Nguyên nhân gây đau vùng thắt lưng

Xin bác sĩ tư vấn cho tôi nguyên nhân và cách làm giảm các cơn đau khó chịu này.

Trần Nam (Yên Bái)

Đau cột sống thắt lưng hay còn gọi là đau lưng vùng thấp, là hội chứng do đau khu trú trong khoảng từ ngang mức L1 đến nếp lằn mông (có thể ở một hoặc cả hai bên).

Đau thắt lưng do nguyên nhân cơ học: phổ biến do căng giãn cơ, dây chằng cạnh cột sống quá mức; thoái hóa đĩa đệm cột sống; thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng; trượt thân đốt sống, dị dạng thân đốt sống (cùng hóa thắt lưng 5, thắt lưng hóa cùng 1…), loãng xương nguyên phát...

Đau cột sống thắt lưng là triệu chứng của một trong các bệnh khớp mạn tính như: viêm cột sống dính khớp, viêm khớp dạng thấp, loãng xương.

Hoặc tổn thương tại cột sống do nhiễm khuẩn như: viêm đĩa đệm đốt sống do vi khuẩn lao hoặc vi khuẩn sinh mủ. Ngoài ra còn do các nguyên nhân khác như: ung thư, sỏi thận, loét hành tá tràng…

Để phòng ngừa đau thắt lưng hiệu quả cần phân bố thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh ngồi quá lâu hay thường xuyên cúi người; dành 30 phút mỗi ngày tập thể dục vừa sức; kiểm soát cân nặng, tránh để thừa cân, gây áp lực nên cột sống lưng.

Khi thấy các dấu hiệu đau cột sống thắt lưng không rõ nguyên nhân và kéo dài, bạn nên đi khám ngay để được kiểm tra, chẩn đoán và có hướng điều trị.