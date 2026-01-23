Người sợ rét thường thiếu nhất 3 nhóm dinh dưỡng, ăn món này vào bữa sáng chính là “cứu tinh” cho mùa lạnh

Thậm chí có người còn chóng mặt khi đứng dậy. Theo chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Trần Bội Thuần, đây không hẳn là do “thể trạng yếu”, mà vì cơ thể đang tự động chuyển sang trạng thái “tiết kiệm năng lượng”. Muốn giữ ấm hiệu quả, cần bắt đầu từ bên trong, bằng cách “khởi động” lại hệ thống sinh nhiệt của cơ thể.

Chuyên gia giải thích, vào mùa lạnh, cảm giác lạnh thường không đến từ việc mặc thiếu áo mà do cơ thể chủ động giảm tiêu hao năng lượng để giữ nhiệt. Khi đó, mạch máu co lại, tuần hoàn chậm hơn, phản xạ điều hòa thần kinh kém linh hoạt. Thêm vào đó, nhiều người còn âm thầm bị thiếu nước trong mùa lạnh, khiến máu lưu thông kém hơn. Hệ quả là tay chân lạnh, mặc bao nhiêu cũng không ấm, người uể oải và dễ choáng váng.

Theo bà Trần Bội Thuần, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang “chạy ở mức công suất thấp nhất” để vượt qua mùa lạnh. Muốn cải thiện, cần tập trung vào hai yếu tố then chốt. Thứ nhất là cung cấp đủ nguyên liệu tạo nhiệt cho cơ thể. Thứ hai là giúp mạch máu và hệ thần kinh hoạt động trơn tru để nhiệt được phân phối đều khắp.

Chỉ cần ăn uống đúng cách, cơ thể hoàn toàn có thể ấm lên từ bên trong. Từ đó, chuyên gia đã tổng hợp nhóm “7 dưỡng chất làm ấm cơ thể”, giúp nhiều người vượt qua cảm giác lạnh giá trong mùa đông.

Đầu tiên là gingerol, hoạt chất cay trong gừng . Chất này giúp kích thích tuần hoàn máu và tăng lưu lượng máu đến các chi, tạo cảm giác ấm rõ rệt chứ không phải chỉ là cảm giác chủ quan. Gừng tươi, trà gừng hoặc canh gừng đặc biệt phù hợp với người có tay chân lạnh và buổi sáng rất khó làm ấm cơ thể.

Tiếp theo là capsaicin trong ớt , được ví như “động cơ đốt nóng” của cơ thể. Capsaicin kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng sinh nhiệt trong thời gian ngắn, tạo cảm giác quá trình trao đổi chất được đánh thức. Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm nên dùng với lượng nhỏ và tránh ăn khi đói.

Sự kết hợp giữa quế và tiêu đen cũng giúp thúc đẩy tuần hoàn. Quế hỗ trợ lưu thông máu và ổn định đường huyết, trong khi tiêu đen kích thích nhẹ dòng máu, giúp cảm giác ấm duy trì lâu hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với người vừa sợ lạnh vừa dễ mệt.

Một nhóm vi chất thường bị thiếu ở người hay rét là iốt, magiê và sắt. Iốt, có nhiều trong rong biển và tảo bẹ , tham gia điều hòa chuyển hóa và thân nhiệt. Magiê, có trong rau xanh đậm và các loại hạt , giúp thư giãn mạch máu và hệ thần kinh. Sắt, có trong thịt đỏ, đậu và bông cải xanh , đảm nhiệm vai trò vận chuyển oxy và nhiệt đến các mô ngoại vi. Phụ nữ, người thường xuyên ăn ngoài và người chịu nhiều áp lực tâm lý đặc biệt cần lưu ý nhóm này.

Protein và chất béo tốt cũng là “vật liệu sưởi ấm” quan trọng. Quá trình tiêu hóa protein tạo ra nhiệt, trong khi chất béo giúp giữ nhiệt và duy trì năng lượng. Chuyên gia nhấn mạnh, những người ăn đủ protein vào bữa sáng thường cảm thấy ít lạnh hơn rõ rệt trong mùa đông.

Ngoài ra, nhóm tinh bột phức hợp như khoai lang, bí đỏ, gạo lứt và ngũ cốc nguyên hạt giúp cung cấp năng lượng ổn định, tránh tình trạng lúc nóng lúc lạnh, rất phù hợp với người cứ lạnh là mất sức.

Cuối cùng là các loại trà thảo mộc và canh ấm . Mùa đông thiếu nước khiến máu lưu thông kém, vì vậy đồ uống ấm vừa bổ sung nước vừa kích thích tuần hoàn. Trà gừng, trà long nhãn táo đỏ, trà nghệ hoặc các món súp nóng là lựa chọn nên thay thế hoàn toàn nước đá và đồ uống lạnh.

Theo chuyên gia Trần Bội Thuần, sợ lạnh không có nghĩa là cơ thể “yếu”, mà thường do hệ thống sinh nhiệt chưa được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần nhìn lại khẩu phần ăn hằng ngày và bổ sung đúng các dưỡng chất cần thiết, cơ thể hoàn toàn có thể tự bật “máy sưởi” và vượt qua mùa đông nhẹ nhàng hơn.