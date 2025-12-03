Người xưa nói “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”: Dọn 5 góc này là đang lau luôn vận xui cho cả nhà

Trong nếp sống người Việt, chuyện dọn dẹp nhà cửa chưa bao giờ chỉ là lau chùi cho hết bụi. Mỗi dịp cuối tuần hay trước những cột mốc quan trọng như đầu tháng, cuối năm, dọn nhà gần như trở thành một nghi thức nhỏ. Người xưa tin rằng ngôi nhà phản chiếu vận khí của cả gia đình: Nhà bừa bộn, không khí dễ nặng nề, người trong nhà hay cãi vã, mệt mỏi; ngược lại, nhà gọn gàng, sạch sẽ thì đầu óc sáng hơn, công việc cũng trôi chảy hơn.

Câu "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" nghe đơn giản nhưng là đúc kết của cả một lối sống. Dưới góc nhìn đời sống – phong thủy nhẹ nhàng, nếu chịu khó dành thời gian chăm chút 5 góc nhà "nhạy cảm" dưới đây, bạn không chỉ đang dọn bụi bẩn, mà còn đang khéo léo lau đi những điều u ám, đón thêm năng lượng nhẹ nhõm cho cả gia đình.

Bếp và khu rửa bát: Nơi giữ lửa, giữ luôn tài lộc

Căn bếp đối với nhiều gia đình Việt là nơi ấm nhất nhà, bởi ở đó có mùi cơm mới, tiếng xoong nồi va chạm, tiếng cười nói lúc cả nhà quây quần. Nhưng cũng chính vì vậy, đây là chỗ dễ bừa bộn nhất. Chén bát để qua đêm, dầu mỡ bám quanh bếp ga, rác thực phẩm chưa đổ kịp… lâu ngày sẽ tạo ra mùi khó chịu, kéo theo cảm giác uể oải, bí bách.

Nhiều người lớn vẫn nhắc "bếp mà dơ là tiền tài khó tụ", nghe có vẻ mê tín nhưng nhìn thực tế thì đúng là bếp bẩn dễ làm mình chán nấu nướng, ăn uống qua loa, sức khỏe đi xuống, tinh thần cũng khó mà tích cực. Chỉ cần tập một thói quen là rửa bát ngay sau bữa ăn, lau mặt bếp một lượt, đổ rác ướt mỗi ngày, cảm giác bước vào bếp sẽ khác hẳn: sáng sủa, thơm tho và dễ tạo cảm hứng nấu một bữa cơm tử tế cho người mình thương. Đó cũng là cách đơn giản nhất để "giữ lửa" và giữ luôn tài lộc trong nhà.

Cửa chính, hiên nhà: Cổng đón khí, đừng để thành chỗ tích xui

Cửa chính là nơi người ta bước vào nhà đầu tiên, cũng là nơi đón gió, đón ánh sáng, đón cả những nguồn năng lượng mới. Thế nhưng ở không ít gia đình, khu vực này lại bị tận dụng để chất giày dép lộn xộn, thùng đồ cũ, bao bì, thậm chí là rác chờ mang đi đổ. Về phong thủy, cửa chính bị chắn, bị bẩn được ví như "cổng nhà bịt lối", may mắn khó mà vào, chuyện tốt khó mà đến.

Đời sống thực tế cũng vậy: Mỗi lần về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy lộn xộn, bụi, mùi hôi từ giày dép, chắc chắn khó mà có tâm trạng thư giãn. Dọn góc này không cần cầu kỳ: chỉ cần bớt tham trữ đồ, bỏ bớt những thứ không dùng, làm thêm một kệ giày gọn gàng, thỉnh thoảng lau lại tay nắm cửa, quét hiên, chùi bụi chỗ thảm chân. Có thể thêm một chậu cây xanh nhỏ hoặc chiếc chuông gió đơn giản, để mỗi lần mở cửa là cảm giác nhẹ nhõm, sạch sẽ. Đó cũng là cách để nhắc mình: "Về nhà là về nơi bình yên, không phải nơi thêm nặng nề".

Phòng ngủ và giường nằm: Lau dọn để ngủ yên, lòng bớt nặng

Phòng ngủ là nơi ta dành nhiều thời gian nhất trong ngày, nhưng lại là chỗ dễ bị xem nhẹ chuyện dọn dẹp. Chăn ga lâu không giặt, quần áo vắt tạm, đồ đạc kê kín từ gầm giường đến nóc tủ, sách vở, giấy tờ chất quanh đầu giường… tất cả tạo nên một không gian ngột ngạt mà nhiều khi mình không để ý. Khi sống trong căn phòng như vậy, giấc ngủ khó sâu, sáng dậy mệt mỏi, cả ngày dễ cáu gắt. Người xưa tin rằng giường ngủ lộn xộn thì tâm trí khó yên, vợ chồng cũng dễ nảy sinh xung đột.

Dọn phòng ngủ thật ra không phải là "phong trào" mà là hành động tử tế với chính cơ thể mình: Thay bộ chăn ga sạch, hút bụi nệm, dọn bớt đồ không cần thiết, trả lại không gian trống cho căn phòng thở. Một chiếc giường gọn gàng, một góc nhỏ để sách, một cây đèn ngủ ấm áp có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, bớt mơ mộng linh tinh, sáng mai dậy đầu óc cũng nhẹ hơn. Đó là cách đơn giản mà thiết thực để lau bớt "vận xui" tích tụ từ những đêm mất ngủ, lo nghĩ.

Nhà vệ sinh, phòng tắm: Đừng để thành "điểm mù" của cả nhà

Nhà vệ sinh là nơi xử lý nước bẩn, rác thải, nhưng không vì vậy mà chấp nhận nó bẩn, hôi, ẩm mốc. Nhiều gia đình chỉ lau qua loa, để lâu ngày bồn cầu ố vàng, gạch sàn trơn nhớt, mùi hôi ám lên cả phòng ngủ, phòng khách. Về mặt tâm lý, một nhà vệ sinh bẩn dễ khiến mình luôn có cảm giác… "ngại ở nhà", thích lang thang hàng quán cho đỡ vướng bận, cũng là một dạng "xui" nhỏ mà người ta ít khi gọi tên.

Chỉ cần phân bổ lại thời gian, một tuần dành ra mười lăm hai mươi phút chà rửa kỹ, vứt bớt chai lọ hết hạn, lắp thêm quạt thông gió hoặc mở cửa sổ cho thoáng, mọi thứ sẽ thay đổi. Bước vào nhà tắm sạch sẽ, thơm nhẹ, cảm giác tắm gội cuối ngày cũng giống như rũ bỏ hết bụi bặm, xui rủi ngoài đường. Đó là khoảnh khắc mình thực sự "xả" đi mệt mỏi, bước ra đã sẵn sàng cho một chương mới nhẹ nhàng hơn.

Góc chứa đồ linh tinh: Nơi xấu hổ nhất nhưng cũng "nặng" nhất nhà

Góc kho, góc gầm cầu thang, góc tủ chật kín đồ cũ chính là nơi nhiều gia đình ngại đụng nhất. Ở đó có tất tần tật: quà tặng không dùng, quần áo lâu năm, đồ điện tử hỏng, thùng carton, túi nilon… Tưởng là "cất tạm" nhưng rồi thành nơi tích tụ năng lượng nặng nề nhất. Mỗi lần liếc nhìn đống đồ ấy, ít nhiều trong lòng đều có một chút áy náy, cảm giác mình chưa giải quyết xong, chưa sắp xếp được cuộc đời.

Người xưa hay nói "Nhà lộn xộn thì tâm cũng rối", một phần xuất phát từ những góc như thế. Dọn góc này không cần làm hết trong một ngày, chỉ cần mỗi lần dành ra nửa tiếng, chia đồ thành ba nhóm: giữ lại vì thực sự dùng, cho/tặng người khác, và bỏ đi. Mỗi món đồ rời đi là một chút không gian trống được mở ra, cả phòng cũng sáng hơn, tâm mình nhẹ hơn. Có những thứ đã gắn với câu chuyện buồn, với ký ức không vui, khi buông tay được, nhiều người mới cảm nhận rõ ràng việc "dọn nhà" cũng là dọn lại lòng mình.

Khi gom lại, 5 góc nhà này chính là 5 nơi dễ tích tụ bụi bẩn lẫn năng lượng nặng nề nhất. Dọn sạch không chỉ để nhà đẹp hơn với người ngoài, mà còn để chính những người sống trong đó cảm thấy dễ thở, bớt áp lực, bớt cáu gắt. Người xưa đâu có điều kiện nói về "sức khỏe tinh thần" hay "năng lượng sống", nên mới gói ghém trong mấy câu ngắn gọn như "Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm". Giữa nhịp sống bận rộn, nếu không làm được gì lớn lao để đổi đời ngay lập tức, thì chỉ cần bắt đầu từ chiếc giẻ lau, cây chổi, chiếc chổi cọ nhà tắm, từ việc xếp lại cái tủ giày, từ những góc nhỏ tưởng chừng vô nghĩa. Bạn sẽ thấy không khí trong nhà khác hẳn, và đôi khi "vận xui" cũng không còn đáng sợ như mình vẫn nghĩ, bởi ít nhất, mình đã chủ động làm điều gì đó tốt hơn cho bản thân và gia đình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)