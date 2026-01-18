Người sống thọ thường có 4 đặc điểm này ở đôi bàn chân

Trong y học, đôi bàn chân thường được ví như “trái tim thứ hai” của cơ thể, đồng thời là tấm gương phản chiếu khá rõ tình trạng sức khỏe toàn thân. Tuần hoàn máu, chuyển hóa và thần kinh ngoại biên đều có thể bộc lộ dấu hiệu sớm qua bàn chân. Quan sát thực tế cho thấy, những người có tuổi thọ cao thường sở hữu một số đặc điểm chung ở đôi chân, trong đó nổi bật là 4 dấu hiệu dưới đây.

Trước hết là da bàn chân mịn, hồng hào . Bàn chân quanh năm được che kín bởi tất và giày, là vùng da khá nhạy cảm. Nếu da chân trơn láng, ít khô nứt, ít bong tróc, điều đó thường phản ánh khả năng tuần hoàn và dinh dưỡng của cơ thể tương đối tốt. Ngược lại, da chân khô nẻ kéo dài có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn, thiếu vi chất hoặc một số bệnh mạn tính.

Đặc điểm thứ hai là bàn chân ấm, ít khi lạnh . Rất nhiều người, đặc biệt vào mùa lạnh, thường xuyên bị lạnh chân. Tuy nhiên, nếu ngay cả trong điều kiện nhiệt độ thấp mà bàn chân vẫn giữ được độ ấm tương đối, đây là dấu hiệu cho thấy máu lưu thông tốt, hệ mạch ngoại biên hoạt động hiệu quả. Tuần hoàn thông suốt cũng là một yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Thứ ba là móng chân hồng hào, có độ bóng tự nhiên . Móng chân không chỉ phản ánh tình trạng chăm sóc cá nhân mà còn liên quan đến khí huyết và dinh dưỡng. Móng hồng, chắc, bề mặt nhẵn thường cho thấy cơ thể đủ máu, đủ oxy. Ngược lại, móng nhợt nhạt, sẫm màu hoặc dễ gãy có thể liên quan đến thiếu máu, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh mạn tính.

Cuối cùng là lòng bàn chân có màu hồng nhạt tự nhiên . Ở người khỏe mạnh, gan bàn chân thường có sắc hồng nhẹ. Nếu màu sắc chuyển sang trắng bệch, vàng sậm hoặc tím tái, cần chú ý nhiều hơn vì có thể liên quan đến tuần hoàn kém, bệnh chuyển hóa hoặc vấn đề về mạch máu.

Bên cạnh việc quan sát dấu hiệu, chăm sóc bàn chân hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe lâu dài. Ngâm chân bằng nước ấm giúp thúc đẩy lưu thông máu, giảm cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc. Thời gian phù hợp khoảng 10 phút trước khi ngủ, nhiệt độ nước khoảng 40 độ C. Riêng người mắc đái tháo đường cần đặc biệt cẩn trọng để tránh bỏng.

Massage bàn chân cũng mang lại nhiều lợi ích. Trên bàn chân có nhiều huyệt đạo liên quan đến các cơ quan trong cơ thể. Việc xoa bóp nhẹ nhàng giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Chẳng hạn, huyệt Dũng Tuyền nằm ở chỗ lõm giữa gan bàn chân khi co các ngón, thường được nhắc đến với vai trò hỗ trợ tim phổi. Huyệt Thái Khê ở vùng lõm giữa mắt cá trong và gân gót có liên quan đến chức năng thận.

Ngoài ra, duy trì vận động đều đặn giúp tăng sức mạnh cơ bàn chân và cẳng chân, từ đó hỗ trợ thăng bằng và tuần hoàn. Những động tác đơn giản như nhón gót, co duỗi cổ chân, đi bộ hoặc tập các bài giãn cơ chân mỗi ngày 30 đến 60 phút đều mang lại lợi ích rõ rệt.

Đôi bàn chân tuy nhỏ nhưng lại gửi đi nhiều thông điệp quan trọng về sức khỏe. Chăm sóc tốt bàn chân cũng chính là một cách âm thầm nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và hướng tới cuộc sống khỏe mạnh, bền bỉ hơn theo thời gian.

Nguồn và ảnh: QQ