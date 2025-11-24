Loại cây "hút" tài lộc và phú quý: Trồng 1 cây trong nhà, vừa đuổi muỗi, vừa làm thuốc chữa bệnh

Loại cây đang được nhắc tới chính là cây ngũ gia bì! Theo báo Dân Việt , trong phong thủy, cây ngũ gia bì được coi là cây “hút” tài lộc và phú quý. Loại cây này được xếp vào danh sách lựa chọn hàng đầu những cây cảnh trồng trong nhà, đặc biệt với người làm ăn, kinh doanh.

Ngoài ra, với tán lá xanh tươi xanh năm, trồng một cây ngũ gia bì trong nhà còn giúp các thành viên trong gia đình cảm giác thư thái, tươi vui. Ngũ gia bì cũng có tác dụng lọc không khí và xua đuổi côn trùng, đặc biệt là muỗi. Trong y học cổ truyền, loại cây cảnh này còn được dùng để làm thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Cây ngũ gia bì (Ảnh minh họa).

Cây ngũ gia bì còn được gọi với nhiều tên khác như thích gia bì hay xuyên gia bì. Cây có tên khoa học là Schefflera octophylla (Lour.) Harmshay . Loài cây này nổi bật với đặc điểm 5 lá mọc chụm thành một cụm, tạo nên tên gọi quen thuộc “ngũ gia bì”.

Ngũ gia bì - “Cây đuổi muỗi”

Trong cuốn Dược điển Việt Nam , tác dụng xua đuổi muỗi của cây ngũ gia bì đã được ghi nhận. Theo thông tin từ Tạp chí Việt Nam Hương Sắc , ngũ gia bì chứa nhiều hợp chất thơm tự nhiên có khả năng khiến muỗi “né xa”.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy tinh dầu từ lá và thân cây ngũ gia bì chứa α-pinene, β-pinene, limonene, camphene và myrcene. Đây là những nhóm hoạt chất tỏa mùi mạnh khiến muỗi khó chịu. Một số thí nghiệm còn cho thấy chiết xuất ngũ gia bì có thể ức chế sự phát triển của ấu trùng muỗi, góp phần giảm mật độ muỗi trong không gian sống.

Cây ngũ gia bì có thể trồng bằng đất hoặc thủy sinh (Ảnh minh họa).

Dù vậy, mức độ hiệu quả đuổi muỗi của cây ngũ gia bì còn phụ thuộc vào nồng độ tinh dầu, cách sử dụng và điều kiện môi trường. Vì thế, bạn có thể trồng ngũ gia bì quanh hiên nhà hoặc gần cửa như một biện pháp tự nhiên hỗ trợ hạn chế muỗi. Nhưng không nên xem đây là phương pháp bảo vệ duy nhất. Kết hợp trồng cây ngũ gia bì cùng các biện pháp phòng muỗi khác sẽ mang lại hiệu quả hơn.

Báo Lao Động thông tin, nhiều nghiên cứu của Cục hàng không Mỹ đã chứng minh cây ngũ gia bì có khả năng chống ô nhiễm không khí, loại bỏ được khí độc formaldehyd.

Một vị thuốc quý

Trong y học cổ truyền, vỏ thân và vỏ rễ của cây ngũ gia bì là hai bộ phận chính được thu hái để làm thuốc. Lá cây cũng được dùng trong trường hợp sưng đau bên ngoài. Vỏ cây chứa khoảng 0,9 - 1% tinh dầu và giàu saponin triterpene. Đây là nhóm chất mang nhiều tác dụng sinh học quan trọng, thông tin từ trang web của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương .

Ngũ gia bì được dùng làm thuốc (Ảnh minh họa).

Trong Đông y, ngũ gia bì có vị cay, đắng, tính ôn, quy vào kinh Phế - Thận - Can. Đông y xem đây là vị thuốc giúp:

Sáng mắt, bổ tinh khí và hỗ trợ tăng cường khả năng ghi nhớ.

Tăng sức khỏe toàn thân, giúp gân cốt dẻo dai và giảm đau nhức.

Hỗ trợ giảm ho, tan đờm và giảm tình trạng ứ nước trong cơ thể.

Giảm phù nề và tăng cường chức năng thận.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận nhiều công dụng đáng chú ý của ngũ gia bì. Một số thử nghiệm cho thấy dược liệu này có khả năng:

Chống mệt mỏi tốt hơn cả nhân sâm.

Giải độc, chống phóng xạ, điều hòa hồng cầu - bạch cầu và ổn định huyết áp.

Điều hòa hệ thần kinh, giúp an thần, ngủ ngon hơn.

Tăng thể lực, trí lực, chống lão hóa, kích thích tái tạo tế bào và tăng cường chức năng tuyến sinh dục.

Tăng sức đề kháng, kháng virus, kháng tế bào ung thư.

Kháng viêm, giảm ho, long đờm.

Tuy nhiên, việc sử dụng cây ngũ gia bì để chữa bệnh vẫn cần hết sức thận trọng. Trước khi uống, sắc hoặc dùng bất kỳ chế phẩm nào từ ngũ gia bì, cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền để được hướng dẫn phù hợp, tránh tác dụng phụ và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Tổng hợp