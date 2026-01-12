Động thái đáng ý trên fanpage chính thức của Công ty CP đồ hộp Hạ Long

Sáng 12-1, trên fanpage chính thức của Công ty CP đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) bất ngờ đăng tải thông báo liên quan đến vụ việc thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi bị phát hiện tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long gây xôn xao dư luận trong nhưng ngày qua. Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, thông báo này lại không thấy còn trên fanpage của công ty.
Trong thông báo tồn tại thời gian trên fanpage chính thức của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, thời gian qua, fanpage và các kênh thông tin của công ty đã nhận được rất nhiều câu hỏi, ý kiến và cả những phản ứng gay gắt từ cộng đồng; khẳng định doanh nghiệp ghi nhận sự quan tâm đó với thái độ nghiêm túc và cầu thị.
"Chúng tôi là những cán bộ, công nhân viên sinh ra và gắn bó với mảnh đất Hải Phòng, tự hào được làm việc trong một doanh nghiệp có bề dày lịch sử trong ngành chế biến thực phẩm. Chúng tôi cũng chính là những người sử dụng sản phẩm của công ty mỗi ngày"- thông báo viết.
Nội dung thông báo bày tỏ tin tưởng vào các quy trình kiểm soát, kiểm nghiệm thành phẩm đang được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.
Về vấn đề nguồn vào nguyên liệu, nội dung thông báo cho biết đây là nội dung cần được làm rõ "một cách khách quan, minh bạch và đúng thẩm quyền", đồng thời khẳng định sẽ phối hợp đầy đủ với các cơ quan chức năng và tôn trọng các kết luận chính thức bằng văn bản của cơ quan điều tra, coi đó là căn cứ cao nhất để thông tin tới công luận và người tiêu dùng.
Liên quan đến yếu tố an toàn sức khỏe, nội dung thông báo cho rằng trên cơ sở khoa học, các tác nhân như virus dịch tả heo châu Phi hoặc vi khuẩn Salmonella đều bị tiêu diệt hoàn toàn trong quá trình xử lý nhiệt đúng quy chuẩn. Đồng thời, các sản phẩm sau chế biến đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Kết thúc thông báo, Halong Canfoco gửi lời cảm ơn tới khách hàng, đối tác và cộng đồng đã đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời xin lỗi người tiêu dùng vì để niềm tin bị tổn thương.
"Với chúng tôi, niềm tin của khách hàng là giá trị vô giá. Việc để niềm tin ấy bị ảnh hưởng là điều mà tập thể công ty luôn trăn trở, nhìn nhận một cách nghiêm túc và có trách nhiệm để sửa chữa"- thông báo trên fanpage chính thức của Công ty CP đồ hộp Hạ Long bày tỏ.
Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, thông báo này sau đó nhanh chóng bị xóa khỏi fanpage của Công ty CP đồ hộp Hạ Long. Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP đồ hộp Hạ Long chưa đưa ra ý kiến liên quan tới thông báo nói trên fanpage của công ty.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-1, Công an TP Hải Phòng đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý chất lượng nguyên liệu đầu vào trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long
Theo điều tra, tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng phát hiện 2 ô tô chở hơn 1,2 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp.
Sau khi Tổng Giám đốc doanh nghiệp này bị bắt, ngày 10-1, HĐQT Công ty CP Đồ hộp Hạ Long thống nhất thông qua chủ trương tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng. Thời gian tạm dừng sản xuất dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1.