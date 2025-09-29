Nguyễn Văn Chung: “2025 là năm tôi có thể sĩ đến hết đời”

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, tác giả của loạt bản hit đình đám, từ tình ca đến thiếu nhi và nay là những ca khúc mang âm hưởng thiêng liêng về quê hương, đất nước.

Nguyễn Văn Chung

Tại chương trình tuần này, Nguyễn Văn Chung tâm sự về sự nghiệp của mình: “Tôi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2003. Tới giờ, gia tài của tôi đã tới hơn 600 ca khúc đa dạng chủ đề, trong đó có nhiều bài hit được yêu thích rộng rãi như Chiếc khăn gió ấm, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ, Mùa đông không lạnh…

Bên cạnh nhạc trẻ, tôi còn có hơn 300 ca khúc thiếu nhi và nhiều ca khúc về quê hương – đất nước.

Năm 2025, là năm mà có lẽ tôi được sĩ hết đời khi có nhiều sáng tác được xuất hiện trong hai dịp quan trọng của đất nước. Trong đó, ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã để lại ấn sâu sắc khi được biểu diễn trong Đại lễ 30/4 và còn xuất hiện trong đề thi môn Ngữ Văn THPT.

Tôi không viết bài này để trở thành hit như những ca khúc trước đây của mình. Tôi chỉ đơn giản muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi đứng giữa những nơi linh thiêng của Tổ quốc, trước sự hy sinh vĩ đại của cha ông. Viết bằng cảm xúc thật, và thật may, cảm xúc ấy đã chạm đến trái tim khán giả.

Tôi đã bắt đầu viết ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình sau những chuyến đi thực tế đến các địa danh lịch sử, nơi lưu giữ ký ức oai hùng của dân tộc. Cảm xúc từ những lần đứng trước đài tưởng niệm, lắng nghe câu chuyện của các cựu chiến binh, đã vun đắp nên từng giai điệu, từng ca từ trong bài hát. Khi cảm xúc đã đầy, âm nhạc tự nó tuôn trào.

Sau khi phát hành vào tháng 11/2023, ca khúc được nữ ca sĩ Duyên Quỳnh mang đi biểu diễn ở khắp nơi, từ những sân khấu không đèn, không màn hình LED, đến những buổi biểu diễn dành riêng cho các chiến sĩ, học sinh, sinh viên.

Càng về sau, bài hát càng lan tỏa mạnh mẽ khi được một producer trẻ remix lại và phát hành trên mạng xã hội, tạo nên làn sóng yêu nước đầy xúc cảm trong giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở giải trí, ca khúc còn được đánh giá cao về giá trị giáo dục và truyền cảm hứng.

Khi thấy bài hát được yêu thích không chỉ bởi người trẻ, mà còn bởi các cựu chiến binh, bộ đội, công an, thậm chí là cán bộ lãnh đạo cấp cao, tôi thấy mình không chỉ vui mà còn vinh dự. Đặc biệt, bài hát này không dành riêng cho thiếu nhi, nhưng vẫn được các em yêu thích. Đó là điều tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc”.

Hành trình âm nhạc của Nguyễn Văn Chung có thể ví như một cuốn nhật ký cuộc đời, mỗi giai đoạn lại mang một màu sắc riêng. Anh từng khiến hàng triệu người trẻ thổn thức với các bản tình ca, rồi lại trở thành một cái tên gắn bó tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi với hơn 300 ca khúc. Giờ đây, khi viết về đất nước, anh không chỉ mang theo trải nghiệm, mà còn gửi gắm sự trưởng thành trong tư duy và tình cảm.

Anh bộc bạch: “Ở tuổi trẻ, tôi viết về tình yêu đôi lứa. Khi trưởng thành hơn, tôi viết về mẹ, cha. Đến khi có con, tôi viết về thiếu nhi. Và bây giờ, khi cha mẹ đã hoàn thành vai trò, con cũng đã lớn, tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho đất nước. Âm nhạc của tôi luôn đi cùng với cảm xúc thật”.

Dù thành công vang dội, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vẫn giữ một tinh thần rất khiêm tốn và thuần khiết trong sáng tạo: “Nếu thành công thì tốt, nếu không, tôi vẫn hạnh phúc vì đã làm từ tận tâm mình”.

Đối với Nguyễn Văn Chung, âm nhạc không chỉ là đam mê, mà còn là cách sống, là con đường để anh truyền tải cảm xúc, lan tỏa giá trị tốt đẹp. Câu châm ngôn sống mà anh giữ trong lòng suốt nhiều năm qua chỉ gói gọn trong một chữ: Tự - “Tự mình, tự thân, tự học, tự làm, tự trọng, tự tôn, tự tin”. Bởi với anh, mọi điều vững bền đều bắt đầu từ chính bên trong mỗi con người.

Hiện tại, anh đang tiếp tục nuôi dưỡng dự án âm nhạc mới, một bộ sưu tập những ca khúc mang thông điệp chữa lành, được viết trong thời gian vượt qua những khủng hoảng cá nhân.