Người sống thọ, sức khoẻ tốt thường có 3 đặc điểm khi đi bộ, nếu có đủ những dấu hiệu này thì xin chúc mừng

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đi bộ là một trong những cách an toàn và thuận tiện nhất để cải thiện sức khỏe thể chất, đặc biệt là đối với người cao tuổi, người có chức năng thể chất đang dần suy giảm. Đi bộ với cường độ thấp giúp họ duy trì hoạt động mà không gây quá nhiều áp lực lên cơ thể.

Đi bộ có thể mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tăng tỷ lệ trao đổi oxy trong phổi và cải thiện chức năng tim phổi nói chung, ngăn ngừa tiểu đường, tăng cường sức mạnh cơ bắp và sự linh hoạt, thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thu chất dinh dưỡng, tốt cho xương khớp, giảm trầm cảm và lo lắng,…

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Y khoa BMJ, phân tích dữ liệu hơn 500.000 người lớn tuổi cho thấy đi bộ nhanh có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Phân tích tổng hợp năm 2022 trên tạp chí Sports Medicine, chỉ cần đi bộ 2-5 phút là đủ hạ đường huyết sau bữa ăn. Các nghiên cứu cũng chỉ ra đi bộ trên 40 phút mỗi ngày có thể ngăn ngừa một số loại ung thư. Một số đặc điểm khi đi bộ có thể là dấu hiệu cho thấy thể chất tốt, có khả năng sống thọ.

Tốc độ nhanh

Một nghiên cứu của ĐH Leicester (Anh) phân tích dữ liệu của 474.919 người có độ tuổi trung bình là 52 phát hiện ra đàn ông duy trì tốc độ đi bộ nhanh có tuổi thọ từ 85,2-86,8 tuổi. Các nhà khoa học kết luận những người đi bộ nhanh có khả năng sống lâu hơn trung bình từ 15 - 20 năm so với những người đi bộ chậm hơn.

Năm 2013, các nhà nghiên cứu Mỹ phát hiện đi bộ nhanh có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và tuổi thọ cao hơn.

Đi bộ nhanh trong thời gian dài có thể tăng tốc độ co bóp của tim và rèn luyện chức năng phổi, có lợi cho việc phòng ngừa các bệnh mãn tính như huyết áp cao và mỡ máu cao. Ngoài ra, đi bộ nhanh còn giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, góp phần phòng ngừa bệnh tim mạch.

Dù vậy, tốc độ đi bộ nên được cân nhắc để phù hợp với thể chất cá nhân. Người sau 60 tuổi mắc bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, bệnh về đường hô hấp vậy nên đi bộ với tốc độ trung bình đến chậm. Như vậy sẽ đảm bảo cơ thể không vận động quá sức, thiếu máu lên não, gây tăng nhịp tim đột ngột, có nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Dáng đi vững vàng

Sức khỏe của người cao tuổi cũng có thể được nhìn thấy qua dáng đi của họ. Dáng đi vững vàng cho thấy sự cân bằng, phối hợp cơ và sự linh hoạt của khớp tốt, hệ cơ xương khỏe mạnh. Một người đi bộ với sải chân đều, không lảo đảo thường có cơ bắp khỏe mạnh, không bị chấn thương hoặc thoái hóa khớp.

Đi bộ vững vàng cũng liên quan đến mật độ xương tốt, ít nguy cơ loãng xương và khả năng giữ thăng bằng ổn định, giảm nguy cơ té ngã – những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Hít thở đều

Hơi thở đều khi đi bộ cho thấy hệ hô hấp khỏe mạnh, cung cấp oxy đầy đủ cho cơ thể mà không bị căng thẳng và là dấu hiệu chức năng tim mạch ổn định, không mắc các bệnh mãn tính về tim, phổi. Việc hít thở đều còn giúp tăng cường năng lượng, hiệu suất vận động, giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu.

Lưu ý khi đi bộ

Đi bộ là hoạt động ít rủi ro và dễ dàng thực hiện nhưng vẫn có những điều cần lưu ý để tránh chấn thương, gây sưng đau khớp và hại xương khớp. Đầu tiên là không nên cố theo đuổi số bước vì đi bộ quá sức sẽ gây hao mòn sụn, gây sưng và đau khớp. Đối với người trung niên và cao tuổi, đi bộ 5.000-6.000 bước/ngày là đủ, tương đương đi bộ nhanh trong 40 phút.

Mọi người nên khởi động bằng các động tác làm tăng nhịp tim 5-10 phút sau đó mới bắt đầu đi bộ. Trước khi kết thúc bài tập này, cần đi bộ chậm trong 5 phút rồi mới nghỉ ngơi hoàn toàn để hạ nhiệt cơ thể, giúp nhịp tim trở lại bình thường, ngăn ngừa tình trạng cứng cơ.

(Tổng hợp)