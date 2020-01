Nguyên nhân ung thư vòm họng

Xin hỏi, bệnh này do nguyên nhân nào, xin bác sĩ tư vấn?



Ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính xuất phát từ niêm mạc vòm họng là phần trên của họng, ngay sau mũi. Độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh nhiều nhất là khoảng từ 30-60.

Nam giới có nguy cơ mắc bệnh nhiều gấp 3 lần nữ. Phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội chữa khỏi bệnh càng cao.

Ở giai đoạn I, tỷ lệ sống sau 5 năm đạt 72%. Hiện nay, nguyên nhân chính xác dẫn đến ung thư vòm họng vẫn chưa được biết nhưng các nhà khoa học đã khẳng định một số yếu tố liên quan như môi trường, do Epstein Barr Virus (EBV), do di truyền hoặc kết hợp cả những lý do trên.

Những biểu hiện của ung thư vòm họng không đặc trưng nên người bệnh thường chủ quan, phần lớn bệnh nhân đến khám khi nổi hạch cổ. Hạch điển hình nhìn thấy ở sau góc hàm, lúc đầu nhỏ, di động sau to dần và cố định dính vào cơ da, hạch cứng, ấn không đau.

Phương pháp điều trị chủ yếu là xạ trị, phẫu thuật nạo vét hạch cổ trước hoặc sau xạ trị, hóa trị liệu (áp dụng đối với ung thư biểu mô không biệt hóa hoặc hạch cổ đã lan rộng và có di căn xa), miễn dịch trị liệu nhằm tăng sức đề kháng và hỗ trợ xạ trị.

Trong trường hợp bạn hỏi, bệnh đang ở giai đoạn khu trú, có tiến triển chậm, nếu được điều trị kịp thời, đúng phác đồ có thể khỏi bệnh nên người bệnh đừng quá lo lắng mà nên lạc quan, điều này sẽ hỗ trợ nhiều cho bạn trong quá trình điều trị.