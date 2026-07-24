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Người tự nhận chủ nhà trên đường Nguyễn Trãi lên tiếng về vụ Á hậu cầm gạch ném, phủ nhận liên quan chất cấm

Phạm Trang
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Giữa lúc đoạn clip cô gái cầm gạch ném vào nhà dân ở TP.HCM gây xôn xao, người tự nhận là chủ căn nhà đã chính thức lên tiếng, khẳng định đây chỉ là hành động đùa quá đà và bác bỏ thông tin liên quan đến chất cấm.

Ngày 24/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái cầm gạch ném vào một căn nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM), có nhiều hành động đập phá, gây náo loạn. Đáng chú ý, ngay sau khi video lan truyền, nhiều bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội cho rằng người xuất hiện trong clip là Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên.

Đoạn clip ghi lại sự việc

Giữa lúc sự việc lan truyền rộng rãi, một tài khoản mạng xã hội tên Đ.V., tự nhận là chủ căn nhà xuất hiện trong đoạn clip, đã đăng bài đính chính về vụ việc. Theo người này, cô gái trong video là bạn của mình. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả hai chỉ đang vui đùa nhưng đã đi quá giới hạn nên dẫn đến những hành động thiếu chuẩn mực.

"Tôi là chủ nhà tại hẻm Nguyễn Trãi, xin phép được đính chính về đoạn video đang lan truyền. Người xuất hiện trong video là bạn của tôi. Vào hôm qua, trong lúc vui đùa, cả hai chúng tôi đã đi hơi quá giới hạn nên bạn Duyên có những hành động chưa phù hợp. Sau đó, Duyên đã nhận ra lỗi của mình và tôi cũng đã chấp nhận bỏ qua", người này chia sẻ.

Đồng thời, người này cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng cô gái trong clip sử dụng chất cấm.

"Tôi xin khẳng định rằng, thời điểm đó Duyên chỉ có sử dụng một chút đồ uống có cồn, hoàn toàn không liên quan đến việc sử dụng chất cấm như một số thông tin đang suy diễn. Chúng tôi rất mong mọi người có thể thông cảm, ngừng chia sẻ và phát tán đoạn clip. Có thể video chỉ mang tính giải trí trong vài giây, nhưng thực sự đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân của bạn ấy", bài đăng nêu.

Bài đính chính của người nhận là chủ nhà thu hút sự chú ý (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, trưa cùng ngày, Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền. Người đẹp sinh năm 2001 gửi lời xin lỗi vì những hành động thiếu chuẩn mực, đồng thời cho biết thời điểm xảy ra sự việc có sử dụng đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã không kiểm soát được hành vi.

"Hôm đó mình có sử dụng một chút đồ uống có cồn và trong lúc đùa giỡn với bạn nên đã cư xử thiếu kiểm soát. Mình xin khẳng định rõ: Mình không sử dụng bất kỳ chất cấm nào như một số thông tin đang lan truyền. Sau sự việc, mình đã nhận ra sai sót của bản thân và chủ động xin lỗi. Bạn của mình cũng không hề trách móc mà đã thông cảm và bỏ qua cho mình", Mỹ Duyên viết.

Khép lại bài đăng, Á hậu sinh năm 2001 gửi lời xin lỗi đến mọi người, đồng thời mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ, bình luận tiêu cực hoặc tiếp tục suy diễn về sự việc vì đoạn clip đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân của cô.

Bài đăng lên tiếng trên trang cá nhân của Á hậu Bùi Thị Mỹ Duyên về đoạn clip gây hoang mang (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan đến vụ việc, ngày 24/7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.

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