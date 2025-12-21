Nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi

Ngày 21-12, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết dựa vào kết quả phân tích từ Viện Pasteur Nha Trang, cơ quan chức năng phát hiện khuẩn Salmonella spp trong các mẫu chả bò, chả heo, bơ và ớt rim lấy từ cơ sở bánh mì Hồng Vân.

Riêng mẫu rau ngò nhiễm đồng thời 2 loại vi khuẩn Salmonella spp và Bacillus cereus là nguyên nhân khiến 203 người bị ngộ độc sau khi sử dụng bánh mì Hồng Vân tại Quảng Ngãi.

Kết quả phân tích có 2 loại vi khuẩn nguy hiểm có trong các mẫu được thu thập của bánh mì Hồng Vân

Kết luận này được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy 17 mẫu thực phẩm tại cơ sở chính số 280 Nguyễn Nghiêm cùng các điểm bán lẻ để kiểm nghiệm. Đối chiếu với mẫu bệnh phẩm, cơ quan chuyên môn ghi nhận sự tương đồng khi 4 mẫu phân của bệnh nhân dương tính với Salmonella, trong đó một trường hợp nhiễm thêm tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus).

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, từ ngày 13 đến 16-12, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 203 ca cấp cứu sau khi ăn bánh mì Hồng Vân. Người bệnh đều có chung biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn, sốt cao và tiêu chảy nhiều lần sau khi dùng bánh mì tại chuỗi cửa hàng Hồng Vân. Hiện sức khỏe đa số bệnh nhân ổn định và xuất viện, chỉ còn 11 trường hợp đang được theo dõi thêm.

Làm việc với đoàn thanh tra, ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở, thừa nhận cung cấp toàn bộ nguyên liệu gồm chả, xíu mại, bơ, rau và bánh mì cho các điểm bán. Tuy nhiên, ông Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc thực phẩm, thiếu giấy khám sức khỏe và chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh cho nhân viên.

Có 203 người bị ngộ độc nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì Hồng Vân

Tại địa chỉ sản xuất 280 Nguyễn Nghiêm, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở hoạt động không phép khi chưa có giấy đăng ký kinh doanh lẫn giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến tại đây vi phạm nguyên tắc một chiều - yếu tố bắt buộc để ngăn ngừa lây nhiễm chéo từ nguyên liệu đầu vào sang thành phẩm cuối cùng.

Trước hàng loạt sai phạm, UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ tang vật, đình chỉ hoạt động hệ thống kinh doanh này.

Sở Y tế Quảng Ngãi kiến nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm hành vi sản xuất thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cung cấp hồ sơ để làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cơ sở trên.