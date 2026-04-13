Nguy hiểm ngay trong nhà: 4 thứ quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Ung thư thường được nhắc đến như một căn bệnh “từ đâu đó xa xôi”, nhưng thực tế, nhiều nguy cơ lại đến từ chính những thứ rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Từ thực phẩm, đồ uống đến cách nấu nướng - tất cả đều có thể trở thành tác nhân nếu sử dụng sai cách hoặc trong thời gian dài.

Hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn này là bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe cho chính bạn và gia đình.

1. Dầu lạc tự ép - tưởng sạch nhưng lại tiềm ẩn độc tố

Nhiều người có xu hướng tin rằng dầu lạc ép thủ công, không qua tinh chế sẽ “nguyên chất” và tốt hơn dầu đóng chai. Tuy nhiên, đây lại có thể là lựa chọn tiềm ẩn rủi ro.

Nguyên nhân nằm ở aflatoxin - một loại độc tố do nấm mốc sinh ra, thường xuất hiện trong lạc, ngô hoặc các loại hạt bị bảo quản kém. Khi ép dầu theo phương pháp thủ công, quy trình không loại bỏ được độc tố này, khiến chúng tích tụ trong dầu.

Aflatoxin đã được chứng minh là chất gây ung thư mạnh, đặc biệt liên quan đến ung thư gan. Các khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy dầu lạc ép truyền thống có tỷ lệ nhiễm aflatoxin cao hơn đáng kể so với dầu tinh luyện đóng gói. Không chỉ dầu lạc, bất kỳ thực phẩm nào bị mốc - dù chỉ một phần nhỏ - cũng không nên sử dụng.

2.Trầu cau và các sản phẩm nhai - nguy cơ ung thư miệng

Ở nhiều nơi, nhai trầu cau vẫn là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, ít ai biết rằng hạt cau đã được xếp vào nhóm chất gây ung thư cao nhất. Theo phân loại của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), cau và các sản phẩm nhai từ cau thuộc nhóm 1 - tức là có bằng chứng rõ ràng gây ung thư ở người.

Việc nhai cau thường xuyên có liên quan trực tiếp đến ung thư khoang miệng. Không chỉ vậy, thói quen này còn dễ gây nghiện, khiến người dùng khó từ bỏ.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư trong nhóm người sử dụng trầu cau cao đáng kể, trong đó ung thư miệng là một trong những dạng nguy hiểm nhất với tỷ lệ sống sót thấp.

3. Rượu bia - “liều lượng nào cũng có rủi ro”

Nhiều người vẫn cho rằng uống một chút rượu mỗi ngày là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, quan điểm này ngày càng bị phản bác bởi các nghiên cứu khoa học.

Rượu cũng nằm trong nhóm chất gây ung thư loại 1. Nó có liên quan đến ít nhất 7 loại ung thư khác nhau như ung thư gan, vú, thực quản, đại trực tràng hay vòm họng.

Điều đáng nói là không có mức tiêu thụ nào được coi là hoàn toàn an toàn. Nguy cơ tăng dần theo lượng rượu bạn uống mỗi ngày. Ngay cả việc uống ít nhưng kéo dài cũng có thể gây hại.

4. Khói nấu ăn - “sát thủ thầm lặng” trong căn bếp

Khi nói đến ung thư phổi, nhiều người chỉ nghĩ đến thuốc lá. Nhưng với những người không hút thuốc - đặc biệt là phụ nữ - khói bếp lại là yếu tố đáng lo ngại.

Trong quá trình chiên, xào ở nhiệt độ cao, dầu mỡ có thể tạo ra nhiều hợp chất độc hại như benzo[a]pyrene hay acrolein. Đây đều là những chất có khả năng gây ung thư.

Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường xuyên tiếp xúc với khói nấu ăn có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn đáng kể, ngay cả khi không hút thuốc. Việc nấu ăn trong không gian kín, không có máy hút mùi hoặc thông gió kém càng làm tăng mức độ phơi nhiễm.

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Bệnh viện K, chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống:

“Phần lớn các yếu tố nguy cơ ung thư đến từ môi trường sống và thói quen sinh hoạt. Điều đáng lo là chúng tích lũy âm thầm trong thời gian dài, đến khi phát hiện thì bệnh đã tiến triển.” Ông nhấn mạnh rằng việc thay đổi lối sống, hạn chế tiếp xúc với các tác nhân nguy cơ là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay.

Bạn không cần thay đổi quá nhiều, chỉ cần bắt đầu từ những thói quen nhỏ:

- Chọn dầu ăn an toàn: Ưu tiên sản phẩm có kiểm định chất lượng, tránh dùng dầu tự ép không rõ nguồn gốc

- Tuyệt đối không ăn thực phẩm mốc: Dù chỉ một phần nhỏ cũng nên bỏ

- Hạn chế hoặc bỏ hẳn trầu cau

- Giảm tiêu thụ rượu bia: Càng ít càng tốt

- Cải thiện thông gió khi nấu ăn: Bật máy hút mùi, mở cửa sổ

- Ưu tiên cách chế biến ít khói: Hấp, luộc thay vì chiên, xào

Nguy cơ ung thư không phải lúc nào cũng đến từ những thứ xa lạ. Đôi khi, chính những thói quen quen thuộc hàng ngày lại là nguyên nhân âm thầm gây hại.

Việc nhận biết sớm và điều chỉnh lối sống không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh tật mà còn mang lại chất lượng sống tốt hơn cho bạn và cả gia đình.