Nguy cơ xung đột Mỹ-Iran biến thành chiến tranh vùng Vịnh

Với sự tham dự của các quốc gia Ả Rập, cuộc xung đột Mỹ-Iran có nguy cơ leo thang về quy mô biến thành cuộc Chiến tranh vùng Vịnh mới.

Báo Jerusalem Post của Israel mới đây đã dẫn nguồn từ tờ Wall Street Journal của Mỹ cho biết, cuộc xung đột Mỹ-Iran có nguy cơ leo thang về quy mô trở thành một cuộc chiến tranh khu vực ở vùng Vịnh, khi đã có hai quốc gia Ả Rập bí mật tham gia các cuộc tấn công vào Iran, một số nước khác cũng tham gia với vai trò gián tiếp hỗ trợ.

Theo nguồn tin tiết lộ, Bahrain và Kuwait đã bí mật điều máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, đánh dấu hành động trả đũa trực tiếp đầu tiên của họ đối với Iran.

Các cuộc không kích đó chủ yếu được thực hiện vào đầu tháng này và chủ yếu nhắm vào các kho chứa máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran.

Các nguồn tin thân cận với tình hình tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng, hai quốc gia vùng Vịnh này có lực lượng không quân tương đối nhỏ, được trang bị máy bay do Mỹ và châu Âu sản xuất, nhưng họ không muốn để Iran tiếp tục tấn công mà không có phản ứng đáp trả.

Trong khi các chế độ quân chủ Ả Rập trước đây muốn tránh chọc giận Iran, thì hiện nay một liên minh đang được hình thành để chống lại nước này.

Nhiều nguồn tin gần đây cho biết, Saudi Arabia, các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar cũng đã tham gia vào các cuộc tấn công chống lại Iran, nhưng không công khai hành động của mình và chủ yếu cũng tham gia với vai trò hỗ trợ gián tiếp.

Theo giới phân tích, Iran từ trước đến nay cũng kiềm chế không tấn công các mục tiêu dân sự ở các nước Ả Rập và chủ yếu nhắm mục tiêu là các căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước vùng Vịnh, nhằm giới hạn quy mô cuộc xung đột không leo thang thành chiến tranh khu vực.

Nhưng giờ đây, với sự tham dự của các quốc gia như: Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait…, cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran có nguy cơ biến thành một cuộc chiến tranh vùng Vịnh mới, đẩy Trung Đông bước vào một làn sóng bạo lực và bất ổn lâu dài.

Một số phương tiện truyền thông vừa qua đã đưa tin rằng, để chuẩn bị cho một vòng xoáy chiến tranh mới, Lầu Năm Góc đã đặt hàng phiên bản đơn giản hóa của tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2 thay vì PAC-3 tiên tiến hơn.

Đây là lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, bộ máy chiến tranh của Mỹ phải chi tiêu kiểu “con nhà nghèo” để đáp ứng nhu cầu tên lửa phòng không đang ngày càng gia tăng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Điều này không chỉ xuất phát từ chi phí gia tăng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine mà còn do tốc độ chậm trễ trong sản xuất tên lửa phòng không của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ, không đủ đáp ứng nhu cầu đánh chặn kho vũ khí tấn công rất hùng hậu của Iran.