Nguyễn Hùng thả tim Đan Thư “không trượt phát nào”, bị team qua đường bắt gặp khắp nơi

Team qua đường nhiều lần bắt gặp Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn đồng hành cùng nhau.

Những giờ qua, Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn là hai cái tên được cư dân mạng nhắc đến nhiều trên mạng xã hội.

Cùng lúc này, trên Threads xuất hiện loạt ảnh của Nguyễn Hùng và Thư Đan do cộng đồng mạng ghi lại, từ việc bài đăng nào của Thư Đan cũng được Nguyễn Hùng thả tim, đến việc họ thường xuyên được bắt gặp đi cùng nhau, từ quán cafe, show ca nhạc, gặp gỡ nhóm bạn đến các sự kiện công khai.

Nguyễn Hùng thả tim loạt clip của Thư Đan Nguyễn

Cả hai nhiều lần được cư dân mạng bắt gặp

Những khoảnh khắc này nhanh chóng được netizen truyền tay, kéo theo hàng loạt bàn luận.

Đến thời điểm hiện tại, những hình ảnh và thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội vẫn chưa được bất kỳ bên nào xác nhận. Vì vậy, các thông tin liên quan vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Hiện cả Nguyễn Hùng và Thư Đan Nguyễn đều chưa có chia sẻ hay lên tiếng nào về những thông tin đang gây chú ý.

Thư Đan Nguyễn, tên thật là Nguyễn Đan Thư, sinh năm 1999 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu làm đẹp. Cô được biết đến thông qua các nội dung về trang điểm, thời trang và phong cách sống trên mạng xã hội, đồng thời sở hữu nhan sắc nổi bật.

Thời gian gần đây, Thư Đan Nguyễn bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi tham gia dự án Báu Vật Trời Cho. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô cũng sở hữu lượng người theo dõi ấn tượng với hơn 1,1 triệu follower trên TikTok, hơn 455 nghìn người theo dõi trên Instagram và hơn 647 nghìn người theo dõi trên Facebook.

Thư Đan Nguyễn

Trong khi đó, Nguyễn Hùng (tên đầy đủ Nguyễn Quốc Hùng), sinh năm 1999, quê Gia Lai, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên trẻ được nhiều khán giả biết đến qua phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi.

Ít ai biết trước khi hoạt động nghệ thuật, Nguyễn Hùng từng có hơn 10 năm tập luyện Taekwondo chuyên nghiệp. Anh cũng từng làm vũ công và bartender để trang trải cuộc sống trước khi theo đuổi con đường ca hát.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Còn Gì Đẹp Hơn, Phép Màu, Kiếm Đâu Bây Giờ,... Bên cạnh âm nhạc, anh còn góp mặt trong một số dự án phim như Mưa Đỏ* (2025), Đàn Cá Gỗ (2025) và Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi (2026).

Nguyễn Hùng

Về mối quan hệ của Thư Đan và Nguyễn Hùng, cả hai được bắt gặp xuất hiện công khai tại buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Cục Vàng Của Ngoại. Đây là dự án có sự góp mặt của Thư Đan Nguyễn trong vai trò diễn viên.

Trong khi đó, Nguyễn Hùng cũng có mặt tại buổi ra mắt phim với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ thực hiện phần nhạc phim cho dự án.

Thư Đan Nguyễn và Nguyễn Hùng tự kiện ra mắt phim

(Ảnh: Tổng hợp)