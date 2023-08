Người sống thọ sau 50 tuổi sẽ có 5 đặc điểm điển hình khi ngủ: Nếu có 3/5 thì xin chúc mừng!

Khoảng 1/3 cuộc đời con người dành cho giấc ngủ. Giấc ngủ kém có tác động tiêu cực đến hormone, hiệu suất luyện tập và chức năng của não. Vì vậy, giấc ngủ tốt cũng quan trọng như tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống lành mạnh. Đó cũng là biểu hiện của cơ thể khỏe mạnh, là nền tảng để kéo dài tuổi thọ.

Thông thường, người sống thọ sẽ có 5 biểu hiện dưới đây khi ngủ. Nếu có từ 3 biểu hiện trong số đó, chúc mừng, bạn cũng có tiềm năng sống thọ.

1. Tay chân ấm

Thông thường khi ngủ cơ thể sẽ tự động điều chỉnh để thích nghi với nhiệt độ môi trường. Tuy nhiên, một số người bị lạnh tay chân sau khi chìm vào giấc ngủ, thậm chí có trường hợp tỉnh giấc vì lạnh cóng. Nếu hiện tượng này thường xuyên xảy ra thì rất có thể là do rối loạn chức năng tim. Trên thực tế, khoảng cách từ tay và chân đến trái tim là xa nhất. Nếu tim đập quá chậm hoặc không ổn định thì tay và chân sẽ không được cung cấp đủ máu. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến việc tay và chân bị lạnh.

Do đó, nếu khi ngủ tay chân của bạn vẫn ấm áp. Điều đó chứng tỏ tim mạch của bạn đang khỏe mạnh và có tiềm năng sống thọ.

2. Dễ đi vào giấc ngủ không gặp ác mộng

Người có chức năng tim kém thường khó đi vào giấc ngủ hoặc mất ngủ vào ban đêm, thậm chí có khi ngủ say sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm do gặp ác mộng. Nguyên nhân là do khi tim hoạt động kém sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu lên não. Lượng máu lên não không đủ dẫn đến tình trạng thiếu máu não, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Nếu bạn có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào ban đêm mà không bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, điều đó có nghĩa là trái tim và cơ thể của bạn đang khỏe mạnh.

3. Ngủ không ngáy

Nhiều người cho rằng ngủ ngáy là biểu hiện của một giấc ngủ chất lượng, tuy nhiên đây là một nhận thức sai lầm. Trên thực tế, ngủ ngáy là chứng bệnh có liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có chức năng tim phổi kém. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người ngáy khi ngủ trong thời gian dài có tỷ lệ đau tim cao hơn gấp nhiều lần so với những người khỏe mạnh. Do đó, những người ngáy ngủ trong thời gian dài nên đến bệnh viện để kiểm tra chức năng tim phổi để phòng ngừa những rủi ro không đáng có.

4. Ngủ một mạch đến sáng

Những người trường thọ thường có khả năng đi vào giấc ngủ rất nhanh. Bởi trên thực tế, việc ngủ nhanh cũng là biểu hiện của một cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, chứng tỏ chất lượng giấc ngủ tốt và cơ thể đang khỏe mạnh.

Việc bị mất ngủ, ngủ hay tỉnh giấc đi tiểu vào ban đêm thường gặp ở một số người thường là do chức năng thận bị suy yếu, giữa đêm phải thức dậy đi tiểu vài lần. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe cũng sẽ kém đi. Do đó, nếu bạn thường ngủ một mạch đến sáng thì bạn đang có tiềm năng kéo dài tuổi thọ.

5. Không bị ho hay khó thở

Ho thường là triệu chứng của cảm lạnh, nhưng nếu người già thường xuyên ho khi ngủ vào ban đêm thì nên chú ý, đây rất có thể là biểu hiện của các bệnh về tim, thậm chí trường hợp nặng còn dẫn đến hen suyễn. Người trung niên và người cao tuổi có tiền sử cao huyết áp hoặc bệnh tim rất dễ mắc bệnh này nên cần chú ý.

Bên cạnh đó, nếu bạn thường xuyên cảm thấy tức ngực và khó thở sau khi chìm vào giấc ngủ, điều đó cũng có nghĩa là chức năng tim phổi của bạn có thể bị suy giảm. Khi chức năng tim phổi tiếp tục suy giảm, lượng máu cung cấp cho phổi sẽ bị ảnh hưởng, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến hô hấp của con người do thiếu máu cục bộ. Nếu bạn thường cảm thấy tức ngực và khó thở sau khi chìm vào giấc ngủ, bạn nên tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn, chẳng hạn như bơi lội. Nếu hơi thở của bạn đặc biệt nhịp nhàng khi ngủ, điều đó có nghĩa là trái tim của bạn khỏe mạnh, bạn cũng có tiềm năng sống thọ.

(Theo Toutiao)