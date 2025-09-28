Người trường thọ thường có 5 đặc điểm điển hình trên bàn ăn: Có 4/5 thì sống thọ tới 90 tuổi không khó

Tuổi thọ của con người không chỉ do yếu tố di truyền quyết định. Các nghiên cứu cho thấy, gen chỉ chiếm khoảng 25% trong việc định hình tuổi thọ, còn lại phần lớn phụ thuộc vào lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống hằng ngày. Thực tế, nhiều thói quen nhỏ trên bàn ăn lại có thể tạo nên sự khác biệt lớn đối với sức khỏe và tuổi thọ.

Quan sát những người khỏe mạnh, sống lâu các chuyên gia nhận thấy họ thường có những điểm chung trong thói quen ăn uống. Dưới đây là 5 điểm chung giúp họ duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Bạn cũng nên học tập để sống khoẻ mạnh hơn mỗi ngày.

1. Nhai chậm, nhai kỹ

Ăn chậm, nhai kỹ là thói quen ăn uống của người sống thọ. Đây là những thói quen rất có lợi cho sức khỏe. Khi nhai kỹ, thức ăn được nghiền nát và trộn đều với nước bọt chứa enzyme tiêu hóa, giúp giảm áp lực cho hệ tiêu hóa.

Ngược lại, thói quen ăn vội vàng, nuốt chửng thức ăn khiến dạ dày và lá lách phải hoạt động quá tải, lâu dài có thể gây khó tiêu, đầy hơi, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình tạo khí huyết, dẫn đến suy nhược.

Các chuyên gia khuyến nghị mỗi miếng ăn nên nhai hơn 20 lần để hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

2. Chỉ ăn no 70%

“Ăn no bảy phần” được xem là bí quyết dưỡng sinh quan trọng của những người sống thọ. Đây là trạng thái lý tưởng để duy trì sức khỏe. Thói quen này tốt cho hệ tiêu quá và tạo cảm giác no lâu, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. Dạ dày giống như một chiếc túi đàn hồi, nếu thường xuyên bị nhồi nhét sẽ gây suy giảm chức năng tiêu hóa. Ăn quá nhiều không chỉ gây áp lực lên tỳ vị mà còn dẫn đến tình trạng béo phì, tăng huyết áp, mỡ máu.

3. Ăn đa dạng, cân bằng dinh dưỡng

Y học cổ truyền nhấn mạnh “ngũ vị dưỡng ngũ tạng”: chua dưỡng gan, đắng dưỡng tim, ngọt dưỡng tỳ, cay dưỡng phổi, mặn dưỡng thận. Vì vậy, người sống thọ thường xuyên ăn đa dạng các thực phẩm, kết hợp ngũ cốc, rau củ, trái cây, thịt, cá, đậu và sữa để đảm bảo cơ thể nhận đủ dưỡng chất.

4. Ưu tiên ăn thanh đạm, hạn chế dầu mỡ, muối, đường

Người sống thọ thường ăn uống thanh đạm để cơ thể khỏe mạnh. Các nghiên cứu khoa học cho thấy chế độ ăn nhiều dầu mỡ, muối và đường lâu dài làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, huyết áp cao. Không chỉ vậy, theo Đông y, thức ăn quá béo hay ngọt gây tổn hại tỳ vị, thực phẩm mặn hại thận, còn đường quá nhiều cũng làm suy yếu cơ thể.

Bên cạnh đó, người sống thọ cũng hay lựa chọn cách nấu nướng lành mạnh như hấp, luộc, hầm thay vì chiên rán giúp bữa ăn vừa nhẹ nhàng vừa tốt cho sức khỏe.

5. Ăn uống đúng giờ, đủ bữa

Một điểm chung khác của người trường thọ là thường ăn uống đúng giờ, đủ bữa. Cách ăn uống này tuy đơn giản nhưng giúp họ khỏe hơn mỗi ngày. Ngược lại, thói quen ăn thất thường dễ phá vỡ đồng hồ sinh học, gây rối loạn tiêu hóa. Đông y cho rằng, khi tỳ vị không được nuôi dưỡng đúng quy luật, cơ thể sẽ dễ mệt mỏi, chán ăn. Vì vậy, mỗi ngày nên duy trì ba bữa đều đặn, không bỏ bữa sáng, đồng thời tránh ăn quá nhiều vào buổi tối.

(Theo Sohu)