Nguyễn Hồng Nhung nói thẳng về chồng cũ và lí do chia tay

Vừa qua, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ quan điểm tình yêu của mình và nói thẳng về chồng cũ và lý do chia tay.

Nguyễn Hồng Nhung

Cô nói: “Tôi sẽ tan vỡ với một người đàn ông vô trách nhiệm và sẽ đồng hành cùng một người đàn ông có trách nhiệm đến hơi thở cuối cùng.

Có thể vì thời thế lúc đó khiến người đàn ông ấy chưa may mắn, tôi cũng không sao. Vợ chồng mà, có lúc nọ lúc kia.

Người đàn ông vô trách nhiệm là người chỉ nói thôi, không chịu làm, không giải quyết hậu quả của họ, để hậu quả hệ lụy đến cả một gia đình, tôi sẽ lựa chọn ôm con ra chỗ khác, ở vùng khác an toàn hơn.

Trách nhiệm phải đi với sự tôn trọng. Nhiều người đàn ông ích kỷ, họ suy nghĩ theo cách của họ và cho rằng như thế mới là đúng. Họ phải bảo toàn cái cảm xúc của họ, bảo toàn cuộc sống của họ hoặc dựa dẫm vào tôi quá, khiến tôi mệt mỏi.

Khi tôi mệt quá rồi, tôi cũng có bảo họ rằng em đang rất mệt, anh có thể đỡ đần cho em được không. Họ lại nói thẳng với tôi rằng họ đang lo đây nhưng không lo được. Hoặc, chính họ cũng không biết phải làm sao, chỉ biết hứa hẹn.

Lúc này tôi buộc phải mang các con tôi sang một không gian an toàn khác. Tôi chấp nhận đứng lên làm lại từ đầu một mình còn hơn kéo dài với người đàn ông đó.

Sau này nhìn nhận lại, tôi thấy lỗi là do mình vì mình để họ ỷ lại vào tôi. Trước khi gặp tôi thì họ là ai? Khi họ đến với tôi, tôi có nhìn được ở họ chỗ dựa hay không?

Thực sự thì trước khi đến với tôi, họ có thể tự đứng lên được nhưng khi sống với tôi rồi, họ lại bị lười nhác đi. Họ thấy như thế là đủ rồi, làm những chuyện vĩ mô hơn nhưng không thực tế.

Tôi khuyên họ đừng làm nữa nhưng họ không nghe, càng ngày càng bị bào mòn dần. Tới một lúc tôi buộc phải dừng lại”.

Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 1981) được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sao Mai điểm hẹn 2004. Sau một biến cố lớn về đời tư, cô đã sang Mỹ định cư và hoạt động ca hát tại hải ngoại, cộng tác với nhiều trung tâm băng nhạc lớn.

Giọng ca của cô được yêu thích qua các thể loại nhạc trẻ, nhạc tiền chiến và nhạc trữ tình. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống riêng, hiện cô đã tìm được hạnh phúc mới và vẫn miệt mài với con đường nghệ thuật.