Nguyên do khủng hoảng năng lượng ở Đức?

Đức đang phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng vọt.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Ngành công nghiệp Đức bị ảnh hưởng nặng nề bởi chi phí năng lượng tăng vọt, hiện đang ở mức cao thứ ba thế giới sau Anh và Nhật Bản.

Từng là cường quốc công nghiệp của châu Âu, Đức đã từ bỏ nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga vào năm 2022, đồng thời loại bỏ dần điện hạt nhân để chuyển sang năng lượng tái tạo.

Điều này đã đẩy chi phí sản xuất lên cao và đẩy nhanh sự suy giảm của các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Nga đã nhiều lần tuyên bố vẫn sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt thông qua đoạn còn lại của đường ống Nord Stream, nhưng đề nghị này vẫn chưa nhận được phản hồi từ Đức.

Hôm 19/7, trong cuộc phỏng vấn với đài ZDF, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã trả lời các câu hỏi về những lời hứa tranh cử chưa được thực hiện và lòng tin thấp của công chúng đối với chính phủ của ông.

Ông Merz thừa nhận, cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài ở Đức là do mất nguồn cung cấp khí đốt từ Nga.

"Nước Đức hiện đang đối mặt với những hoàn cảnh "hoàn toàn khác biệt": Cuộc xung đột ở Ukraine, "thách thức" từ Trung Quốc và cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu khí đốt từ Nga”, ông lập luận.

Đức đang phải đối mặt với áp lực mới từ giá nhiên liệu tăng vọt sau khi Mỹ nối lại chiến dịch ném bom Iran.

Giá dầu diesel đã tăng 6,7 cent euro chỉ trong vài giờ vào ngày 19/7, lên 2,30 euro/lít, làm tăng thêm 3,35 euro chi phí đổ đầy bình xăng 50l.

"Một chuyến đi đến trạm xăng lại một lần nữa trở thành một cú sốc", tờ báo Bild viết.

Trước khi Đức tự áp đặt lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga, Nga cung cấp 55% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu của nước này.

Hiện Đức nhập khẩu khí đốt từ Na Uy (44%), Hà Lan (24%) và Bỉ (21%), phần còn lại chủ yếu đến từ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.

Trước đó, Thủ tướng Merz đã nói với tờ Der Spiegel, thời kỳ thịnh vượng của Đức đã kết thúc và việc duy trì mức sống hiện tại của đất nước sẽ đòi hỏi những thay đổi khó khăn.

Ông lập luận người Đức vẫn chưa nhận thức được quy mô của những biến động toàn cầu đang định hình lại đất nước.

Nền kinh tế Đức đã suy giảm trong cả năm 2023 và 2024, lần đầu tiên giảm liên tiếp hai năm trong hơn hai thập kỷ và dự báo chỉ tăng trưởng 0,5% trong năm nay.

Theo số liệu chính thức, số vụ phá sản doanh nghiệp cũng tăng hơn 22% trong mỗi năm đó. Ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là ngành ô tô.

BASF, Bosch, Volkswagen và hơn chục nhà sản xuất ô tô khác của Đức đã đóng cửa nhà máy kể từ năm 2022.

Vào tháng 6, Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này, đã thông báo đóng cửa 4 nhà máy và cắt giảm tới 100.000 việc làm.