Người tiêu dùng giật mình sau 30 năm trung thành với đồ hộp Hạ Long

Theo thông tin từ WinCommerce, hệ thống WinMart sẽ nhận đổi/trả sản phẩm còn nguyên vẹn của Đồ hộp Hạ Long và còn hóa đơn mua hàng tại WinMart. Nếu không còn hóa đơn, khách hàng cung cấp thêm thời gian mua hàng và số điện thoại Hội viên WiN mua hàng để WinMart tra soát giao dịch và có cơ sở hỗ trợ tốt nhất.

Nhiều cửa hàng bán lẻ, siêu thị hoàn tiền cho người dùng khi trả lại các sản phẩm đồ hộp Hạ Long

Những ngày gần đây, phía WinMart cũng như nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, tạp hóa... ghi nhận lượng khách hàng đa phần hỏi về thủ tục trả hàng đồ hộp Hạ Long.

Nhiều người tiêu dùng tại Hà Nội đã tiến hành trả lại các sản phẩm đồ hộp Hạ Long.

Bà Công Thị Thu Hằng (phường Giảng Võ, Hà Nội) cho biết, bà đã sử dụng sản phẩm pate "cột đèn" của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long suốt hơn 30 năm. Vài ngày trước, bà nhận được cuộc gọi từ đại lý thông báo thu hồi sản phẩm và hướng dẫn khách hàng mang hàng đã mua đến trả lại.

Theo đó, bà Hằng đã sắp xếp các hộp pate còn nguyên vẹn và mang tới đại lý để hoàn trả, đồng thời được hoàn lại tiền.

"Đại lý gọi điện thông báo thu hồi sản phẩm, tôi mang các hộp pate còn nguyên ra gửi lại và được hoàn tiền. Tuy nhiên, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ và có câu trả lời chính thức về việc sản phẩm đồ hộp Hạ Long có ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng hay không"- bà Hằng chia sẻ.

Trách nhiệm pháp lý của Đồ hộp Hạ Long với người tiêu dùng thế nào?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Huyền, Giám đốc Công ty luật TNHH THB LAW, đánh giá hoàn tiền chỉ là một phần rất nhỏ trong các quyền mà pháp luật trao cho người tiêu dùng khi họ còn giữ sản phẩm.

Theo đó, người tiêu dùng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu sức khỏe, tính mạng bị ảnh hưởng. Một số yêu cầu bồi thường đối với nhà sản xuất như chi phí khám và kiểm tra sức khỏe và/hoặc bồi thường do tổn thất tinh thần về tính mạng, sức khỏe theo Bộ luật Dân sự.

Tuy nhiên, cần lưu ý nghĩa vụ chứng minh vẫn đặt ra đối với người tiêu dùng: Phải chứng minh việc mua - sử dụng sản phẩm, sản phẩm không bảo đảm an toàn và mối quan hệ nhân quả với thiệt hại. Trong thực tế, với các sản phẩm đã sử dụng từ lâu, không còn hóa đơn, chứng từ hoặc bao bì, việc chứng minh gặp nhiều hạn chế, khiến khả năng yêu cầu bồi thường đầy đủ trở nên khó khăn. Đây là rủi ro pháp lý mà người tiêu dùng thường không lường trước.

Phân tích trách nhiệm pháp lý của vụ "bê bối" - Luật sư Vũ Thị Huyền nhấn mạnh trách nhiệm pháp lý cần được nhìn nhận theo từng chủ thể.

Đối với cá nhân quản lý, điều hành (Tổng giám đốc, người quyết định sản xuất - lưu thông sản phẩm), nếu có hành vi cố ý hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự, đồng thời phải bồi thường dân sự cho người bị thiệt hại.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp, dù đã dừng hoạt động, vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự và hành chính phát sinh từ hành vi vi phạm trước đó. Trường hợp mất khả năng thanh toán, việc chi trả được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, trong đó thiệt hại về tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng được ưu tiên trước các nghĩa vụ tài chính thông thường, nếu người tiêu dùng chứng minh được thiệt hại.

Thứ ba, đối với bên bán, bên phân phối, pháp luật không coi đây là "chủ thể đứng ngoài". Nếu biết hoặc phải biết sản phẩm không bảo đảm an toàn mà vẫn đưa ra thị trường, các bên này có thể phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường và khắc phục hậu quả theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

"Vụ việc này là lời cảnh báo rằng uy tín lâu năm không thể thay thế nghĩa vụ tuân thủ pháp luật, và mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng thực phẩm đều phải chịu trách nhiệm tương xứng với vai trò của mình" - Luật sư Vũ Thị Huyền nhấn mạnh.