Tỏa sáng ước mơ đã lên sóng với sự tham gia của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hải Yến Idol và nhạc sĩ Đông Thiên Đức trong vai trò giám khảo.

Xuất hiện với ngoại hình ấn tượng như một rocker thực thụ, Mỹ Tuyên đã lựa chọn bài hát "Ngại ngùng" - một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương để mở màn đêm thi. Bộ ba giám khảo dành lời khen cho thí sinh khi đã lựa chọn bài hát phù hợp với giọng hát, góp phần đem đến một tiết mục vô cùng năng lượng. Tuy nhiên, việc lựa chọn đạo cụ trình diễn chưa phù hợp đã khiến phần trình diễn của Mỹ Tuyên gặp nhiều sai sót.

Sau phần thi của Mỹ Tuyên là phần trình diễn đến từ thí sinh Lệ Quyên cùng ca khúc "Bóng mây qua thềm". Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá Lệ Quyên và nói thẳng: "Tôi đánh giá cao sự tiến bộ của em qua từng phần thi. Tiết mục hôm nay em đã hoàn thiện tốt hơn rất nhiều so với chính bản thân em tuần trước. Em đã cố gắng trong cách hát, cao độ ổn định, phối hợp tốt với vũ công". Được biết, trước đó Nguyễn Văn Chung từng góp ý Lệ Quyên.

Trong khi đó, giám khảo Đông Thiên Đức lại dành nhiều lời động viên cho sự nỗ lực của Lệ Quyên. Dù trong khâu chọn bài hát gặp khó khăn nhưng cô nàng vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình.

Tiếp nối đêm thi là phần trình diễn đến từ thí sinh Trường Hưng với bài hát mang tên "Sẽ thế thôi", một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Cả giám khảo Hải Yến và Nguyễn Văn Chung đều đồng tình Trường Hưng là một trong những thí sinh nam có chất giọng lạ mà hay ở mùa giải này. Bên cạnh đó, Trường Hưng cũng nhận cơn mưa lời khen với sự chỉn chu trong trang phục và phong thái trình diễn tự tin.

Lương Thiện với ca khúc bắt tai "Hoa cưới", một sáng tác của nhạc sĩ Đạt Long Vinh là phần thi tiếp theo của đêm thi. Nhạc sĩ Đông Thiên Đức dành lời khen ngợi cho Lương Thiện khi đã có những "cải tiến" ấn tượng đối với một bài hát khá quen thuộc với người nghe.

Cả giám khảo Hải Yến và giám khảo Nguyễn Văn Chung đều đánh giá cao sự trở lại lần này của Lương Thiện. Tuy nhiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng đối với những lựa chọn an toàn cá tính cá nhân sẽ không có cơ hội được thể hiện triệt để. Do đó, Lương Thiện cần bứt phá hơn nữa nếu có cơ hội vào vòng sau.

Tiếp nối phần thi của Lương Thiện là phần trình diễn đến từ thí sinh Ngọc Thịnh với ca khúc mang tên "Như những phút ban đầu". Với giọng hát truyền cảm, cùng màn trình diễn nhập tâm Ngọc Thịnh đã chinh phục hoàn toàn ba vị ban giám khảo.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức không ngần ngại bật mí anh đã dành điểm tuyệt đối về phần giọng hát cho Ngọc Thịnh. Trong khi đó, nữ giám khảo Hải Yến cũng tiết lộ Ngọc Thịnh chính là thí sinh top 1 đối với bản thân cô trong vòng thi lần này.

Khép lại đêm thi là phần trình diễn của thí sinh Hữu Thiên với bài hát nhí nhảnh, dễ thương mang tên "Ông bà anh". Với giọng hát tốt cùng sự ngô nghê khi trình diễn, Hữu Thiên đã đưa ban giám khảo cùng khán giả "Tỏa Sáng Ước Mơ" quay về "thời xa xưa". Tuy nhiên, giám khảo Hải Yến góp ý, Hữu Thiên cần tạo tương tác với vũ đoàn để phần trình diễn thêm gắn kết.